تاکایچی نخستین زن در تاریخ جاپان است که صدر اعظم میشود.
این دیدار همزمان با امضای قراردادهایی میان دو کشور در زمینهٔ تجارت و منابع کمیاب طبیعی انجام شد.
تاکایچی که تنها یک هفته پیش کارش را بهعنوان نخستوزیر آغاز کرده، از پیروان راه شینزو آبه، نخستوزیر پیشین جاپان است که در سال ۲۰۲۲ ترور شد.
آبه از متحدان نزدیک ترمپ و همبازی گلف او بود.
به گفتهٔ کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، تاکایچی وعده داده است که ترمپ را برای دریافت جایزهٔ صلح نوبل نامزد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشور فهرستی از پروژههایی را منتشر کردهاند که به اساس آن شرکتهای جاپانی قصد دارند تا ۴۰۰ میلیارد دالر در بخشهای انرژی، هوش مصنوعی و منابع کمیاب طبیعی در ایالات متحده سرمایهگذاری کنند.
توکیو در اوایل سال روان میلادی وعده داده بود که در قالب توافقی برای رهایی از تعرفههای سنگین وارداتی که از سوی ترمپ وضع شده بود، ۵۵۰ میلیارد دالر سرمایهگذاری، قرضه و ضمانت استراتژیک برای ایالات متحده فراهم خواهد کرد.
این اقدامات ممکن است سبب شود ترمپ از درخواستش مبنی بر افزایش هزینههای دفاعی جاپان در برابر چین، صرف نظر کند.
تاکایچی وعده داده است که بودجۀ دفاعی کشورش را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
هر کاری که بتوانم برای کمک به جاپان انجام دهم، در کنار شما خواهم بود
ترمپ در کاخ «آکاساکا» توکیو، در دیداری با هیأتهای دو کشور، به تاکایچی گفت: "هر کاری که بتوانم برای کمک به جاپان انجام دهم، در کنار شما خواهم بود. ما در بالاترین سطح متحد هستیم، و بودن در کنار شما برای من افتخار بزرگی است — بهویژه در آغاز کار. به باور من، شما یکی از بهترین صدر اعظمان جاپان خواهید بود"
» قرار است ترامپ روز چهارشنبه به کوریای جنوبی سفر کرده و با رئیسجمهور آن کشور، لی جای میونگ، دیدار کند.
همچنان، او روز پنجشنبه با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، ملاقات خواهد کرد.