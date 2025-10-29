وزارت دفاع رومانیا امروز اعلام کرد که دو روز پیش از این تصمیم ایالات متحده آگاه شده است.
ایالات متحده در حالی برای کاهش نیروهایش در رومانیا تصمیم گرفته است که جنگ مسکو علیه اوکراین همچنان جریان دارد و نگرانی کشورهای اروپایی از تجاوز احتمالی روسیه به حریم هوایی ناتو افزایش یافته است.
وزارت دفاع رومانیا روز چهارشنبه ۲۹ اکتوبر اعلام کرد که از «کوچکسازی» نیروهای امریکایی در کشور خبر دارد و دو روز پیش از آن از این تصمیم آگاه شده بود.
یک مقام ناتو این اقدام را تایید کرد.
ایونوت موستهانو، وزیر دفاع رومانیا، در یک نشست خبری در بخارست گفت که هزار سرباز امریکایی رومانیا را ترک کردهاند و تعداد مشابه سربازان همچنان در سه پایگاه نظامی امریکا در رومانیا باقی خواهند ماند.
او افزود: «هیچ بحرانی وجود ندارد، این تصمیم متحدان ماست. آنان در همان سه محل باقی میمانند.»
وزیر دفاع رومانیا توضیح داد که نیروهای خارجشده، به شکل دورانی در رومانیا حضور داشتهاند.
متیو ویتیکر، سفیر امریکا در ناتو، در شبکههای اجتماعی نوشت: «ایالات متحده به عنوان یک متحد قابل اعتماد در ناتو، یک شریک استراتژیک حیاتی، و نیروی محرکه برای امنیت در اروپا همچنان به رومانیا متعهد است.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی برای دریافت توضیحات بیشتر با وزارت دفاع امریکا تماس گرفته است.
کاهش نیروهای امریکایی در اروپا از چند ماه پیش مورد انتظار بود، زیرا وزارت دفاع امریکا از آغاز بازبینی در پیوند به حضور نیروهای خود در جهان خبر داده بود.
مقامهای ناتو که با رادیو آزادی صحبت کردهاند، تأثیر امنیتی این تصمیم را کماهمیت دانستند.
یکی از آنان گفت: «تعدیل در حضور نیروهای امریکا موضوع تازهای نیست. حتی با این تغییر، حضور نظامی امریکا در اروپا هنوز بیشتر از هر زمان دیگری در سالهای اخیر است و تعداد نیروهای امریکایی در قاره بسیار بیشتر از پیش از سال ۲۰۲۲ است، سالی که روسیه تهاجم گستردهٔ خود به اوکراین را آغاز کرد.»
این مقام افزود: «مقامهای امریکایی ناتو را از پیش در جریان این تعدیل قرار داده بودند. تعهد امریکا به ناتو روشن است؛ رئیسجمهور ترامپ و ادارهٔ او بارها این موضوع را تکرار کردهاند.»