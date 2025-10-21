خبر ها
رییس جمهور پیشین فرانسه زندانی شد
نیکولا سرکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، امروز سهشنبه وارد زندانی در پاریس شد تا دوران محکومیت پنجساله خود را آغاز کند.
سرکوزی ۷۰ ساله، به دلیل مشارکت در یک سازمان جنایتکار در ارتباط با تأمین مالی کمپین انتخاباتیاش توسط دیکتاتور پیشین لیبیا، معمر قذافی، مجرم شناخته شده است.
سارکوزی تا پایان بر بیگناهی خود پافشاری کرد و در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، تویتر سابق، نوشت که بیگناه است.
او در این بیانیه نوشت که به "افشای این رسوایی قضایی" ادامه خواهد داد، و اضافه کرد که محکومیتش نتیجه تحقیقاتی طولانیمدت بوده که بر اساس "سندی صورت گرفته که جعلی بودن آن اکنون ثابت شده است".
سرکوزی در زندان لا سانته در مرکز پاریس دوران محکومیت خود را میگذراند و قرار است در واحد ویژهای برای زندانیانی با نیاز به محافظت بیشتر نگهداری شود، هرچند هیچ رفتار ترجیحی یا ویژهای نسبت به او صورت نخواهد گرفت.
معاون رییسجهور امریکا وارد اسرائیل شد
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، امروز سهشنبه وارد اسرائیل شد.
قرار است ونس امروز با نماینده ارشد امریکا در امور شرق میانه و کارشناسان نظامی که بر آتشبس نظارت دارند، دیدار کند.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، معاون رییس جمهور امریکا فردا چهارشنبه در بیتالمقدس با رهبران اسرائیل از جمله صدر اعظم، بنیامین نتانیاهو، دیدار خواهد کرد.
جنگ دوساله در غزه بین اسرائیل و حماس، سازمانی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود، به میانجیگری امریکا و چند کشور دیگر پایان یافت.
توافق آتش بس، که برخی از طرح بزرگتر صلح در شرق میانه است، هفتۀ گذشته توسط دو طرف و کشور های دخیل در مذاکرات، در مصر امضا شد.
دیدار ترمپ پوتین ممکن است به تعویق بیافتد
دیدار اعلامشده بین رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، و رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، به نظر میرسد که با تأخیر مواجه خواهد شد، زیرا گفتوگوهای مقدماتی بین دیپلماتهای ارشد دو کشور به تعویق افتاده است.
شبکه CNN امروز سه شنبه، ۲۱ اکتوبر، گزارش داد که گفتوگوها بین وزیر امور خارجه امریکا، مارکو روبیو، و وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، به تعویق افتاده است.
در واکنش، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که چنین دیداری حتی برنامهریزی هم نشده بود.
موضوع برگزاری نشست ترامپ و پوتین در بوداپست، در جریان تماس تلفنی بین دو رهبر در تاریخ ۱۷ اکتبر مطرح شد.
انتظار میرفت که روبیو و لاوروف برای فراهم کردن مقدمات این دیدار، با یکدیگر ملاقات کنند.
وزارت امور خارجه امریکا تأیید کرده که لاوروف در تاریخ ۲۰ اکتوبر تماس تلفنیای با روبیو داشته است.
سانائه تاکایچی، نخستین صدراعظم زن جاپان شد
پارلمان جاپان روز سهشنبه سانائه تاکایچی را به عنوان نخستین صدراعظم زن این کشور انتخاب کرد.
تاکایچی، سیاستمدار ۶۴ ساله و محافظهکار که به تازگی به حیث رئیس حزب لیبرال دموکرات جاپان (اِلدیپی) برگزیده شده بود، از مدتی پیش به عنوان گزینهٔ احتمالی رهبری دولت مطرح بود.
تاکایچی پس از دیدار امروز با امپراتور، رسماً کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز خواهد کرد.
او روز دوشنبه تعهد سپرد که «اقتصاد جاپان را نیرومندتر بسازد و این کشور را به گونهای بازسازی کند که بتواند در برابر نسلهای آینده مسئولیتپذیر باشد.»
بانو تاکایچی یک سیاستمدار ملیگرای محافظهکار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود میداند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانیترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.
تاکایچی، که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده، طرحهای اقتصادی توسعهطلبانهای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد.
خواجه آصف: آتشبس میان افغانستان و پاکستان وابسته به اقدام طالبان در برابر تندروان است
وزیر دفاع پاکستان، خواجه محمد آصف، میگوید توافق آتشبس میان افغانستان و پاکستان وابسته به این است که حکومت طالبان تا چه اندازه جلو حملات تندروان ضد پاکستان را از خاک افغانستان بگیرد.
آصف این سخنان را بدون ارائهٔ جزییات بیشتر، روز دوشنبه ۲۸ میزان به خبرگزاری رویترز بیان کرد.
خواجه آصف و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، روز شنبه در شهر دوحه توافق آتشبس فوری میان دو کشور را امضا کردند.
این توافق پس از آن به دست آمد که در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا، و حملات تلافیجویانهٔ طالبان و پاسخهای متقابل دو طرف، دهها سرباز و غیرنظامی کشته شدند.
طالبان همواره این گزارشها را رد کردهاند که تندروان از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده میکنند.
در متن توافق آمده است: «هر دو کشور هیچ اقدام خصمانهای در برابر یکدیگر انجام نخواهند داد و از حملات گروههایی که علیه حکومت پاکستان فعالیت میکنند، حمایت نخواهد شد.»
طالبان همواره گفته اند که نمیگذراند هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری اقدام کند.
