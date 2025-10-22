هند "مأموریت تخنیکی‌"اش در کابل را دوباره به سفارت ارتقا داد

در اعلامیه‌ای وزارت خارجه هند در این مورد که سه شنبه ۲۱ اکتوبر نشر شد آمده که این تصمیم فوراً اجرایی می‌ شود.

در اعلامیه آمده است که این اقدام، نشان ‌دهنده "عزم راسخ هند برای گسترش روابط دوجانبه با جانب افغانستان در تمام زمینه ‌های مورد علاقه مشترک است".

در ادامه تأکید شده است که سفارت هند در کابل نقش بیشتری در بازسازی همه‌ جانبه افغانستان، کمک‌ های بشردوستانه و برنامه ‌های ظرفیت‌ سازی مطابق با اولویت‌ ها و آرزو های مردم افغانستان ایفا خواهد کرد.

در عین حال شیخ تمیم بن حمد آل‌ ثانی، امیر قطر، با صدور فرمانی ،مردف القاشوطی شارژدافیر سفارت قطر در افغانستان را به‌ عنوان سفیر فوق‌ العاده و تام ‌الاختیار آن کشور در افغانستان تعین کرده است.

دیوان امیری قطر سه‌ شنبه ۲۱ اکتوبر این مسئله را با نشر اعلامیه‌ ای خبر داده است.

این اقدامات به چه معناست و آیا می‌ تواند به عنوان نشانه‌ ای از به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود؟

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که هند بخاطر این که خدمات دیپلوماتیکی را برای مردم افغانستان ارائه کند صلاحیت تیم تخنیکی خود را به سطح سفارت بلند برده است.

به گفته آنان همچنان قطر از این که در بیشتر قضایای افغانستان دخیل است تلاش می کند ساحه نفوذ سیاسی خود را در افغانستان گسترش دهد .

اسحاق اتمر یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت: « از این طوری تعبیر شده که هند می خواهد مناسباتش با حکومت طالبان نزدیک باشد و این مناسبات گسترش پیدا کند. البته بعد از این که آقای متقی به هند سفر کرد این تفاهم یا توافق بین دو طرف صورت گرفته است و مسئله قطر نیز همینطور طور است چون طالبان در قطر نمایندگی سیاسی دارد و بیشتر قطر در قضایای افغانستان شامل است. از اینرو قطر تلاش می کند ساحه نفوذ سیاسی خود را در افغانستان بیشتر بسازد.»

تصمیم ارتقای ماموریت تخنیکی هند در کابل به سفارت، توسط اس جی شنکر وزیر خارجه هند هنگام سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند اعلام شده بود.

متقی از تاریخ ۹ تا ۱۶ اکتوبر به هند سفر کرد.

بر اساس معلومات وزارت خارجه حکومت طالبان او در این سفر با اس. جی. شنکر، وزیر خارجهٔ هند و شماری از مقام ‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفت‌وگو کرده است.

ماموریت تخنیکی هند از جون ۲۰۲۲ با اعزام یک تیم تخنیکی از سوی هند برای نظارت بر کمک ‌های بشردوستانه به کابل آغاز شده بود، این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دیپلمات‌ های اش را از افغانستان خارج کرده بود.

گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، قطر با حکومت طالبان ارتباط و تعامل گسترده‌ ای برقرار کرده است.

این کشور اخیراً همراه با ترکیه، مسئول میانجیگری در توافق آتش بس میان طالبان و پاکستان بوده است.

علاوه بر این، قطر در میانجیگری برای تبادل زندانیان میان امریکا و طالبان نقش داشته و همچنین زمینه بازگشت تعدادی از مهاجران دارای پرونده قضایی از برخی کشورهای اروپایی به افغانستان را فراهم کرده است.

حکومت طالبان همواره گفته است که خواهان تعامل با همه کشور های جهان است .

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه شنبه ۲۱ اکتوبر در مصاحبه با طلوع نیوز رسانه ای که در داخل افغانستان فعالیت دارد یکبار دیگر گفته که آنان خواهان روابط حسنه با همه کشور ها، از جمله ایالات متحده امریکا اند.

این خواست در حالی مطرح می‌ شود که در بیش از چهار سال گذشته، به جز روسیه، هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

هرچند طالبان ،حکومت خود را فراگیر خوانده و مدعی شده که حقوق همه افغان در چهارچوب شریعت اسلام تامین شده است؛ اما جامعه جهانی به رسمیت شناختن این حکومت را مشروط به تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به‌ ویژه حقوق زنان و دختران، مبارزه با تروریزم و احترام به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ‌ها دانسته است.

اما شماری از کشور ها با آن‌ که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته ‌اند، نمایندگان دیپلماتیک خود را به افغانستان فرستاده و همچنین نمایندگان طالبان را در خاک خود پذیرفته ‌اند و هدف از این اقدامات را بیشتر حفظ ارتباطات فنی و رسیدگی به مسائل بشری، قنسولی و روابط تجارتی خوانده اند.