اتریش یک مهاجر افغان را اخراج کرد

وزارت داخلۀ اتریش امروز اعلام کرد که یک مرد ۳۱ ساله افغان که به اتهام ارتکاب جرم جنسی و وارد کردن جراحات شدید، به چهار سال زندان محکوم شده بود، از ویانا، از طریق استانبول، به کابل فرستاده شد.

به گفته گروه حقوق بشری موسوم به اسیل کوآردینیشن وکلای این مرد افغان، که به‌عنوان یک نوجوان بدون همراه وارد اتریش شده بود، نتوانستند حکم قضایی برای توقف اخراج او دریافت کنند، با وجود اینکه او دچار «اختلال شدید روان" بوده است.

اتریش یکی از ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپاست که از کمیسیون اروپا خواسته‌اند شرایطی را فراهم کند تا بازگشت داوطلبانه و اجباری افغان‌هایی که حق اقامت قانونی را ندارند، امکان‌پذیر شود.

پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، این نخستین بار است که اتریش یک مهاجر افغان را به افغانستان می‌فرستد.