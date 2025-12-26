خبر ها
محمد حامد میوند، عضو فدراسیون فوتبال افغانستان درگذشت
محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت.
فدراسیون فوتبال افغانستان در یک اعلامیه، مرگ او را تسلیت گفته و اعلام کرده است که آقای میوند سالهای متمادی نقش مهمی در آموزش مربیان و داوران فوتبال افغانستان داشته است.
این فدراسیون در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانههای داخلی از جمله طلوعنیوز تنها گفتهاند که او در نتیجهٔ یک رویداد جان باخته است.
آغاز و بهرهبرداری ۹ پروژهٔ انتقال و توزیع برق در هرات
در ولایت هرات چهار پروژهٔ انتقال و توزیع برق آغاز و پنج پروژه به بهرهبرداری سپرده شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، این پروژهها به ارزش نزدیک به چهار میلیارد افغانی را روز گذشته افتتاح کرد.
او گفت که با تکمیل این پروژهها، برق ۲۴ ساعته برای پارکهای صنعتی و صنعتکاران هرات فراهم خواهد شد.
افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکند و در فصل زمستان، با افزایش مصرف برق، پرچاوی برق در شهرهای بزرگ بهشمول کابل بیشتر میشود.
تیمهای کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و پاکستان شنبه به میدان میروند
قرار است تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا شنبه در یک بازی یکروزه با پاکستان به میدان برود.
این مسابقه در هراری، پایتخت زیمبابوی برگزار خواهد شد.
تیمهای زیر ۱۹ سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوی سلسلهای از مسابقات را آغاز کردهاند و نخستین بازی آن روز گذشته میان افغانستان و تیم میزبان زیمبابوی برگزار شد.
در این دیدار، بالرهای افغان تمام بازیکنان زیمبابوی را با از دست دادن ۹۰ دوش از میدان خارج کردند و در پاسخ، بازیکنان افغانستان ۶۸ دوش بهدست آوردند و یک بازیکنشان سوخت، اما بهدلیل باران بازی بدون نتیجه پایان یافت.
این مسابقات میان سه کشور برای آمادگی جهت جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال برگزار میشود که قرار است در نیمهٔ ماه جنوری آینده به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شود.
ایران یک شهروند افغان را اعدام کرد
ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران، دوازده زندانی بهشمول یک افغان اعدام شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و میگویند که روند محاکمۀ این افراد عادلانه و شفاف نبوده است.
بر بنیاد گزارش ههنگاو، از آغاز سال میلادی تا کنون دستکم یکهزار و دو تن بشمول شصت و پنج افغان در ایران اعدام شدهاند.
اسرائیل یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را کشت
اردوی اسرائیل میگوید که یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، در منطقهٔ نصریهٔ لبنان کشته شده است.
به گفتهٔ اردوی اسرائیل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسراییل طرحریزی میکرد.
ایران تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.
باشندگان وزیرستان شمالی: در درگیری میان نظامیان و افراد مسلح به غیرنظامیان زیان رسیده است
باشندگان ساحۀ میرعلی در منطقۀ وزیرستان شمالی پاکستان میگویند که پس از آغاز درگیری میان نظامیان و افراد مسلح در این منطقه در نتیجهٔ اصابت راکت و مرمی به خانهها، حدود ۱۵ غیرنظامی بهشمول کودکان زخمی شدهاند.
ملک نثار علی خان، از باشندگان محلی و رئیس ولسوالی حزب عوامی نیشنل، به رادیو مشال گفته است که درگیری صبح امروز پنجشنبه، ۲۵ دسمبر آغاز شد و دو طرف بر یکدیگر «گلولهباری شدید» کردند.
او میگوید که در نتیجهٔ اصابت راکت به خانهاش، دختر، برادر و برادرزادهاش زخمی شدهاند.
مقتدر شفقت داور، یکی دیگر از باشندگان محلی، هم امروز به رادیو مشال گفت که مردم دچار «ترس شدید» هستند، زیرا نیروهای امنیتی و افراد مسلح بر یکدیگر مرمیهای مارتر شلیک میکنند که در نتیجهٔ آن به غیرنظامیان تلفات جانی و مالی وارد میشود.
ادارهٔ ملکی وزیرستان شمالی و اردو تاکنون در مورد این درگیریها و ادعاهای باشندگان میرعلی ابراز نظر نکردهاند، اما پیش از این در جریان عملیاتها، اطمینان داده بودند که از غیرنظامیان محافظت میشود.
یک شهروند اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد
حکومت اسراییل امروز از بازداشت یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد.
این فرد چند روز پس از آن بازداشت شده است که ایران یک شهروند ایرانی را به اتهام جاسوسی برای اسراییل اعدام کرد.
فرد بازداشتشده در اسراییل مردی حدود چهلسالـه است که در شهر ریشون لتسیون زندگی میکند.
در اعلامیهٔ مشترک پولیس و سازمانهای استخباراتی اسراییل آمده است که این فرد در نزدیکی خانهٔ نفتالی بنت، صدراعظم پیشین اسرائیل، عکسبرداری کرده بود.
در این اعلامیه گفته شده است که این مرد در شهر محل زندگیاش از مکانهای مختلف عکس گرفته و آنها را فروخته است.
حملۀ طیارههای بی سرنشین بر روسیه، ذخیرهگاههای بزرگ مواد سوختی آتش گرفت
طیارههای بی سرنشین شبهنگام شهر بندری تیمرییوک در ساحل دریای سیاه روسیه، واقع در منطقهٔ کراسنودار، را هدف قرار دادند.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ذخیرهگاههای بزرگ مواد سوختی دچار آتشسوزی شد و تاسیسات صنعتی آسیب دیده است.
مقامهای محلی و رسانههای روسیه صبح امروز ۲۵ دسمبر این خبر را گزارش دادند.
به گفتهٔ ستاد عملیاتی منطقهٔ کراسنودار، پس از این حمله دو انبار تولیدات نفتی در بندر آتش گرفت.
این آتشسوزی در حدود دو هزار متر مربع گسترش یافت و بر اساس گزارشهای ابتدایی، تلفات جانی در پی نداشته است.
بازداشت بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی در استانبول
دفتر لوی سارنوالی استانبول امروز اعلام کرد که بیش از صد عضو مشکوک گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت شدهاند.
این اداره در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که بر اساس معلومات پولیس، اعضای دولت اسلامی در ترکیه قصد دارند در مراسم کرسمس و سال نو حمله کنند.
در ادامه آمده است که پولیس در استانبول ۱۲۴ محل را تلاشی و از میان ۱۳۷ فرد مشکوک، ۱۱۵ تن را بازداشت کرده است.
دفتر لوی سارنوالی استانبول از ضبط تفنگچه و مهمات از نزد این افراد نیز خبر داده است.
بازی تیمهای کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به تاخیر افتاد
بازی امروز تیمهای کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان و زیمبابوی به دلیل باران به تعویق افتاد.
این بازی پنجاه اووره در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی آغاز شده بود.
تیم میزبان نخست بتنگ کرد و با از دست دادن یک بازیکن، ۴۰ دوش به دست آورد، اما سپس باران آغاز و بازی متوقف شد.
این دیدار بخشی از سلسلهای است که در آن تیم زیر ۱۹ سال پاکستان نیز اشتراک دارد.
بورد کرکت افغانستان میگوید که تیم افغانستان روز شنبه با پاکستان مسابقه خواهد داد.