روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که طالبان درخواست اصلی اسلام‌آباد مبنی بر اقدام مشخص علیه پناهگاه‌های گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته و از ارائه تضمین کتبی خودداری کرده‌اند.

منابع امنیتی پاکستانی گفته‌اند که طالبان آنچه اسلام‌آباد «خواست‌های مشروع» می‌خواند، رد کرده‌اند و پاکستان نیز موضع خود را نرم نکرده است.

اسلام‌آباد تأکید دارد که هرگونه همکاری با حکومت طالبان مشروط به اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشیان بلوچ و سایر گروه‌های مسلح است.

یک منبع طالبان به شبکه خصوصی تلویزیونی طلوع نیوز گفته که آن‌ها تا حد امکان تلاش کردند تا راه حلی برای اختلافات پیدا کنند، اما به گفته او طرف پاکستانی نیت مشابهی نداشت.

به گفته این منبع، در جریان مذاکرات، طرف پاکستانی از نمایندگان طالبان خواست که اجازه دهند علیه گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان اقدام شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز گفت گفت‌وگوها ادامه دارد، اما پیش از پایان نشست نمی‌توان درباره نتایج آن پیش‌بینی کرد.

او تأکید کرده که تنها راه حل تنش‌های اخیر، گفت‌وگو و درک متقابل است.

این مذاکرات در حالی برگزار شد که در هفته گذشته خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داده بود در صورت شکست گفت‌وگوها، «جنگ آشکار» میان دو کشور آغاز خواهد شد.

چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، روابط دو کشور پرتنش شده است.

پاکستان طالبان را به پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، در حالی که طالبان این اتهام را رد کرده و از اسلام‌آباد می‌خواهند اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل کند.

وزارت دفاع طالبان به تاریخ ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیرنظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است.

پس از آن، درگیری‌های سنگین وقفه‌ای در امتداد خط دیورند میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقام‌جویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یک‌دیگرشان را کردند.

درگیری‌های مرزی اخیر میان دو طرف که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت باعث بسته شدن تمامی گذرگاه‌های تجاری در امتداد خط دیورند برای بیش از دو هفته شده که خسارات سنگینی به تاجران افغان وارد کرده است.