اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان بر ازسرگیری دهلیز هوایی با هند تأکید دارد و میگوید این مسئله در حال حاضر یکی از نیازهای فوری آنان است.
خانجان الکوزی، عضو هیئتمدیره این اتاق روز چهارشنبه «۲۲ اکتوبر» به رادیو آزادی گفت که در زمینه صادرات کالا به هند با مشکلات جدی روبهرو هستند:
یشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری ۶۰ تا ۸۰ تُن را دارند، این کار هزینه را کاهش میدهد، زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا یکونیم یا دو دالر تمام میشود.
"ما به دهلیز هوایی نیاز بسیار جدی داریم، در پروازهای مسافربری شرکتهای کامایر و آریانا، ما از دو تا شش تُن میوه خشک به دهلی صادر میکنیم، این کار به شکل معمول انجام میشود و از دهلی نیز دوا و دیگر مواد ضروری به کابل انتقال داده میشود، اما پیشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری ۶۰ تا ۸۰ تُن را دارند، این کار هزینه را کاهش میدهد، زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا یکونیم یا دو دالر تمام میشود."
به گفتهٔ آقای الکوزی، پس از بسته شدن بندر واگه، صادرات افغانستان به هند از نظر کمیت و کیفیت مانند گذشته نیست.
او افزود که اکنون صادرات افغانستان به هند که بیشتر شامل میوه خشک است، از طریق بندر عباس و چابهار انجام میشود، اما این مسیر هم زمانگیر است و هم باعث میشود میوه خشک در مسیر دریایی نم بگیرد و مرطوب شود.
پس از حمله مرگبار ۲۴ اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنشها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت.
در همین حال، اتحادیه صادرکنندهگان میوه خشک افغانستان نیز این پیشنهاد را مهم خوانده و میگوید که به دلیل بسته شدن بندر واگه امسال نتوانستند برای جشن دیوالی مقدار کافی میوه خشک به بازارهای هند صادر کنند.
امسال به دلیل بسته شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی، ما نتوانستیم میوه خشک تاجران سراسر افغانستان را به گونهٔ درست صادر و به فروش برسانیم.
خالد احمد رحمانی، سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
"بیشتر میوه خشک افغانستان در آستانه جشن دیوالی در بازارهای هند به فروش میرسد، اما متأسفانه امسال به دلیل بسته شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی، ما نتوانستیم میوه خشک تاجران سراسر افغانستان را به گونهٔ درست صادر و به فروش برسانیم."
جشن «دیوالی» یکی از جشنهای مشهور هندوهاست که پنج روز دوام میکند و امسال از تاریخ ۲۰ اکتبر در هند آغاز شدهاست.
گفته میشود که در این ایام، هندوها برای مهمانان خود میوه خشک میخرند و نیز آن را به دوستان و نزدیکانشان هدیه میدهند.
این اظهارات و درخواستها در حالی مطرح میشود که امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ حکومت طالبان، در جریان سفر پنج روزهاش به تاریخ ۹ اکتبر به هند، در یک نشست خبری با افغانهای مقیم هند و تاجران افغان گفت که تلاش دارند در زمینهٔ دهلیزهای هوایی سهولتهایی ایجاد کنند تا حجم باربری افزایش یابد و کالاها به گونهٔ آسانتر و ارزانتر به بازار هند برسد.
آقای متقی همچنان گفته بود که میزان تجارت میان افغانستان و هند به یک میلیارد دالر رسیده و شرایط برای گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور بهتر شدهاست.
او همچنان از مقامهای هندی خواست تا جهت گسترش تجارت میان دو کشور، روند صدور ویزه برای تاجران افغان را آسانتر کند.
پس از این سفر، وزارت خارجه هند روز سه شنبه «۲۱ اکتوبر» با نشر اعلامیهی اعلام کرد که مأموریت تخنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا دادهاست.
قابل یادآوریست که در دورهٔ نظام جمهوری مخلوع افغانستان، میان افغانستان و هند و شماری از کشورهای دیگر دهلیزهای هوایی فعال بودند، اما پس از روی کار آمدن طالبان، این دهلیزها غیرفعال شدند.