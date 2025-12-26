دیروز و امروز "چمن حضوری" در کابل

چمن حضوری یک پارک ورزشی بود، کسانی که قبلاً بخاطر شرکت در جشن‌ها به کابل می‌آمدند و در همین ساحه جاگزین می‌شدند

یکی از این دست‌فروشان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نام‌اش را در گزارش بگیریم و با شرط این‌که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:

"من در ناحیه اول دست‌فروشی می‌کردم، چند روز پیش من را به این چمن انتقال داد، قبلاً فروشات خوب بود، اما این‌جا فروشات ما کمتر شده و دیگر نزدیک خانه بودم و نان چاشت من را از خانه می‌آوردند، در آن‌جا بسیار خوب بود حداقل کار ما می‌شد."

یکی دیگر از دست‌فروشان نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش شکایت مشابهی را مطرح کرد:

"قبلاً کار ما بسیار خوب بود، سر سرک عمومی بودیم، اما این‌جا از بازار دور هستیم، بسیار کم مردم اگر برای خرید بیاید تا که مردم این‌جا بلد می‌شوند مشکلات ما زیاد است، امروز حتی دست لاف نکردیم."

شماری از ورزشکاران افغان که در گذشته‌ها در چمن حضوری به تمرینات ورزشی می‌پرداختند، اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می‌کنند.

عصمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد به رادیو آزادی گفت:

"ما در حکومت گذشته تمرینات خود را در چمن حضوری انجام می‌دادیم و چمن حضوری محل خوب برای ورزش و تفریح مردم است، اگر این‌ها چمن حضوری را به کراچی‌های دستی و فروختن اجناس مبدل می‌کنند یک ضایع بزرگ است."

اما شاروالی کابل تحت کنترول حکومت طالبان می‌گوید این یک اقدام مؤقتی است.

نعمت‌الله بارکزی سخنگوی این اداره روز جمعه «پنجم جدی» با ارسال یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت:

ما از این چمن خاطرات بسیار خوب داریم، جاهای تاریخی باید مثل سابق حفظ شود

"دست‌فروشی نمی‌تواند در شهر کابل یک شغل دایمی باشد، بلکه یک شغل مؤقت است، به همین خاطر فعلاً بخاطر بهتر شدن نظم شهر در این ساحه هستند، زمانی‌که پلان نهایی آن تطبیق شود، این‌ها به جای دیگر انتقال پیدا خواهند کرد."

اما آقای بارکزی در مورد این‌که این دست‌فروشان تا چه زمانی این‌جا خواهند بود، پلان‌های شاروالی کابل برای احیای چمن حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده‌است، توضیحات نداد.

در سال‌های نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط‌اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه‌فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم، به آنان اجازه دست‌فروشی در این محل داده نشد.

آن زمان احمد‌الله وثیق، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی‌ها به رادیو آزادی گفت که آنان برای حفظ مکان‌های تاریخی و محل‌های تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند.

از چمن حضوری، مکانی‌که در یکی از کلیدی‌ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد، به‌عنوان بزرگ‌ترين محل ورزشی کابل یاد می‌شود که با حدود ۱۰۰ جریب مساحت، از ده‌ها سال به این‌سو برای برگزاری رژه‌های نظامی، برنامه‌های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می‌شد.

برخی از باشنده‌های قدیم شهر کابل از این محل خاطره‌های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند.

محمد طاهر یکی از باشنده‌های کابل می‌گوید:

در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردآوری کثافات مبدل شده بود

"چمن حضوری یک پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان که قبلاً بخاطر شرکت در جشن‌ها به کابل می‌آمدند و در همین ساحه جاگزین می‌شدند و ما از این چمن خاطرات بسیار خوب داریم، جاهای تاریخی باید مثل سابق حفظ شود."

چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردآوری کثافات مبدل شده بود.

این محل یکبار در سال ۱۳۸۹ از سوی بخش خصوصی بر اساس توافقنامه‌ی با کميته ملى المپيک، بازسازی شد و در سال ۱۳۹۰ دوباره به بهره‌برداری رسید.

مسئولان در آن زمان گفته بودند که با چمن‌کاری تمام این محل، ۱۰ میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن حفاظ‌‌گذاری شده تا مطابق با معیارهای کمیته ملی المپیک استفاده شود.

اما رفته رفته این چمن در اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد.

طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان، برخی مکان‌های فرهنگی و ورزشی را به ساحات تجاری تبدیل کرده‌‌است.

در تازه‌ترین مورد، حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکان‌های تاریخی در شهر کابل خوانده می‌شد، تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به‌جای آن یک مرکز تجاری ساخته شود.