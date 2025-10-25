سید عمر، باشنده‌ی منطقه‌ی کارته‌نو شهر کابل، می‌گوید پدرش به مشکلات نارسایی گرده مبتلا است و از یک سال بدین‌سو به توصیه‌ی داکتران، او را برای درمان بهتر به پاکستان می‌برد، اما به‌گفته‌اش، در رفت‌وآمد با مشکلات جدی از جمله مسدود بودن مسیرها و دشواری‌های گرفتن ویزه روبه‌رو می‌شوند.

او روز جمعه، ۲۴ اکتوبر، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت هند خواست که روند صدور ویزه برای افغان‌ها را دوباره آغاز کند:

«پدرم مریض است، برای درمانش او را به پاکستان می‌برم، اما همیشه راه‌ها بسته است یا مشکلات دیگر پیش می‌آید. اگر هند صدور ویزه‌ها را شروع کند، مردم می‌توانند بیماران خود را برای تداوی به آن‌جا ببرند.»

پیش‌ از این، شماری از نهادهای بین‌المللی گفته‌اند که نظام صحی افغانستان، که در نتیجه‌ی دهه‌ها جنگ آسیب دیده، اکنون به‌دلیل کاهش کمک‌های جهانی با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ اما وزارت صحت عامه‌ی حکومت طالبان ادعا کرده بود که این نظام را از فروپاشی نجات داده است.

احمد خالد، یکی از محصلانی است که تحصیلات عالی‌اش در سال دوم در دهلی‌نو، پایتخت هند، ناتمام مانده است.

این باشنده‌ی کابل نیز خواست مشابه دارد:

«من بسیار خوشحال شدم که دولت هند سفارت خود را در افغانستان باز کرد. امیدوارم برای محصلین سهولت‌های ویزه فراهم کند، به‌ویژه برای محصلانی مانند ما که دو سال در آن‌جا درس خوانده‌ایم و دو سال دیگر باقی مانده است. امیدوارم ویزه و سهولت‌ها هرچه زودتر فراهم شود تا بتوانیم تحصیلات خود را در آن‌جا به پایان برسانیم.»

این خواسته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که وزارت امور خارجه‌ی هند پس از سفر اخیر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت طالبان، سه روز پیش اعلام کرد "ماموریت تخنیکی" خود را در افغانستان به سطح سفارت ارتقا داده است.

در اعلامیه‌ی این وزارت گفته شده که این تصمیم فوراً عملی می‌شود.

در اعلامیه تأکید شده که سفارت هند در آینده نقش گسترده‌تری در بازسازی افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های ظرفیت‌سازی بر مبنای اولویت‌ها و خواست‌های مردم افغانستان ایفا خواهد کرد؛ اما در مورد ازسرگیری روند صدور ویزه برای افغان‌ها پرداخته نشده است.

امیرخان متقی در سفرش به هند از حکومت آن کشور خواست تا برای تاجران سهولت‌هایی در بخش ویزه ایجاد کند.

برخی رسانه‌های هندی، از جمله روزنامه‌ی "د هندو"، به تاریخ ۲۵ ماه می سال روان میلادی به نقل از مقام‌های هندی گزارش داده بودند که افغان‌ها، به‌ویژه سرمایه‌گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان، می‌توانند برای ویزه‌ی هند درخواست بدهند.

هرچند در آن زمان حکومت هند به‌گونه‌ی رسمی چنین موردی را تأیید نکرده بود، اما شماری از افغان‌هایی که از خارج کشور برای ویزه‌ی آنلاین هند درخواست داده و پاسخی دریافت نکرده بودند، به رادیو آزادی گفته بودند که ایمیل‌هایی از سوی سفارت هند دریافت کرده‌اند که در آن درخواست‌شان پذیرفته نشده و توصیه شده بود دوباره برای ویزه‌ی آنلاین درخواست بدهند.

قابل یادآوری است که دهلی‌نو پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نه‌تنها روند صدور ویزه برای افغان‌ها را متوقف کرد، بلکه اعلام کرد که تمام ویزه‌های صادرشده‌ی پیشین نیز لغو شده است؛ اقدامی که شمار زیادی از افغان‌ها، به‌ویژه بیماران و محصلان را متأثر ساخت.

این بیماران و محصلان افغان در حالی از حکومت هند خواستار ازسرگیری صدور ویزه شده‌اند که پس از تیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان، آن کشور تمام گذرگاه‌های زمینی خود را به‌روی هر نوع رفت‌وآمد، حتی بیماران، بسته است.

در همین حال، شماری از مسافران افغان شکایت دارند که قیمت تکت‌های پرواز به پاکستان افزایش یافته و گرفتن ویزه‌ی پاکستان نیز دشوار شده است، طوری‌که کمیشن‌کاران برای آن صدها دالر مطالبه می‌کنند؛ مبلغی که به‌گفته‌ی آنان، پرداخت آن برای بسیاری از خانواده‌ها ممکن نیست.