مرگ ۱۴ مهاجر در پی غرق شدن قایق در سواحل ترکیه

سانائه تاکایچی، صدراعظم محافظه‌کار و نخستین زن در تاریخ جاپان که به این سمت رسیده است، در نخستین سخنرانی سیاست‌گذاری خود وعده داد روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا دهد.

او با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت.

تاکایچی همچنین از برنامه دولت برای کنترل مهاجرت و برخورد با تخلفات برخی اتباع خارجی خبر داد و گفت دولت همزمان با حفظ فاصله از بیگانه‌هراسی، اجرای قوانین را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

او در بخش اقتصادی نیز وعده داد فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها را کاهش دهد، در حالی که تورم در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد رسیده است.