ملل متحد بخاطر ناکامی گفتوگوهای صلح طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد
سازمان ملل متحد بخاطر ناکامی گفتوگوها برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.
این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.
طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بینتیجه ماندن این گفتوگوها مقصر میدانند.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفتوگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»
او افزود که با وجود بروز مانع در این گفتوگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیریها دوباره آغاز نشود.
پس از شکست این گفتوگوها، مقامهای پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتشبس برقرار میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد.
ملل متحد: قطع اینترنت در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان تا چه اندازه مهم است
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماسهای تلفونی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود، امید نیز از میان میرود و جای آن را انزوا میگیرد.
این نهاد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود و به مناسبت روز جهانی اینترنت (۲۹ اکتوبر) این موضوع را مطرح کرد.
در گزارشی که این اداره در ۱۶ اکتوبر در وبسایت خود منتشر کرد، آمده است: «وقتی طالبان اینترنت را قطع کردند، زنان فرصت آموزش و یاریرسانی به یکدیگر را که برای بقا لازم بود از دست دادند.»
در این گزارش آمده است که با قطع شدن اینترنت و تماسهای تلفونی، میلیونها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند.
همچنین گفته شده است که برای کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، این قطع شدن، آخرین ارتباط آنها با دنیای بیرون را برید، همان ارتباط حساسی که آموزش، کار و امید آنها را زنده نگه میداشت.
در آغاز ماه جاری، با قطع دو شبانه روز خدمات اینترنت و تلفون همراه از سوی طالبان در سراسر افغانستان، زنان و دختران فرصت آموزش آنلاین را نیز از دست دادند.
دونالد ترمپ و شی جینپینگ امروز در کوریای جنوبی دیدار میکنند
انتظار میرود دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده و شی جینپینگ، رئیس جمهور چین امروز پنجشنبه در کوریای جنوبی برای گفتوگو دربارهٔ بازگشت به آتشبس شکنندهٔ جنگ تجاری میان دو کشور دیدار کنند.
این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.
قرار است آنها ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی ببینند. با این، سفر رئیسجمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.
ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جینپینگ در جریان این نشست ابراز خوشبینی کرده است.
روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار میکنند.
جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعلهور شد که پیکنگ گفت که محدودیتها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته بهطور چشمگیر گسترش میدهد.
ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفههای ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.
فاینل بازیهای فوتسال آسیایی جوانان ۲۰۲۵؛ افغانستان پنجشنبه به مصاف ایران میرود
تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در دیدار نهایی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ پنجشنبه در بحرین به مصاف ایران میرود.
افغانستان سهشنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابتها راه یافت.
افغانستان، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.
تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان: گفتوگوهای استانبول به دلیل خواستهای «غیرمنطقی» پاکستان پیشرفت نکرد
هرچند مقامهای حکومت طالبان تاکنون در مورد مذاکرات شان با پاکستان در استانبول و سخنان مقامهای پاکستان چیزی نگفتهاند، تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان که بازتابدهندۀ سیاستهایش است، گفته که این گفتوگوها به دلیل خواستهای «غیرمنطقی» جانب پاکستانی پیشرفت نکرده است.
این رسانه امروز در شبکۀ ایکس یا توییتر سابق نوشت که پاکستان از افغانستان خواسته است که ضمانت دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حملهای بر پاکستان نمیشود.
تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان در ادامه گفته است، هرچند حکومت طالبان تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان میداند، هیئت طالبان گفته که آنان متعهد استند تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.
پاکستان ادعا میکند که طالبان افغان به تی تی پی پناه دادهاند، گروهی که به گفتۀ مقامات پاکستان، حملات را از افغانستان در پاکستان انجام میدهند، اتهامی که حکومت طالبان رد میکند.
مقامهای پاکستان ناوقت دیروز اعلام کردند که گفتوگوهای میان هیأتهای پاکستان و طالبان در استانبول ناکام شده است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در پیامی گفت که در گفتوگوهای استانبول هیچ پیشرفتی حاصل نشد و در صفحۀ اکس خود نوشت که این نشست به هیچ نتیجهای نرسید.
از سوی دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ادعا کرد که نمایندگان طالبان در این نشست اختیار لازم را نداشتند.
تا کنون هیچیک از طرفها، از جمله ترکیه که میزبان این گفتوگوها بود، نگفتهاند که آیا هیئتهای دو طرف به کشورهای خود بازگشتهاند یا برای ادامۀ مذاکرات هنوز در استانبول حضور دارند.
اپوزیسیون کامرون نتایج انتخاباتی را که ریاستجمهوری پاول بیا را برای ۷ سال دیگر تمدید میکند، رد کرد
رهبران اپوزیسیون کامرون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که بر اساس آن حکومت رئیسجمهور پاول بیا برای هفت سال دیگر تمدید شد، رد کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها گفتند این نتیجه ارادۀ واقعی مردم را در کشوری که هماکنون با یک منازعۀ جداییطلبانه روبهرو است، بازتاب نمیدهد.
