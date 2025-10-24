یوناما در ۸۰مین سالگرد تأسیس ملل متحد: جامعه جهانی باید حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند

مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، در دیدار با ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، خواستار کمک بیشتر آن کشور در ساخت شهرک‌های دایمی برای عودت‌کنندگان شد.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ اکتوبر) با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود نوشته است که نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در این دیدار از آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که دو طرف برای برقراری آتش‌بس دایمی تلاش کنند.

هرچند آقای لیندسی در مورد این دیدار چیزی نگفته است، اما او در ۱۶ اکتوبر، به مناسبت روز جهانی غذا، در صفحۀ ایکس خود نوشته بود که بریتانیا با نزدیک شدن زمستان، میزان کمک‌هایش را به افغان‌هایی که با مشکلات شدید روبه‌رو هستند، افزایش می‌دهد.

او گفته بود که ۶۳۶ میلیون افغانی برای تهیه مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه اختصاص یافته است تا به خانواده‌های آسیب‌پذیر در مناطق دوردست کمک‌رسانی شود.