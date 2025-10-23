جهان
دو خبرنگار اوکراینی در حملهٔ طیارهٔ بیپیلوت روسیه در کراماتورسک جان باختند
دو خبرنگار اوکراینی در نتیجهٔ حملهٔ طیارهٔ بیپیلوت روسیه امروز در شهر کراماتورسک کشته شدند.
اولنا هوبانوا و یِوهن کارمازین برای شبکهٔ تلویزیونی موسوم به "فریدم" (Freedom) که با بودجهٔ دولتی اوکراین فعالیت میکند، گزارش میدادند.
وادیم فلاشکین، والی منطقۀ دونیتسک اعلام کرد که این خبرنگاران هنگام وقوع حمله در داخل یک موتر در یک تانک تیل بودند.
دیمیترو لوبینتس، کمیسار حقوق بشر اوکراین، در تلگرام نوشته است: "این فاجعه، نشانۀ دیگری از جنایات سیستماتیک جنگی روسیه علیه غیرنظامیان است".
مقامات روسی در این باره تا به حال چیزی نگفته اند.
انفجار در یک کارخانه روسیه چندین کشته و زخمی برجای گذاشت
بر اثر یک انفجار در یک کارخانه در منطقهٔ کوهستانی اورال، در شهر کوپیاسک روسیه، دستکم ۹ تن کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
گفته میشود که پس از وقوع این انفجار، یک طیارهٔ بیسرنشین در آسمان محل رویداد دیده شده است، اما این گزارشهای ابتدایی تاکنون تأیید نشدهاند.
رسانههای روسی گزارش دادهاند که این کارخانه، مهمات نظامی برای اردوی روسیه تولید میکرد.
شهر کوپیاسک در حدود دو هزار کیلومتری اوکراین و در نزدیکی مرز قزاقستان موقعیت دارد.
مقامهای اوکراینی تاکنون در این مورد اظهارنظری نکردهاند، اما کییف پیش از این بارها از طیارههای بیسرنشین برای هدف قراردادن کارخانههای تولید مهمات و تأسیسات انرژی در خاک روسیه استفاده کرده است.
اتحادیه اروپا بستهٔ تازه تحریمها علیه روسیه را تصویب میکند
اتحادیه اروپا چهار شنبه ۲۲ اکتوبر اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه نوزدهیمن بسته تحریم ها علیه روسیه را به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین تصویب میکند.
قرار است که بسته امروز رسماً اعلام شود.
بسته جدید تحریم ها شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه میشود.
براساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه طی دو مرحله اجرا خواهد شد، قراردادهای کوتاه مدت پس از شش ماه و قرارداد های دراز مدت از اول جنوری ۲۰۲۷ به پایان میرسند.
در بسته جدید تحریم ها علیه روسیه، همچنان محدودیتهای مسافرتی برای دیپلومات های روسیه و نزدیک به ۱۲۰ کشتی عمدتاً نفتکش روسی را نیز شامل می باشد.
روسیه هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است.
جنگ روسیه علیه اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد.
زلمی خلیلزاد و امیر خان متقی چهارشنبه در کابل دیدند
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.
این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیررسمی در مورد راه های چگونگی گسترش روابط دوجانیه میان ایالات متحده و افغانستان بحث شد.
در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است.
زلمی خلیلزاد در ترکیب هیئت امریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان امریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود.
مقامهای صحی: با وجود کاهش بودجه، ریشهکنی پولیو هنوز ممکن است
مقامهای جهانی صحی روز سهشنبه گفتند که با وجود کاهش قابل ملاحظۀ تمویل تلاشها برای ریشهکن کردن ویروس فلج کودکان یا پولیو، هنوز هم نابودی این ویروس در جهان ممکن است.
به گفتۀ ابتکار جهانی محو پولیو (GPEI) بودجۀ این برنامه در سال ۲۰۲۶ ۳۰ درصد کاهش مییابد و تا سال ۲۰۲۹ تمویلش حدود ۱.۷ میلیارد دالر کم خواهد شد.
سازمان جهانی صحت و بنیاد گیتس از اعضای اصلی این برنامه استند.
یکی از سخنگویان این برنامه گفته است که دلیل کاهش بودجۀ تلاشها برای محو پولیو این است که شماری از کشورها، از جمله ایالات متحده، کمکهایشان را متوقف کردهاند.
شریکان این برنامه میگویند که آنها قصد دارند نظارت و تطبیق واکسین در مناطقی را افزایش دهند که با خطر بلند انتقال ویروس پولیو روبهرو اند.
به گفتۀ GPEI، در سال ۲۰۲۵ در افغانستان و پاکستان در مجموع ۳۶ واقعۀ مثبت پولیو ثبت شده است. در هر دو کشور هنوز ویروس پولیو بهطور کامل از بین نرفته است.
ابتکار جهانی محو پولیو در حالی از کاهش بودجه سخن میگوید که جمعه، ۲۴ اکتوبر، روز جهانی آگاهی دهی در مورد پولیو است.
بنیاد «افغانستان عاری از پولیو» در شبکه اکس نوشته است که این روز فرصتی است تا توجه بیشتر به تلاشهای ملی برای رهایی افغانستان از پولیو جلب و در هر مکان، به هر کودک واکسین پولیو تطبیق شود.
در همین هفته، در شماری از مناطق ولایات شرقی افغانستان، ننگرهار، لغمان و کنر، کمپاین واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال راهاندازی شد.
