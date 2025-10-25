گفت‌وگوهای میان طالبان افغانستان و مقام‌های پاکستانی روز شنبه ۳ عقرب در شهر استانبول ترکیه آغاز شد.

به گفتهٔ مقام‌های هر دو کشور، هیأت‌ها روز جمعه برای برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای فوری دربارهٔ بحران جاری، عازم ترکیه شدند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که هیئتی به ریاست حاجی نجیب، معاون وزارت داخله طالبان، از سوی طالبان به ترکیه سفر کرده و قرار است در این نشست دربارهٔ مسائل باقیمانده گفت‌وگو شود.

از سوی دیگر، طاهر اندرا‌بی، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، گفته است هدف مذاکرات استانبول همانند گفت‌وگوهای دوحه، یافتن راه و سازوکاری روشن برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در دو سوی مرز است، به‌ویژه گروه تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی‌بخش بلوچستان.

پاکستان طالبان افغانستان را متهم می‌کند که به رفت‌وآمد این گروه‌های مسلح اجازه می‌دهد، اما طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گویند اسلام‌آباد ناکامی‌های داخلی خود را به گردن افغانستان می‌اندازد.

هفتهٔ گذشته با میانجی‌گری قطر و ترکیه، میان حکومت طالبان و پاکستان آتش‌بسی برقرار شد که تا حدی پابرجا مانده است، اما مسیرهای مرزی در امتداد خط دیورند هنوز از سوی پاکستان بسته است.

آتش‌بس میان دو در دوحه پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان در امتداد مرز برقرار شد؛ درگیری‌هایی که به گفتهٔ مقام‌ها ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.