شورای قانون اساسی این کشور افریقای مرکزی روز دوشنبه بیا، ۹۲ ساله را برندهٔ انتخابات مورد مناقشه اعلام کرد و گفت که او بیش از ۵۳ درصد آرا را به دست آورده است.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات، اعتراضهای خشونتآمیز در چندین شهر آغاز شد.
عیسی چیروما بکاری، رقیب اصلی بیا، پیشتر خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و هشدار داد که هیچ نتیجۀ دیگری را نخواهد پذیرفت.
هواداران او با پولیس ضد شورش درگیر شدند و جادهها را در دوالا، پایتخت تجارتی کامرون بستند.
در نشست «دوستان افغانستان» روی حمایت از مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران تاکید شد
در نشست موسوم به «دوستان افغانستان» روی حمایت از مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران تاکید شده است.
ماموریت کانادا در ملل متحد ناوقت سهشنبه، ۲۸ آکتوبر در شبکه ایکس نوشت که کانادا این نشست را با اشتراک ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برگزار کرد.
در ادامه آمده است: «ما همچنان خواهان تداوم توجه به افغانستان هستیم و بر حمایت قاطع خود از مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، تاکید میکنیم.»
گفته نشده است که این نشست چه وقت برگزار شده است.
در این نشست نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد نیز اشتراک کرده بود.
با حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بخش بزرگ کمکهای جامعۀ جهانی با این کشور قطع و محدودیتهای شدید بر آموزش، تحصیل، کار و آزادی گشتوگذار دختران و زنان وضع شده است.
با گذشت چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، به جز از روسیه تا هنوز هیچ کشور دیگر جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همهشمول از شرطهای اساس جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.
رئیسجمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان طالبان و پاکستان را ارائه کرد
مسعود پزشکیان در حاشیۀ نشست سازمان همکاری اقتصادی (ECO) با وزیر داخلۀ پاکستان، محسن نقوی، دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنشها میان کابل و اسلامآباد اعلام نمود.
پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک «یکپارچگی خود را حفظ کنند»
او تأکید کرد که باید تلاشهایی برای جلوگیری از بحرانها در منطقه صورت گیرد.
این پیشنهاد در حالی صورت گرفت که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن بست مواجه شد.
محسن نقوی در دیدار با رئیسجمهور ایران گفت که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان «سازنده» بوده، اما تأکید کرد اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمتآمیز حل شوند.
نقوی خاطرنشان ساخت که نباید تنشهای منطقهای بیشتر شود، زیرا دو کشور یکدیگر را به شکست مذاکرات متهم میکنند.
او به رئیسجمهور ایران گفت که «تروریزم» و «مهاجرت» از نگرانیهای مشترک ایران و پاکستان است و افزود که همکاری فعلی میان همسایگان نتایج مؤثری به دنبال خواهد داشت.
کوریای جنوبی به دونالد ترمپ تاج طلایی اهدا کرد
مقامهای کوریای جنوبی برای رئیسجمهور امریکا یک نسخهٔ طلایی از تاج پادشاهان باستانی کوریا را اهدا کردند.
ترمپ روز چهارشنبه با همتای کوریاییاش، لی جائه میونگ، دیدار کرد.
این دیدار بخشی از سفر او به آسیا است که در آن انتظار میرود مذاکرات تجارتی با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، نیز انجام دهد.
در مراسمی که در شهر تاریخی گیونگجو برگزار شد، به ترمپ نسخهای از تاج پادشاهان سلسلۀ موسوم به شیلا اهدا شد.
شیلا خانوادۀ شاهی بود از سال ۵۷ قبل از میلاد تا ۹۳۵ میلادی بر شبهجزیرۀ کوریا حکومت میکرد.
دفتر ریاستجمهوری کوریای جنوبی در بیانیهای گفت: «این تاج نماد صلح، همزیستی و رفاه مشترک در شبهجزیره است.
ترمپ در پاسخ گفت: "این یک افتخار بزرگ است. همین حالا میخواهم تاج را بپوشم".
وزیر اعلای ایالت پنجاب دستور اقدام علیه مهاجران افغان را صادر کرد
مریم نواز، وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان، تصمیم گرفته که علیه خارجیانِ بدون سند اقامت، بهویژه اتباع افغانستان، اقدامات قاطع انجام شود.
مریم نواز روز گذشته به مقامات ایالتی دستور داد تا فوراً علیه کسانی که خانهها، دکانها، کارخانهها، هوتلها یا تانک تیل را بهطور غیرقانونی به خارجیان اجاره میدهند، اقدام کنند.
او تأکید کرد که چنین فعالیتهایی باید "بهطور جدی نظارت و گزارشدهی" شوند.
کابینهٔ ایالتی پنجاب به ریاست مریم نواز نیز دستور داد که از طریق مساجد اعلانهایی برای شناسایی افغانهای بدون سند اقامت پخش شود.
حکومت پاکستان در این اواخر اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است.