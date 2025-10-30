لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۵۶

تیم‌های فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ روبه‌رو می‌شوند

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان

دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز پنج‌شنبه میان تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان در جریان این رقابت‌ها، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، بحرین، ازبیکستان، چین، ایران، تایلند،‌ عربستان سعودی و قرغیزستان در رقابت‌های فوتسال آسیایی ۲۰۲۵ حضور یافتند.

تیم ملی کریکت افغانستان زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه در نخستین بازی بیست‌آوره، زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد..

این بازی به میزبانی زیمبابوی در شهر هراره برگزار شد.

افغانستان ۱۸۰ دوش انجام داد، در حالی که تیم زیمبابوی تنها توانست ۱۲۷ دوش انجام دهد

قرار است دو تیم دو بازی دیگر نیز انجام دهند، یکی فردا جمعه و دیگر روز یکشنبه.

هر دو تیم برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره که قرار است در ماه‌های فبروری و مارچ آینده در هند و سریلانکا برگزار شود، آمادگی می‌گیرند.

طوفان ملیسا از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد

کیوبا

طوفان ملیسا روز چهارشنبه پس از درنوردیدن دومین شهر بزرگ کیوبا، از منطقهٔ شمالی کارابین عبور کرد و صدها جامعهٔ روستایی را متاثر ساخت.

این طوفان در جامائیکا سبب ویرانی گسترده‌ شد و باران‌های سیل‌آسا را در هائیتی به همراه داشت که در نتیجهٔ آن دست‌کم ۲۵ نفر جان باختند.

طوفان ملیسا روز سه‌شنبه به جامائیکا رسید.

این قوی‌ترین طوفانی است که تاکنون مستقیماً به سواحل جامائیکا برخورد کرده است.

دونالد ترمپ با شی جین‌پینگ دیدار کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز در یکی از پایگاه‌های هوایی کوریای جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد تا دربارهٔ امکان برقراری آتش‌بس در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفت‌وگو کنند.

ترمپ هنگام دست دادن با شی جین‌پینگ در مقابل کمره‌های رسانه‌ها گفت: «ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت، در این باره هیچ شکی ندارم. اما او (شی جین‌پینگ) مذاکره‌کننده‌ای بسیار سرسخت است.»

رئیس جمهور ترمپ افزود که احتمال می‌رود آن‌ها امروز توافق‌نامهٔ تجاری را امضا کنند.

این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

با این، سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.

ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جین‌پینگ در جریان این نشست ابراز خوش‌بینی کرده است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار می‌کنند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

ملل متحد: قطع اینترنت در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان تا چه اندازه مهم است

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماس‌های تلفونی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود، امید نیز از میان می‌رود و جای آن را انزوا می‌گیرد.

این نهاد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود و به مناسبت روز جهانی اینترنت (۲۹ اکتوبر) این موضوع را مطرح کرد.

در گزارشی که این اداره در ۱۶ اکتوبر در وب‌سایت خود منتشر کرد، آمده است: «وقتی طالبان اینترنت را قطع کردند، زنان فرصت آموزش و یاری‌رسانی به یکدیگر را که برای بقا لازم بود از دست دادند.»

در این گزارش آمده است که با قطع شدن اینترنت و تماس‌های تلفونی، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند.

همچنین گفته شده است که برای کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، این قطع شدن، آخرین ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون را برید، همان ارتباط حساسی که آموزش، کار و امید آن‌ها را زنده نگه می‌داشت.

در آغاز ماه جاری، با قطع دو شبانه روز خدمات اینترنت و تلفون همراه از سوی طالبان در سراسر افغانستان، زنان و دختران فرصت آموزش آنلاین را نیز از دست دادند.

ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوهای صلح طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد

سازمان ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوها برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.

طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بی‌نتیجه ماندن این گفت‌وگوها مقصر می‌دانند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفت‌وگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»

او افزود که با وجود بروز مانع در این گفت‌وگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشود.

پس از شکست این گفت‌وگوها، مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتش‌بس برقرار میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد.

دونالد ترمپ و شی جین‌پینگ امروز در کوریای جنوبی دیدار می‌کنند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین (راست) عکس آرشیف

انتظار می‌رود دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین امروز پنج‌شنبه در کوریای جنوبی برای گفت‌وگو دربارهٔ بازگشت به آتش‌بس شکنندهٔ جنگ تجاری میان دو کشور دیدار کنند.

