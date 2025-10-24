دومین دور گفتوگوها دربارهی توافق آتشبس میان طالبان و پاکستان قرار است فردا در شهر استانبول برگزار شود.
دو طرف پیشتر، در ۱۸ اکتوبر، با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه بر سر آتشبس به توافق رسیده بودند.
وزیر دفاع طالبان، که به نمایندگی از افغانستان توافق آتشبس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، در صحبت با الجزیره گفته است در نشست استانبول دربارهی راههای اجرای آتشبس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتوگو خواهد شد؛ سازوکاری که نهتنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند.
در توافق دوحه، دو طرف بر آتشبس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن، درگیریهای شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد، هرچند گزارشهایی از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردید.
طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروههای ضدپاکستانی حمایت نکنند.
سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان، شفقعلیخان، امروز در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش امیدوار است طالبان گامهای قاطع برای از میان بردن گروههای تروریستی بردارند.
او افزود که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول میرود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
شفقعلیخان گفت:
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول، یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنشها نیست، اما از طالبان میخواهد تعهدات خود در برابر جامعهی جهانی را عملی کرده و علیه گروههای تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.»
وزارت خارجهی ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تأمین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند.
انتظار میرود در نشست استانبول، نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند.
طالبان و مقامات پاکستانی توافق کردهاند که مرحلهی بعدی گفتوگوهای توافق دوحه در استانبول برگزار شود تا برای اجرای آن، سازوکاری جهت نظارت و پیگیری ایجاد گردد.