امارات متحده عربی می گوید که از تلاش های ریاض در یمن استقبال می کند

براساس خبر گزاری رویترز، وزارت خارجۀ امارات متحده عربی، امروز(جمعه ۲۶ دسمبر) در یک اعلامیه گفته که "امارات متحده تعهد ثابت خود را برای حمایت از همۀ تلاش هایی تأیید می کند که هدف آن تقویت ثبات، توسعه و پیشرفت در یمن است."

گروه اصلی جدایی طلبان در جنوب یمن، موسوم به شورای انتقالی جنوبی (STC) که از سوی ابوظبی حمایت می شود، حکومت تحت حمایت عربستان سعودی و شناخته شده توسط جامعۀ بین المللی یمن را از مقر آن در شهر عدن بیرون کرده است.

این در حالیست که در اوایل ماه جاری حکومت یمن ادعای کنترول گسترده در سراسر جنوب این کشور را داشت.

عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که امیدوار است، شورای انتقالی جنوبی (STC) به تشدید خشونت ها پایان دهد و نیروهای خود را از ولایات شرقی حضرموت و ماهره در یمن خارج کند.

براساس خبر گزاری رویترز، یک هیئت مشترک نظامی عربستان سعودی و امارت متحدۀ عربی به شهر عدن رفته اند تا در مورد اقدامات لازم به هدف کاهش تنش ها بحث کنند.

عربستان سعودی گفته است که این هیئت برای اتخاذ "ترتیبات لازم" برای اطمینان از بازگشت نیروهای شورای انتقالی جنوبی (STC) به مواضع قبلی شان در خارج از این دو ولایت (حضرموت و ماهره) اعزام شده اند. به گفتۀ مقامات عربستان سعودی، این تلاش ها هنوز هم ادامه دارد.

شورای انتقالی جنوبی (STC) در ابتداء بخشی از ائتلاف مسلمانان سنی مذهب به رهبری عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی علیه نیروهای حوثی های همسو با ایران در یمن مداخله کرد، اما این گروه، اینک در تلاش ایجاد حکومت خود در جنوب یمن شده است.

یمن از سال ۲۰۱۴ میلادی بدینسو درگیر جنگ داخلی است. نیروهای حوثی های همسو با ایران، بعد از آنکه حکومت تحت حمایت عربستان سعودی را مجبور به فرار به جنوب یمن کردند، بخش شمالی این کشور بشمول صنعا پایتخت یمن را کنترول می کنند.

یمن با عربستان سعودی و عمان همسرحد است، در یک مسیر مهم کشتی رانی در بحیرۀ احمر(سرخ) موقعیت دارد و تا سال ۱۹۹۰ میلادی به کشور های یمن شمالی و یمن جنوبی تقسیم شده بود.



