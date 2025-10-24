تصادف بس در جنوب هند حداقل ۲۰ کشته برجای گذاشت

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه اول عقرب اعلام کرد که گفت‌وگوهای تجاری با کانادا را در پی پخش یک آگهی ضد تعرفه از سوی حکومت ایالت انتاریو به حالت تعلیق درمی‌آورد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده که کانادا به‌طور متقلبانه از یک آگهی ساختگی استفاده کرده است که در آن رونالد ریگان علیه تعرفه‌ها سخن می‌گوید.»

او افزود: «آنها این کار را فقط برای تأثیرگذاری بر تصمیم محکمه عالی ایالات متحده و دیگر محاکم انجام داده‌اند. تعرفه‌ها برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا بسیار مهم‌اند.»

ترامپ تأکید کرد: «با توجه به این رفتار فریبکارانه، تمام مذاکرات تجاری با کانادا فوراً متوقف می‌شود.»

داگ فورد، صدراعظم ایالت انتاریو، اوایل اکتوبر از آغاز این کارزار تبلیغاتی خبر داده و گفته بود که حکومتش ۷۵ میلیون دالر کانادایی برای پخش این تبلیغات در امریکا هزینه خواهد کرد. در این آگهی بخش‌هایی از سخنرانی رادیویی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ درباره زیان‌های تعرفه‌ها استفاده شده بود.

بنیاد ریاست‌جمهوری ریگان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این آگهی شامل بخش‌های گزینشی از آن سخنرانی بوده و حکومت انتاریو بدون اجازه اقدام به ویرایش و استفاده از آن کرده است. این بنیاد گفته است در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود در این زمینه است.

ایالات متحده بزرگ‌ترین شریک تجاری کاناداست. از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در ماه جنوری، او تعرفه‌های متعددی بر کالاهای کانادایی وضع کرده و کانادا را متهم کرده است که در جلوگیری از ورود مواد مخدر فنتانیل به خاک امریکا ناکام بوده است. مذاکرات دشواری میان دو کشور برای دستیابی به توافق جامع تجاری در جریان است.