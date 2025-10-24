استانبول فردا میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است

دومین دور گفت‌وگوها درباره توافق آتش‌بس میان طالبان و پاکستان، فردا در شهر استانبول برگزار می‌شود.

دو طرف در تاریخ ۱۸ اکتبر با میانجی‌گری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتش‌بس به توافق رسیده بودند.

وزیر دفاع طالبان، که از جانب افغانستان توافق آتش‌بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده است، می‌گوید در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش‌بس و سازوکاری که بتواند نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند، گفت‌وگو خواهد شد.

در توافق دوحه، دو طرف بر آتش‌بس فوری توافق کردند و پس از آن، درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد.

در آن توافق، طالبان همچنین تعهد کردند که از گروه‌های ضدپاکستانی حمایت نکنند.