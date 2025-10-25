لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده

سواحل بودروم ترکیه، تصویر از آرشیف
سواحل بودروم ترکیه، تصویر از آرشیف

شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آن‌ها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.

این رویداد تازه‌ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه‌های ورود به اتحادیهٔ اروپا به‌شمار می‌روند.

گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.

این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافته‌اند.

دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.

یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آن‌که آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.

او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.

مقام‌ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باخته‌اند.

ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافق‌نامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم‌اکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

نصرت حق‌پرست امشب با حریف آسترالیایی مبارزه می‌کند

جریان یکی از مسابقات نصرت حق‌پرست - تصویر از آرشیف
جریان یکی از مسابقات نصرت حق‌پرست - تصویر از آرشیف

قرار است نصرت حق‌پرست، رزمی کار افغان، امشب در UFC مبارزه کند.

نصرت حق‌پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کیلیان سالکلید، مبارز استرالیایی، روبرو خواهد شد.

این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در سیصد و بیست و یکمین دوره UFC برگزار می‌شود.

نصرت حق‌پرست در ۱۸ مبارزه پیروز شده و پنج شکست خورده است.

حریف نصرت حق‌پرست در ۹ مبارزه پیروز شده و یک شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

نصرت حق‌پرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را از در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود.

اگرچه نصرت در کارت اصلی سیصد و بیست و یکمین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می‌رود حدود ساعت ۸:۳۰ شام به وقت کابل آغاز شود.

نصرت حق‌پرست چهار مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و می‌گوید که شایسته مبارزه با ۱۵ مبارز برتر UFC است.

حق‌پرست در آلمان زندگی می‌کند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازی‌های دیگر، کمپهای تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.

فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان
ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".

حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.

در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفت‌وگوی سازنده" داشته باشد.

در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.

به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاه‌های آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیت‌های کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه" شنیده است.

ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.

حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

استانبول فردا میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است

استانبول ترکیه
استانبول ترکیه

دومین دور گفت‌وگوها درباره توافق آتش‌بس میان طالبان و پاکستان، فردا در شهر استانبول برگزار می‌شود.

دو طرف در تاریخ ۱۸ اکتبر با میانجی‌گری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتش‌بس به توافق رسیده بودند.

وزیر دفاع طالبان، که از جانب افغانستان توافق آتش‌بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده است، می‌گوید در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش‌بس و سازوکاری که بتواند نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند، گفت‌وگو خواهد شد.

در توافق دوحه، دو طرف بر آتش‌بس فوری توافق کردند و پس از آن، درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد.

در آن توافق، طالبان همچنین تعهد کردند که از گروه‌های ضدپاکستانی حمایت نکنند.

یوناما در ۸۰مین سالگرد تأسیس ملل متحد: جامعه جهانی باید حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند

یوناما
یوناما

هم‌زمان با روز ملل متحد و هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با صدور بیانیه‌ای بر تعهد دوباره خود به صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند.

در بیانیه آمده است که سازمان ملل در دهه‌های گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاده و همچنان برای حاکمیت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و ارائه کمک‌های حیاتی تلاش می‌کند.

در بیانیه‌ای که جمعه ۲ عقرب منتشر شد، یوناما گفت این سالگرد فرصتی است برای بازتاب نقش سازمان ملل در حمایت از مردم افغانستان در دوره‌های دشوار و پیشرفت، از کمک‌های بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر تا تقویت نهادهای ملی.

جورجت گانین، معاون نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: «این هشتادمین سالگرد یادآور قدرت و ضرورت چندجانبه‌گرایی است. راه ثبات و توسعۀ پایدار افغانستان نمی‌تواند به‌تنهایی پیموده شود.»

او افزود که همکاری منطقه‌ای و تعهد مشترک به گفت‌وگو و دیپلماسی برای آیندۀ افغانستان حیاتی است.

یوناما هشدار داد که بحران انسانی در افغانستان از شدیدترین‌ها در جهان است و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و کاهش کمک‌های مالی، وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

ایندریکا راتواته، معاون دیگر نمایندۀ سرمنشی ملل متحد، از جامعۀ جهانی خواست حمایت و همبستگی خود را با مردم افغانستان تجدید کند و گفت سازمان ملل متحد «امروز، فردا و در آینده» در کنار آنان خواهد ماند.

افزایش بهای مواد خوراکی پس از بسته شدن راه‌های رفت‌وآمد میان افغانستان و پاکستان

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

پس از مسدود شدن راه‌های رفت‌وآمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان، بهای یک کیلوگرام بادنجان رومی به ۶۰۰ کلدار رسیده که پنج برابر بیشتر از بهای پیش از درگیری‌ها است.

یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است که در حال حاضر حدود پنج هزار کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی مرز متوقف مانده‌اند.

راه‌های رفت‌وآمد میان دو کشور از ۱۱ اکتوبر به این‌سو بسته شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ، نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند.

هرچند دو طرف در ۱۸ اکتوبر در دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند، قرار است نشست پی‌گیری این آتش‌بس فردا (شنبه) در ترکیه برگزار شود.

بانک جهانی: زلزله در شرق افغانستان بیش از ۱۸۳ میلیون دالر زیان برجای گذاشته

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

بانک جهانی می‌گوید زلزله‌ای که حدود دو ماه پیش در شرق افغانستان رخ داد، بیش از ۱۸۳ میلیون دالر به خانه‌ها و زیرساخت‎ها از جمله بخش‌های زراعت و مالداری زیان رسانده است.

ولایات کنر و ننگرهار بیشتر آسیب دیدند.

خبرگزاری های غربی به نقل از این بانک گزارش داده‌اند که این آمار شب گذشته منتشر شد.

در ولایت کنر، شب ۳۱ ماه آگست، زلزله‌ای شدید رخ داد که به گفتۀ مقام‌های طالبان، در نتیجۀ آن دو هزار و دوصد تن جان باختند و حدود چهار هزار نفر دیگر زخمی شدند.

شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده هنوز هم در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند — وضعیتی که بارها موجب نگرانی سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه از بابت دشواری‌های زندگی آنان شده است.

شورای بین‌المللی کریکت، تیم کریکت افغانستان را به دلیل کندی در بازی برابر زیمبابوه جریمه کرد

تیم ملی کریکت افغانستان در مسابقه آزمایشی (تست) در برابر زیمبابوه به دلیل وقت‌کشی در بازی جریمه شده است.

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) امروز، اول عقرب، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم افغانستان باید ۲۵ درصد از فیس بازی خود را به عنوان جریمه بپردازد، زیرا در دیدار شهر هراره پنج اوور کمتر از زمان تعیین‌شده بازی کرده است.


بر اساس مقررات ICC، اگر تیمی نتواند در زمان مشخص تمام اوورها را انجام دهد، در بدل هر اوور تأخیر، پنج درصد از فیس بازیکنان به عنوان جریمه کسر می‌شود.


در بیانیه افزوده شده که حشمت‌الله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان، مسئولیت این تخلف را پذیرفته است و بنابراین نیازی به بررسی رسمی پرونده وجود نداشت.

سفر والی طالبان برای بلخ به تاجیکستان برای «تقویت همکاری‌های منطقه‌ای»

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

محمد یوسف وفا، والی بلخ در حکومت طالبان، برای نخستین بار برای شرکت در نشست مشترک با وزارت سرحدات تاجیکستان به دوشنبه، پایتخت این کشور، سفر کرده است.

بر اساس اعلام دفتر والی، وفا در این نشست بر گسترش روابط با همه کشورها بر پایه منافع ملی تأکید کرده و گفته است که ناامنی در افغانستان به سود هیچ کشوری، به‌ویژه همسایگان، نیست.

او همچنین تأکید کرده که به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روابط طالبان با پاکستان اخیراً تیره شده است. اسلام‌آباد مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌کنند، اما طالبان افغان این ادعا را رد می‌کنند.

تاجیکستان نیز در گذشته از فعالیت جنگجویان مخالف خود در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این کشور تنها کشوری در آسیای مرکزی است که تاکنون روابط نزدیکی با حکومت طالبان برقرار نکرده است.

دیدبان حقوق بشر: طالبان آزادی رسانه‌ها را در افغانستان پایمال کرده‌اند

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، رسانه‌های این کشور را با سانسور، نظارت و مجازات روزنامه‌نگاران به شدت سرکوب کرده‌اند.

این سازمان در بیانیه روز پنجشنبه اول عقرب افزوده که اداره استخبارات طالبان محتوای رسانه‌ها را کنترول می‌کند و «پولیس امر به معروف و نهی از منکر» رعایت مقررات مذهبی و محدودیت‌های شدید علیه زنان را اعمال می‌کند.

فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «طالبان خبرنگاران را مجبور می‌کنند فقط گزارش‌های تأییدشده و بی‌خطر منتشر کنند، و هر کس از خط سرخ عبور کند با بازداشت و شکنجه روبه‌رو می‌شود.»

طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند. اما در گذشته گفته اند که رسانه ها باید در «چوکات شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی» نشرات کنند.

دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که با افزایش سرکوب رسانه‌ها، نیاز به رسانه‌های مستقل در افغانستان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

