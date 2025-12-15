خبر ها
زلنسکی و هیئت امریکایی، دومین روز گفتوگوها را در برلین ادامه میدهند
گفتوگوها میان ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و هیئت مذاکرهکنندهٔ ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۴ قوس در برلین، پایتخت جرمنی، ادامه مییابد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو طرف روز یکشنبه حدود پنج ساعت گفتوگو کردند، اما به نتیجهٔ روشنی دست نیافتند.
در این مذاکرات، استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ برای شرق میانه، جَرد کوشنر، داماد ترمپ، و شماری دیگر از مقامهای امریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند.
این گفتوگوها بر طرح صلح ۲۸ مادهای متمرکز است که از سوی امریکا پیشنهاد شده بود؛ طرحی که اوکراین بعداً آن را به ۲۰ ماده کاهش داد.
مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال: افغانستان امروز با سریلانکا به میدان میرود
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان امروز ۲۴ قوس با سریلانکا به میدان میرود.
این بازی ساعت نه و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز میشود.
در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگلهدیش، نیپال و سریلانکا همگروه است.
تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.
افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگلهدیش شکست خورد.
مطیعالله ویسا، فعال حقوق دختران افغانستان، در دوحه جایزه دریافت کرد
مطیعالله ویسا، فعال آموزش دختران، در مراسم جوایز بینالمللی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، جایزه بخش «خلاقیت و مشارکت» را دریافت کرد.
نهمین دور این جوایز بینالمللی، به همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، روز یکشنبه ۲۳ قوس در شهر دوحه برگزار شد.
دفتر UNODC با نشر تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته است.
مطیعالله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود هفت ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام «فعالیتهای ضد دولتی» متهم کردند، اما خانوادهاش این اتهامات را رد کردهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از چهار سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدهاند.
آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان
دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو (فلج کودکان) امروز دوشنبه ۲۴ قوس در شماری از ولایتهای افغانستان آغاز میشود.
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در وبسایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته است که قرار است کودکان زیر پنج سال در ولایتهای هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند.
براساس معلومات سازمان صحی جهان، در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است؛ یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند.
همچنین تاکنون ۱۸ نمونهٔ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهای قندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
داکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.
تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا جان دستکم ۱۲ نفر را گرفت
در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، مقام ها از کشته شدن دستکم 12 نفر خبر داده اند.
پولیس میگوید که در پی این حادثه، دو نفر بازداشت شدهاند.
رسانههای استرالیایی گفتهاند که یکی از مهاجمان در میان کشتهشدگان بوده است. از احتمال افزایش شمار تلفات این حادثه نیز گزارش شده است.
این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی، در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام حنوکا رخ داده است.
آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، این حادثه را "وحشتناک و دردناک" توصیف کرد.
تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی؛ پولیس دستکم دو نفر را بازداشت کرد
در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، چندین تن زخمی شدهاند.
جامعهٔ یهودی استرالیا گفته است که این تیراندازی شام امروز به وقت محلی، در جریان یک مراسم سنتی رخ داده است.
پولیس اعلام کرده که دستکم دو نفر بازداشت شدهاند و از مردم خواسته است تا اطلاع بعدی از این ساحل مشهور دوری کنند.
پولیس همچنان گفته است که ۱۳ نفر پس از این رویداد به شفاخانه منتقل شدهاند.
خبرگزاری دیپیای جرمنی به نقل از یک ویدیوی تأییدنشده گزارش داده است که این تیراندازی توسط دو مرد انجام شده است.
حماس کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در حمله اسرائیل را تأیید کرد
خلیل الحیّه، رئیس گروه حماس، امروز یکشنبه ۱۴ دسمبر تأیید کرد که رئیس بخش تولید سلاح این گروه یک روز پیش در نتیجهٔ حملهٔ اسرائیل در نوار غزه کشته شده است.
حماس از سوی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدهٔ امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، الحیّه که در تلویزیون «الاقصی» وابسته به حماس سخنرانی میکرد، گفت: "مردم فلسطین در حال حاضر روزگار بسیار دشواری را سپری میکنند و با کشته شدن بیش از هفتاد هزار نفر، از جمله فرمانده رائد سعد و همراهانش، رنج میبرند."
اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که رائد سعد، یکی از طراحان حملهٔ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به این کشور در یک حمله کشته شده است.
در حملۀ جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شدند.
این حمله منجر به حملات گسترده اسرائیل در نوار غزه شد.
عراقچی بر ایجاد سازوکارهای منظم و گفتوگو میان کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران میگوید که امنیت افغانستان "مستقیماً با منافع همۀ کشورهای همسایه گره خورده است."
عراقچی این را امروز یکشنبه ۲۳ قوس، در "نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان-روسیه" که در تهران آغاز شد، گفت.
او روی ایجاد سازوکارهای منظم و گفتگو میان کشور های همسایه افغانستان تاکید کرد.
در این نشست نمایندگان ویژه روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در امور افغانستان اشتراک کرده اند.
نماینده حکومت طالبان در افغانستان در نشست امروز تهران حضور ندارد.
پیش از این، ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد اشتراک در آن را ندارند.
وزیر خارجهٔ سوریه حمله بر سربازان امریکایی را نکوهش کرد
اسعد شیبانی، وزیر خارجهٔ سوریه حملهای را که شنبه به کشته شدن دو سرباز امریکایی انجامید، نکوهش کرد.
بهگفتهٔ مقامها، در منطقهٔ مرکزی پالمیرا پس از آنکه فرد مظنون به عضویت در گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بر یک گزمۀ مشترک امریکا و سوریه تیراندازی کرد، دو سرباز امریکایی و یک ترجمان غیرنظامی جان باختند.
شیبانی در پیامی در شبکهٔ ایکس به خانوادههای قربانیان نیز تسلیت گفت.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در تروت سوشیال خود وعدهٔ «اقدام تلافیجویانهٔ بسیار جدی» داد.