تردید رهبران اروپایی و زلنسکی بر نیت پوتین برای پایان جنگ اوکراین
رهبران اروپایی و رئیسجمهور اوکراین نسبت به نیت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در مورد پایان جنگ اوکراین ابراز شک کردهاند.
آنان روز دوشنبه ۲۸ میزان در حالی گردهم آمدند که بر اساس گزارشها، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین خواسته است تا در بدل صلح، ولایت دونتسک را به روسیه واگذار کند.
روزنامهٔ فایننشل تایمز ادعا کرده که ترامپ این درخواست را روز جمعه گذشته در دیدارش با زلنسکی در قصر سفید مطرح کرده است؛ اما خود ترامپ دیروز به خبرنگاران گفته که چنین موضوعی میان او و زلنسکی مطرح نشده است.
کایا کالاس، معاون کمیسیون اروپا، پس از نشست دیروز وزیران خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا گفت: «روسیه کشور متجاوز است و اوکراین قربانی. وارد کردن فشار بر کشور قربانی کار درست نیست.»
این در حالی است که انتظار میرود رهبران ایالات متحده، روسیه و اوکراین در چند هفتهٔ آینده در هنگری دربارهٔ روند صلح اوکراین گفتوگوهای مستقیم انجام دهند.
تماسهای تخنیکی اتحادیهٔ اروپا با طالبان در مورد اخراج پناهجویان
اتحادیهٔ اروپا میگوید که با حکومت طالبان در مورد اخراج پناهجویانی که دوسیههای مهاجرتشان رد شده، تماسهای تخنیکی گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجرایی این اتحادیه، مارکوس لامرت، روز دوشنبه ۲۸ میزان در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت که آنان میکوشند تا میان کشورهای عضو و حاکمان افغانستان در این زمینه هماهنگی ایجاد کنند.
او این سخنان را پس از آن بیان کرد که به ابتکار بلجیم، بیست کشور عضو اتحادیهٔ اروپا خواهان آغاز روند بازگرداندن داوطلبانه و اجباری پناهجویان افغان شدند که درخواست پناهندگیشان رد شده است.
هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه شمار افغانها در اروپا با خطر اخراج روبهرو اند، اما آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دوبار دهها افغان را به کابل فرستاده است که به گفتهٔ مقامهای آلمانی، دارای دوسیههای جنایی بودهاند.
در میانه تنش با پاکستان، ملا برادر از کشورهای همسایه خواست رفتارهای «غیر اصولی» را کنار بگذارند
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان از کشورهای همسایه خواست به جای «تقابل و رفتار غیر اصولی»، روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند.
برادر این سخنان را روز دوشنبه، ۲۸ میزان، در دیدار با قربانقلی بردیمحمدوف، رئیسجمهور پیشین ترکمنستان، در شهر هرات بیان کرد. این دیدار هنگام بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی انجام شد.
به گفته مقامهای طالبان، تا کنون ۱۴ کیلومتر از مسیر خط لوله این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده است. پروژه تاپی گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل میکند. دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۸ کار ساخت این پروژه را آغاز کرده بود، اما بهدلیل ناامنی و مشکلات فنی و مالی، اجرای آن متوقف شده بود.
اظهارات ملا برادر در حالی مطرح میشود که روابط میان افغانستان و پاکستان پس از حملات اخیر هوایی پاکستان بر ولایتهای کابل و پکتیکا تیره شده است. با وجود آنکه نمایندگان دفاعی و امنیتی دو کشور دو روز پیش در دوحه بر آتشبس فوری توافق کرده بودند، اوضاع هنوز عادی نشده و مسیرهای رفتوآمد میان دو کشور بسته مانده است.
تیم ملی کریکت افغانستان امروز بازی تست خود را برابر زیمبابوه آغاز میکند
تیم های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوه دوشنبه، ۲۰ اکتوبر در یک بازی تست به مصاف هم میروند.
قرار است این بازی، ساعت دوازده و نیم ظهر به وقت افغانستان در هراری پایتخت زیمبابوی برگزار شود.
کریکت بورد افغانستان گفته است که راشد خان، در این بازی تست حضور نخواهد داشت اما تاکید کرد که خان در بازیهای بیست آووره که قرار است میان دو تیم انجام شود اشتراک خواهد کرد.
پس از برگزاری بازی تست، تیم های افغانستان و زیمبابوی در ۲۹ و ۳۱ اکتوبر و ۲ نومبر سه بازی بیست آووره را انجام دهند.
اجرای حکم اعدام یک نفر دیگر در ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»
قوۀ قضائیۀ ایران یک نفر را به اتهام آنچه «جاسوسی برای اسرائیل» خوانده شده، اعدام کرده است.
کاظم موسوی، لوی سارنوال ولایت قم، روز یکشنبه ۲۷ میزان، بدون فاشساختن هویت متهم گفت که این فرد بهخاطر «جاسوسی برای موساد»، سازمان استخباراتی اسرائیل، روز شنبه اعدام شد.
به گفتۀ موسوی، متهم در ماه دلو سال گذشته به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد بازداشت شده بود.
قوۀ قضائیۀ ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون چند تن را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است.
گفته میشود تمام این افراد پیش از آغاز جنگ در ماههای جوزا و سرطان امسال بازداشت و محاکمه شده بودند.
نهادهای حقوق بشری میگویند که ایران در سال جاری اجرای احکام اعدام را افزایش داده است.
سازمان عفو بینالملل نیز اخیراً گزارش داده که مقامهای جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، کاربرد مجازات اعدام را به بهانۀ «امنیت ملی» شدت بخشیدهاند.