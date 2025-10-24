افغانستان
یوناما در ۸۰مین سالگرد تأسیس ملل متحد: جامعه جهانی باید حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند
همزمان با روز ملل متحد و هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با صدور بیانیهای بر تعهد دوباره خود به صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند.
در بیانیه آمده است که سازمان ملل در دهههای گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاده و همچنان برای حاکمیت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و ارائه کمکهای حیاتی تلاش میکند.
در بیانیهای که جمعه ۲ عقرب منتشر شد، یوناما گفت این سالگرد فرصتی است برای بازتاب نقش سازمان ملل در حمایت از مردم افغانستان در دورههای دشوار و پیشرفت، از کمکهای بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر تا تقویت نهادهای ملی.
جورجت گانین، معاون نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: «این هشتادمین سالگرد یادآور قدرت و ضرورت چندجانبهگرایی است. راه ثبات و توسعۀ پایدار افغانستان نمیتواند بهتنهایی پیموده شود.»
او افزود که همکاری منطقهای و تعهد مشترک به گفتوگو و دیپلماسی برای آیندۀ افغانستان حیاتی است.
یوناما هشدار داد که بحران انسانی در افغانستان از شدیدترینها در جهان است و محدودیتهای فزاینده بر زنان و کاهش کمکهای مالی، وضعیت را وخیمتر کرده است.
ایندریکا راتواته، معاون دیگر نمایندۀ سرمنشی ملل متحد، از جامعۀ جهانی خواست حمایت و همبستگی خود را با مردم افغانستان تجدید کند و گفت سازمان ملل متحد «امروز، فردا و در آینده» در کنار آنان خواهد ماند.
افزایش بهای مواد خوراکی پس از بسته شدن راههای رفتوآمد میان افغانستان و پاکستان
پس از مسدود شدن راههای رفتوآمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافته است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان، بهای یک کیلوگرام بادنجان رومی به ۶۰۰ کلدار رسیده که پنج برابر بیشتر از بهای پیش از درگیریها است.
یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است که در حال حاضر حدود پنج هزار کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی مرز متوقف ماندهاند.
راههای رفتوآمد میان دو کشور از ۱۱ اکتوبر به اینسو بسته شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ، نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند.
هرچند دو طرف در ۱۸ اکتوبر در دوحه بر سر آتشبس فوری توافق کردند، قرار است نشست پیگیری این آتشبس فردا (شنبه) در ترکیه برگزار شود.
بانک جهانی: زلزله در شرق افغانستان بیش از ۱۸۳ میلیون دالر زیان برجای گذاشته
بانک جهانی میگوید زلزلهای که حدود دو ماه پیش در شرق افغانستان رخ داد، بیش از ۱۸۳ میلیون دالر به خانهها و زیرساختها از جمله بخشهای زراعت و مالداری زیان رسانده است.
ولایات کنر و ننگرهار بیشتر آسیب دیدند.
خبرگزاری های غربی به نقل از این بانک گزارش دادهاند که این آمار شب گذشته منتشر شد.
در ولایت کنر، شب ۳۱ ماه آگست، زلزلهای شدید رخ داد که به گفتۀ مقامهای طالبان، در نتیجۀ آن دو هزار و دوصد تن جان باختند و حدود چهار هزار نفر دیگر زخمی شدند.
شماری از خانوادههای آسیبدیده هنوز هم در زیر خیمهها زندگی میکنند — وضعیتی که بارها موجب نگرانی سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه از بابت دشواریهای زندگی آنان شده است.
شورای بینالمللی کریکت، تیم کریکت افغانستان را به دلیل کندی در بازی برابر زیمبابوه جریمه کرد
تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقه آزمایشی (تست) در برابر زیمبابوه به دلیل وقتکشی در بازی جریمه شده است.
شورای بینالمللی کریکت (ICC) امروز، اول عقرب، در بیانیهای اعلام کرد که تیم افغانستان باید ۲۵ درصد از فیس بازی خود را به عنوان جریمه بپردازد، زیرا در دیدار شهر هراره پنج اوور کمتر از زمان تعیینشده بازی کرده است.
بر اساس مقررات ICC، اگر تیمی نتواند در زمان مشخص تمام اوورها را انجام دهد، در بدل هر اوور تأخیر، پنج درصد از فیس بازیکنان به عنوان جریمه کسر میشود.
در بیانیه افزوده شده که حشمتالله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان، مسئولیت این تخلف را پذیرفته است و بنابراین نیازی به بررسی رسمی پرونده وجود نداشت.
سفر والی طالبان برای بلخ به تاجیکستان برای «تقویت همکاریهای منطقهای»
محمد یوسف وفا، والی بلخ در حکومت طالبان، برای نخستین بار برای شرکت در نشست مشترک با وزارت سرحدات تاجیکستان به دوشنبه، پایتخت این کشور، سفر کرده است.
بر اساس اعلام دفتر والی، وفا در این نشست بر گسترش روابط با همه کشورها بر پایه منافع ملی تأکید کرده و گفته است که ناامنی در افغانستان به سود هیچ کشوری، بهویژه همسایگان، نیست.
