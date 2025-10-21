علی یکی از باشندگان شهر کابل است که می‌گوید به‌خاطر مسدود بودن راه‌های زمینی با پاکستان و بلند بودن قیمت تکت شرکت‌های هوایی نتوانسته است همسر بیمارش را جهت ادامهٔ درمان به پاکستان منتقل کند.

او روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های افغانستان قیمت تکت کابل به اسلام‌آباد را چند برابر افزایش داده‌اند که این مشکل جدی را ایجاد کرده است.

چند بار به‌خاطر مریضی که داشتیم به پاکستان رفتیم، برای آخرین بار برای مریض ما سه ماه دوا تجویز کردند، گفتند که وقتی دوا خلاص شد دوباره مراجعه کنید.

«چند بار به‌خاطر مریضی که داشتیم به پاکستان رفتیم، برای آخرین بار برای مریض ما سه ماه دوا تجویز کردند، گفتند که وقتی دوا خلاص شد دوباره مراجعه کنید. متأسفانه مشکلات امنیتی که در این اواخر بین افغانستان و پاکستان رخ داد، راه تورخم و سپین‌بولدک مسدود شد، ما نتوانستیم برویم پاکستان. از طرف دیگر شرکت‌های هوایی قیمت‌های طیاره را بین پنج‌صد تا شش‌صد دالر رسانده‌اند که متأسفانه این بسیار پول هنگفت است و من نتوانستم بروم، مایوسانه دوباره به خانه برگشتم.»

روح‌الله انصار، یکی از افغان‌های دیگر در اسلام‌آباد، به رادیو آزادی نیز گفت که یکی از همسایه‌های‌شان در پاکستان با این مشکل روبه‌رو شده است.

«یک همسایهٔ ما روز پنج‌شنبه پرواز دارد، کابل فی‌نفر به ۲۸۰ دالر تکت طیاره را گرفته که دو نفر مبلغ ۵۶۰ دالر شده است. پدرش تکلیف گرده داشت و عملیات شد. اگر آن‌ها پول را می‌داشتند، مریض خود را از آن‌طرف در طیاره می‌آوردند ولی این‌ها به‌خاطر مشکلات اقتصادی از راه تورخم آمده بودند.»

برخی شرکت‌های سیاحتی در افغانستان نیز این مشکل را تأیید کرده می‌گویند که قیمت تکت‌های شرکت هوایی خصوصی «کام‌ایر» از کابل به اسلام‌آباد پس از مسدود شدن راه‌های زمینی که قبلاً بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ دالر بود، تا حدود ۵۰۰ دالر افزایش یافته است.

محمد ندیم خیرخواه، مسئول یکی از این شرکت‌ها، در مورد به رادیو آزادی گفت:

«قبل از بسته شدن گذرگاه تورخم، تکت یک‌طرفهٔ کابل–اسلام‌آباد بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ دالر قیمت داشت. متأسفانه بعد از آن تکت کابل–اسلام‌آباد برای فردا و پس‌فردا ۴۷۵ دالر تکت یک‌طرفه است و برعکسش هم خیلی گزاف است و بیشتر مردم که به‌خاطر درمان و کارهای خاص به پاکستان می‌روند با این مشکل روبه‌رو هستند.»

مسئولان شرکت هوایی خصوصی کام‌ایر به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند.

دلیل و انگیزهٔ دقیق این افزایش قیمت هنوز مشخص نیست. با این حال، پس از افزایش انتقادات عمومی، بخت‌الرحمن شرافت، رئیس عمومی شرکت هوایی آریانا، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته که تا زمان باز شدن گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک، قیمت تکت شرکت‌های کام‌ایر و آریانا افغان هوایی ۱۴۰ دالر امریکایی تعیین شده است.

او از مردم خواسته است که تکت‌های‌شان را بیشتر از قیمت تعیین‌شده از طریق شرکت‌های سیاحتی خریداری نکنند.

در وب‌سایت شرکت هوایی خصوصی کام‌ایر، اما قیمت یک تکت اقتصادی پرواز یک‌طرفه از کابل به اسلام‌آباد به تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴ اکتوبر ۴۳۰ دالر امریکایی و به تاریخ ۲۶ و ۲۷ اکتوبر ۴۷۵ دالر امریکایی مشخص شده است.

هرچند شکایت‌هایی از بلند بودن نرخ شرکت هوایی آریانا نیز از سوی برخی شهروندان افغان مطرح شده، اما در وب‌سایت نشان می‌دهد که قیمت یک تکت اقتصادی یک‌طرفه از کابل به اسلام‌آباد به تاریخ ۲۸ اکتوبر ۹۲۹۷ افغانی تعیین شده است.

این مشکلات پس از آن به میان آمده که به‌دلیل درگیری‌های اخیر در هفتهٔ گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، پاکستان همهٔ مسیرهای رفت‌وآمد به‌شمول تورخم و سپین‌بولدک را برای هرگونه رفت‌وآمد مسافران و اموال تجارتی مسدود کرد.

هرچند بعداً مقامات دو طرف در دوحه، پایتخت قطر، روی آتش‌بس توافق کردند و امیدواری‌ها بر این است که اکنون راه‌ها باید به‌روی هرگونه رفت‌وآمد بازگشایی شود، اما تا کنون خبری از باز شدن گذرگاه‌ها نیست.

قابل ذکر است که پیش از این نیز چندین بار پاکستان به دلایل مختلف گذرگاه‌ها با افغانستان را مسدود کرده است که این مسأله سبب ایجاد مشکل به مسافران، به‌ویژه بیماران، شده است و در عین حال شرکت‌های هوایی تکت‌های‌شان را نیز چند برابر افزایش داده‌اند.

مردم از حکومت طالبان می‌خواهند تا در همچو حالات از فعالیت شرکت‌های هوایی نظارت و کنترل جدی کرده و مانع بلند رفتن قیمت تکت این شرکت‌ها برای مردم شود.