محکمۀ بینالمللی عدالت دربارۀ مسئولیتهای اسرائیل در قبال کمکهای بشردوستانه غزه تصمیم میگیرد
محکمۀ بینالمللی عدالت روز چهارشنبه دربارۀ تعهدات اسرائیل در قبال نهادهایی که برای فلسطینیان در غزه کمکهای بشردوستانه فراهم میکنند، تصمیم خواهد گرفت.
پس از برقراری آتشبس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاشهای خود را برای ارسال کمکهای بیشتر به این منطقۀ ویرانشده افزایش دادهاند.
محکمۀ بینالمللی عدالت در هاگ از قضات خود خواسته است تا «نظر مشورتی» بدهند و مسئولیت اسرائیل را در تسهیل رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه مشخص کنند.
هرچند این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی وزن و اعتبار قابل توجهی دارد.
در ماه جولای ۲۰۲۴، محکمۀ بینالمللی عدالت نظر مشورتی دیگری صادر کرده بود که در آن گفته شد اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل «غیرقانونی» است و باید هرچه زودتر پایان یابد.
قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعاهایی میپردازند که از سوی افریقای جنوبی مطرح شده و میگویند اسرائیل با اقداماتش در غزه، کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد سال ۱۹۴۸ را نقض کرده است.
پروازها در میدان هوایی ویلنیوس از سر گرفته شد
پروازها در میدان هوایی ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا صبح زود امروز چهارشنبه از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات این میدان در یک بیانیه از فعالیت دوبارۀ آن خبر دادهاند.
به گفتۀ مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانیا، این میدان شام سهشنبه پس از آن بسته شد که دهها بالون قاچاقبران از کشور همسایه بلاروس وارد فضای هوایی ویلنیوس شدند.
چندین پرواز ورودی به مسیرهای دیگر سوق داده شدند و برخی پروازهای خروجی نیز لغو شدند.
محدودیتهایی که از ساعت ۱۰:۲۳ شب سهشنبه به وقت محلی وضع شده بود، سبب متاثر شدن ۳۰ پرواز و بیش از چهارصد مسافر شد.
حملات هوایی شبهنگام روسیه بر پایتخت اوکراین دستکم دو کشته به جا گذاشت
تیمور تکاچنکو یک مقام شهر کییف امروز چهارشنبه گفت که این حملات بخشی از یک «حملهٔ گسترده» شبانه بر زیرساختهای انرژی اوکراین بوده است.
او در تلگرام نوشت: «شمار قربانیان در پایتخت به دو تن رسیده است»، در حالیکه مقامهای دیگر نیز از حملهٔ گستردهٔ طیارههای بیسرنشین بر کییف خبر دادند.
سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در فیسبوک تأیید کرد که روسیه در جریان شب، حملاتی «گسترده» را بر زیرساختهای انرژی اوکراین انجام داده است.
ویتالی کلیچکو، شاروال کییف، نیز در اعلامیهای گفت که یک حملهٔ طیارههای بیسرنشین، بامداد روز چهارشنبه پایتخت را هدف قرار داد، که منجر به زخمیشدن افراد و خسارات بر ساختمانهای مسکونی شده است.
مقامهای اوکراینی همچنین گزارش دادند که در دستکم سه منطقهٔ دیگر، از جمله زاپوریژیا، حملات مشابه طیارههای بیسرنشین صورت گرفته است؛ جایی که مقامها از زخمیشدن چند تن و قطع برق خبر دادند.
این حمله در حالی صورت گرفته که رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که از مسکو و کییف خواسته جنگ را در خطوط نبرد فعلی متوقف کنند، روز سهشنبه گفت که برنامهریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین در بوداپست را لغو کرده، چراکه نمیخواست درگیر یک «نشست بینتیجه» شود.
یک محکمه در پاکستان حکم بازداشت منظور پشتین را صادر کرده است
یک محکمهٔ ضد تروریزم در اسلامآباد، حکم بازداشت منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون (PTM) را صادر کرده است.
قاضی تنویـر عباس سپرا این حکم را به دلیل آن صادر کرده که به گفتهٔ وی، منظور پشتین از حاضر شدن در محکمه خودداری کرده است.
عطاءالله جان یکی از اعضای ارشد این جنبش در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی گفته است که این حکم امروز (۲۱ اکتوبر) صادر نشده بلکه چند روز پیش صادر شده بود.
به باور عطاءالله جان، این حکم موضوعی جدی نیست و چنین اقدامات از سوی محاکم در پاکستان یک امر عادی بهشمار میرود.
منظور پښتین، رهبر PTM، از مدتی به اینسو در محافل عمومی دیده نشده و با رسانهها نیز گفتگو نکرده است.
معاون رییسجهور امریکا وارد اسرائیل شد
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، امروز سهشنبه وارد اسرائیل شد.
قرار است ونس امروز با نماینده ارشد امریکا در امور شرق میانه و کارشناسان نظامی که بر آتشبس نظارت دارند، دیدار کند.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، معاون رییس جمهور امریکا فردا چهارشنبه در بیتالمقدس با رهبران اسرائیل از جمله صدر اعظم، بنیامین نتانیاهو، دیدار خواهد کرد.
جنگ دوساله در غزه بین اسرائیل و حماس، سازمانی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود، به میانجیگری امریکا و چند کشور دیگر پایان یافت.
توافق آتش بس، که برخی از طرح بزرگتر صلح در شرق میانه است، هفتۀ گذشته توسط دو طرف و کشور های دخیل در مذاکرات، در مصر امضا شد.