او همچنین تأکید کرده که به هیچکس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که روابط طالبان با پاکستان اخیراً تیره شده است. اسلامآباد مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میکنند، اما طالبان افغان این ادعا را رد میکنند.
تاجیکستان نیز در گذشته از فعالیت جنگجویان مخالف خود در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این کشور تنها کشوری در آسیای مرکزی است که تاکنون روابط نزدیکی با حکومت طالبان برقرار نکرده است.
دیدبان حقوق بشر: طالبان آزادی رسانهها را در افغانستان پایمال کردهاند
سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، رسانههای این کشور را با سانسور، نظارت و مجازات روزنامهنگاران به شدت سرکوب کردهاند.
این سازمان در بیانیه روز پنجشنبه اول عقرب افزوده که اداره استخبارات طالبان محتوای رسانهها را کنترول میکند و «پولیس امر به معروف و نهی از منکر» رعایت مقررات مذهبی و محدودیتهای شدید علیه زنان را اعمال میکند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «طالبان خبرنگاران را مجبور میکنند فقط گزارشهای تأییدشده و بیخطر منتشر کنند، و هر کس از خط سرخ عبور کند با بازداشت و شکنجه روبهرو میشود.»
طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند. اما در گذشته گفته اند که رسانه ها باید در «چوکات شریعت اسلامی و ارزشهای افغانی» نشرات کنند.
دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که با افزایش سرکوب رسانهها، نیاز به رسانههای مستقل در افغانستان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
حکومت طالبان از بریتانیا تقاضای همکاری در زمینهٔ اسکان عودتکنندگان افغان کرد
مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان، در دیدار با ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، خواستار کمک بیشتر آن کشور در ساخت شهرکهای دایمی برای عودتکنندگان شد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز (پنجشنبه، ۲۳ اکتوبر) با نشر اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود نوشته است که نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در این دیدار از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که دو طرف برای برقراری آتشبس دایمی تلاش کنند.
هرچند آقای لیندسی در مورد این دیدار چیزی نگفته است، اما او در ۱۶ اکتوبر، به مناسبت روز جهانی غذا، در صفحۀ ایکس خود نوشته بود که بریتانیا با نزدیک شدن زمستان، میزان کمکهایش را به افغانهایی که با مشکلات شدید روبهرو هستند، افزایش میدهد.
او گفته بود که ۶۳۶ میلیون افغانی برای تهیه مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه اختصاص یافته است تا به خانوادههای آسیبپذیر در مناطق دوردست کمکرسانی شود.
ریچارد بنیت: «اعدامهای علنی طالبان، ابزاری برای ترس و کنترل مردم است»
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترول مردم استفاده میکنند.
آقای بنیت روز چهارشنبه، ۲۲ اکتوبر، با نشر بیانیهای و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس، مجازاتهای علنی از سوی طالبان را یکبار دیگر به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگرانکننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفتهٔ او «مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد» انجام میشود، بسیار هشداردهنده است و باید بهگونهٔ قاطع محکوم گردد.
آقای بنیت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همهٔ مجازاتهای اعدام را متوقف کنند.
طالبان هفتهٔ گذشته (۱۶ اکتوبر) اعلام کردند که یک مرد را به اتهام «قتل» در ولایت بادغیس اعدام کردهاند.
سترهمحکمهٔ طالبان ادعا کرده بود که دوسیهٔ این فرد که متهم به «قتل» دو باشندهٔ ولسوالی جوند بود، در محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر گردید.
با این حال، پیشتر شماری از خانوادههای اعدامشدگان در گفتوگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازهٔ دفاع از خود یا گرفتن وکیل داده نشده بود.
طالبان در ماه حمل امسال نیز چهارتن را در ولایت های بادغیس، فراه و نمیروز در محضر عام اعدام کرده بودند.
زلمی خلیلزاد و امیر خان متقی چهارشنبه در کابل دیدند
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.
این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیررسمی در مورد راه های چگونگی گسترش روابط دوجانیه میان ایالات متحده و افغانستان بحث شد.
در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است.
زلمی خلیلزاد در ترکیب هیئت امریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان امریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود.
اتحادیۀ اروپا یک میلیون یوروی دیگر به بخش صحت افغانستان کمک کرد
سازمان جهانی صحت، دبلیو اچ او از کمک جدید اتحادیۀ اروپا به افغانستان خبر داده است.
دفتر این سازمان برای افغانستان روز سهشنبه در صفحۀ اکس خود نوشت که اتحادیۀ اروپا یک میلیون یورو کمک بشردوستانۀ اضافی در اختیارشان گذاشته است.
با این کمک تازه، میزان کمکهای اتحادیۀ اروپا در بخش صحت به افغانستان از ماه مارچ ۲۰۲۵ به هفت میلیون یورو میرسد.
به گفتۀ دبلیو اچ او ، با استفاده از این کمک اضافی، میتواند خدمات صحی عاجل را در افغانستان گسترش دهد.
در ادامه آمده است که بر ارائهی کمکهای نجاتدهندۀ زندگی به جوامعی که از خدمات محدود برخوردارند و همچنان به تازهبرگشتهگان به کشور، تمرکز بیشتر کرده میتواند.