منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند.

پیش‌تر، هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرده بودند.

این حالی است که هیچ نتیجهٔ رسمی اعلام نشده است.

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که این گفت‌وگوها به درخواست و تشویق کشور میزبان مذاکرات، ترکیه تمدید شده است.

منابع در حکومت طالبان می‌گویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته است.

برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاه‌اند به رادیو آزادی گفته‌اند که هیئت مذاکره‌کننده پاکستان که عازم پاکستان شده بود، دوباره به گفت‌وگوها بازگردانده شده و امروز، پنج‌شنبه، بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان و مذاکره‌کنندگان پاکستانی با همکاری کشورهای میانجی قطر و ترکیه، به تبادل دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان دوباره از سر گرفته می‌شود.