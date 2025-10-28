کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، و نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، روز دوشنبه ۲۷ اکتوبر در یک نشست مشترک در کابل درباره گسترش همکاری‌ ها و مدیریت سرحدات گفتگو کرده اند.

سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که در این نشست، آنان بر برگزاری منظم دیدار های سطح ‌بالا برای رسیدگی به مسائل مرزی توافق کردند و مرز ایران و افغانستان را(مرز دوستی و برادری) خواندند.

در ادامه آمده که در این نشست همچنین بر مبارزه جدی با عبور و مرور غیرقانونی، قاچاق انسان و مواد مخدر در امتداد مرز مشترک تأکید شد.

به‌گفته سفارت ایران، در این گفت‌وگوها تصمیم گرفته شد که پروژه نوسازی و نصب علایم مرزی که از هفت سال پیش متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شود.

براساس معلومات سفارت ایران در کابل معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران در راس هیئتی یکشنبه ۲۶ اکتوبر به کابل آمده است.

این درحالیست که علیرضا بیکدلی سفیر ایران در کابل در گفتگو با شهرآرا روزنامه ایرانی ،که سه روز قبل نشر شده گفته که ایران قصد دارد بخشی از کالاهایی را که پیش‌تر از مناطق دیگر وارد می‌کرد، از افغانستان وارد کند.

پیش‌ از این، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفرش به کابل در تاریخ ۱۷ سپتمبر با مقام‌های طالبان درباره افزایش حجم تجارت و رفع موانع گمرکی و مرزی گفت‌وگو کرده است.

او پس از دیدار با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، و عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای آنان، اعلام کرد که حجم تجارت میان دو کشور اکنون بیش از سه میلیارد دالر است.

همزمان، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان یکشنبه ۲۶ اکتوبر در صفحه ایکس خود نوشته که محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امور امنیتی این وزارت، برای شرکت در چهارمین نشست سازمان همکاری ‌های اقتصادی (اکو) به ایران سفر کرده است.

با آنکه ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با آنان روابط نزدیک اقتصادی و دیپلماتیک دارد.

تنش طالبان با پاکستان

این در حالی است که اخیرا اختلافات پاکستان با طالبان بر سر کنترل گذرگاه‌ های مرزی و مقابله با فعالیت گروه‌ های شورشی افزایش یافته که منجر به درگیری ها شد و پس از برقراری آتش بس مذاکرات سه‌ روزه میان هیأت‌ های دو طرف در استانبول برگزار شد.

با وجود توافق بر آتش‌بس پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند، تمامی گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان از شانزده روز به اینسو بسته باقی مانده ‌اند.

وزارت خارجه پاکستان به تازگی گفته که تا زمان رفع نگرانی های امنیتی تمامی گذرگاه ها با افغانستان مسدود خواهند ماند.

پیش از این، بخش بزرگی از تجارت افغانستان ، به ویژه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات زراعتی، از طریق گذرگاه‌ های پاکستان انجام می‌شد و حالا مسدود بودن گذرگاه ها باعث ضرر تاجران و اختلال در بازارها شده است.