این دیدار نخستین ملاقات میان دو رهبر از زمان بازگشت ترمپ به قدرت در ماه جنوری امسال است.

قرار است آن‌ها ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی در شهر بندری بوسان در جنوب کوریای جنوبی ببینند. با این، سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به آسیا پایان خواهد یافت.

ترمپ چندبار نسبت به دستیابی به توافق با شی جین‌پینگ در جریان این نشست ابراز خوش‌بینی کرده است.

روسای جمهور ایالات متحده و چین در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک دیدار می‌کنند.

جنگ تجاری در ماه جاری پس از آن شعله‌ور شد که پیکنگ گفت که محدودیت‌ها را بر صادرات مواد معدنی نادر مورد استفاده در صنایع پیشرفته به‌طور چشمگیر گسترش می‌دهد.

ترمپ در پاسخ وعده کرد که بر صادرات چین تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید وضع خواهد کرد.

فاینل بازی‌های فوتسال آسیایی جوانان ۲۰۲۵؛ افغانستان پنج‌شنبه به مصاف ایران می‌رود

تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و تایلند

تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ پنج‌شنبه در بحرین به مصاف ایران می‌رود.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان: گفت‌وگوهای استانبول به دلیل خواست‌های «غیرمنطقی» پاکستان پیشرفت نکرد

ترکیه - استانبول محل برگزاری مذاکرات صلح میان طالبان و پاکستان

هرچند مقام‌های حکومت طالبان تاکنون در مورد مذاکرات شان با پاکستان در استانبول و سخنان مقام‌های پاکستان چیزی نگفته‌اند، تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان که بازتاب‌دهندۀ سیاست‌هایش است، گفته که این گفت‌وگوها به دلیل خواست‌های «غیرمنطقی» جانب پاکستانی پیش‌رفت نکرده است.

این رسانه امروز در شبکۀ ایکس یا توییتر سابق نوشت که پاکستان از افغانستان خواسته است که ضمانت دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله‌ای بر پاکستان نمی‌شود.

تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان در ادامه گفته است، هرچند حکومت طالبان تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان می‌داند، هیئت طالبان گفته که آنان متعهد استند تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

پاکستان ادعا می‌کند که طالبان افغان به تی تی پی پناه داده‌اند، گروهی که به گفتۀ مقامات پاکستان، حملات را از افغانستان در پاکستان انجام می‌دهند، اتهامی که حکومت طالبان رد می‌کند.

مقام‌های پاکستان ناوقت دیروز اعلام کردند که گفت‌وگوهای میان هیأت‌های پاکستان و طالبان در استانبول ناکام شده است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در پیامی گفت که در گفت‌وگوهای استانبول هیچ پیشرفتی حاصل نشد و در صفحۀ اکس خود نوشت که این نشست به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ادعا کرد که نمایندگان طالبان در این نشست اختیار لازم را نداشتند.

تا کنون هیچ‌یک از طرف‌ها، از جمله ترکیه که میزبان این گفت‌وگوها بود، نگفته‌اند که آیا هیئت‌های دو طرف به کشورهای خود بازگشته‌اند یا برای ادامۀ مذاکرات هنوز در استانبول حضور دارند.

اپوزیسیون کامرون نتایج انتخاباتی را که ریاست‌جمهوری پاول بیا را برای ۷ سال دیگر تمدید می‌کند، رد کرد

کامرون - پاول بیا هنگام رای‌دهی در انتخابات دیده می‌شود.

رهبران اپوزیسیون کامرون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که بر اساس آن حکومت رئیس‌جمهور پاول بیا برای هفت سال دیگر تمدید شد، رد کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آن‌ها گفتند این نتیجه ارادۀ واقعی مردم را در کشوری که هم‌اکنون با یک منازعۀ جدایی‌طلبانه روبه‌رو است، بازتاب نمی‌دهد.

شورای قانون اساسی این کشور افریقای مرکزی روز دوشنبه بیا، ۹۲ ساله را برندهٔ انتخابات مورد مناقشه اعلام کرد و گفت که او بیش از ۵۳ درصد آرا را به دست آورده است.

به دنبال اعلام نتایج انتخابات، اعتراض‌های خشونت‌آمیز در چندین شهر آغاز شد.

عیسی چیروما بکاری، رقیب اصلی بیا، پیش‌تر خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و هشدار داد که هیچ نتیجۀ دیگری را نخواهد پذیرفت.

هواداران او با پولیس ضد شورش درگیر شدند و جاده‌ها را در دوالا، پایتخت تجارتی کامرون بستند.

