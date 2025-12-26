سفارت افغانستان در جاپان، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد

سفارت افغانستان در جاپان اعلام کرده که سر از چهارشنبه آینده، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

سفارت افغانستان در توکیو توسط دیپلومات‌های حکومت قبلی اداره می‌شود.

این سفارت در اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم پس از مشورت‌ها با وزارت امور خارجه جاپان گرفته شده است.

براساس اعلامیه‌"همۀ فعالیت‌ها و خدمات این سفارت، از جمله امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قنسولی، سر از ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در خواهد آمد."

سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده که این تصمیم در هماهنگی نزدیک با مقامات جاپانی و با توجه به کنوانسیون ۱۹۶۱ میلادی ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک، گرفته شده است.

در اعلامیه همچنین گفته شده که حکومت جاپان به ساختمان نمایندگی افغانستان احترام می گذارد و مطابق به این کنوانسیون، به حفاظت از آن ادامه خواهد داد.