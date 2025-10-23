ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترول مردم استفاده می‌کنند.

آقای بنیت روز چهارشنبه، ۲۲ اکتوبر، با نشر بیانیه‌ای و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس، مجازات‌های علنی از سوی طالبان را یک‌بار دیگر به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگران‌کننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفتهٔ او «مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد» انجام می‌شود، بسیار هشداردهنده است و باید به‌گونهٔ قاطع محکوم گردد.

آقای بنیت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همهٔ مجازات‌های اعدام را متوقف کنند.

طالبان هفتهٔ گذشته (۱۶ اکتوبر) اعلام کردند که یک مرد را به اتهام «قتل» در ولایت بادغیس اعدام کرده‌اند.

ستره‌محکمهٔ طالبان ادعا کرده بود که دوسیهٔ این فرد که متهم به «قتل» دو باشندهٔ ولسوالی جوند بود، در محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر گردید.

با این حال، پیش‌تر شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازهٔ دفاع از خود یا گرفتن وکیل داده نشده بود.

طالبان در ماه حمل امسال نیز چهارتن را در ولایت های بادغیس، فراه و نمیروز در محضر عام اعدام کرده بودند.