پنجشنبه ۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۲۹

خبر ها

توافق روسای جمهور ایالات متحده و چین روی کاهش بخش‌های جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخش‌هایی از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند.

آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی دیدار کردند.

ترمپ پس از این دیدار گفت «نشست فوق‌العاده‌ای» با همتای چینی اش داشته است.

او افزود که آن ها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفه‌ها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند.

او به خبرنگاران گفت که تعرفه‌ها علیه چین را به‌دلیل نقش پیکنگ در بحران فنتانیل ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

به گفتۀ ترمپ، چین نیز دوباره مقدار زیاد سویا از ایالات متحده خریداری خواهد کرد.

این دیدار نخستین ملاقات میان آنها از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار کردند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند.

پیش‌تر، هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرده بودند.

این حالی است که هیچ نتیجهٔ رسمی اعلام نشده است.

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که این گفت‌وگوها به درخواست و تشویق کشور میزبان مذاکرات، ترکیه تمدید شده است.

منابع در حکومت طالبان می‌گویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته است.

برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاه‌اند به رادیو آزادی گفته‌اند که هیئت مذاکره‌کننده پاکستان که عازم پاکستان شده بود، دوباره به گفت‌وگوها بازگردانده شده و امروز، پنج‌شنبه، بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان و مذاکره‌کنندگان پاکستانی با همکاری کشورهای میانجی قطر و ترکیه، به تبادل دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان دوباره از سر گرفته می‌شود.

یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد

لندن
لندن

پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه‌های آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمال‌غرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.

گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.

تیم ملی کریکت افغانستان زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه در نخستین بازی بیست‌آوره، زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد..

این بازی به میزبانی زیمبابوی در شهر هراره برگزار شد.

افغانستان ۱۸۰ دوش انجام داد، در حالی که تیم زیمبابوی تنها توانست ۱۲۷ دوش انجام دهد

قرار است دو تیم دو بازی دیگر نیز انجام دهند، یکی فردا جمعه و دیگر روز یکشنبه.

هر دو تیم برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره که قرار است در ماه‌های فبروری و مارچ آینده در هند و سریلانکا برگزار شود، آمادگی می‌گیرند.

تیم‌های فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ روبه‌رو می‌شوند

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان
تیم‌های ملی فوتسال افغانستان

دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز پنج‌شنبه میان تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان در جریان این رقابت‌ها، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، بحرین، ازبیکستان، چین، ایران، تایلند،‌ عربستان سعودی و قرغیزستان در رقابت‌های فوتسال آسیایی ۲۰۲۵ حضور یافتند.

طوفان ملیسا از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد

کیوبا
کیوبا

طوفان ملیسا روز چهارشنبه پس از درنوردیدن دومین شهر بزرگ کیوبا، از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد و صدها جامعهٔ روستایی را متاثر ساخت.

این طوفان در جامائیکا سبب ویرانی گسترده‌ شد و باران‌های سیل‌آسا را در هائیتی به همراه داشت که در نتیجهٔ آن دست‌کم ۲۵ نفر جان باختند.

طوفان ملیسا روز سه‌شنبه به جامائیکا رسید.

این قوی‌ترین طوفانی است که تاکنون مستقیماً به سواحل جامائیکا برخورد کرده است.

دونالد ترمپ با شی جین‌پینگ دیدار کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز در یکی از پایگاه‌های هوایی کوریای جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد تا دربارهٔ امکان برقراری آتش‌بس در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفت‌وگو کنند.

ترمپ هنگام دست دادن با شی جین‌پینگ در مقابل کمره‌های رسانه‌ها گفت: «ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت، در این باره هیچ شکی ندارم. اما او (شی جین‌پینگ) مذاکره‌کننده‌ای بسیار سرسخت است.»

رئیس جمهور ترمپ افزود که احتمال می‌رود آن‌ها امروز توافق‌نامهٔ تجاری را امضا کنند.

این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

با این، سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.

ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جین‌پینگ در جریان این نشست ابراز خوش‌بینی کرده است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار می‌کنند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

ملل متحد: قطع اینترنت در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان تا چه اندازه مهم است

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماس‌های تلفونی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود، امید نیز از میان می‌رود و جای آن را انزوا می‌گیرد.

این نهاد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود و به مناسبت روز جهانی اینترنت (۲۹ اکتوبر) این موضوع را مطرح کرد.

در گزارشی که این اداره در ۱۶ اکتوبر در وب‌سایت خود منتشر کرد، آمده است: «وقتی طالبان اینترنت را قطع کردند، زنان فرصت آموزش و یاری‌رسانی به یکدیگر را که برای بقا لازم بود از دست دادند.»

در این گزارش آمده است که با قطع شدن اینترنت و تماس‌های تلفونی، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند.

همچنین گفته شده است که برای کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، این قطع شدن، آخرین ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون را برید، همان ارتباط حساسی که آموزش، کار و امید آن‌ها را زنده نگه می‌داشت.

در آغاز ماه جاری، با قطع دو شبانه روز خدمات اینترنت و تلفون همراه از سوی طالبان در سراسر افغانستان، زنان و دختران فرصت آموزش آنلاین را نیز از دست دادند.

ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوهای صلح طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد

سازمان ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوها برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.

طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بی‌نتیجه ماندن این گفت‌وگوها مقصر می‌دانند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفت‌وگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»

او افزود که با وجود بروز مانع در این گفت‌وگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشود.

پس از شکست این گفت‌وگوها، مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتش‌بس برقرار میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد.

دونالد ترمپ و شی جین‌پینگ امروز در کوریای جنوبی دیدار می‌کنند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست) عکس آرشیف
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست) عکس آرشیف

انتظار می‌رود دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین امروز پنج‌شنبه در کوریای جنوبی برای گفت‌وگو دربارهٔ بازگشت به آتش‌بس شکنندهٔ جنگ تجاری میان دو کشور دیدار کنند.

این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

قرار است آن‌ها ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی ببینند. با این، سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.

ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جین‌پینگ در جریان این نشست ابراز خوش‌بینی کرده است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار می‌کنند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

