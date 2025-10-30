لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۵۹

افغانستان

سومین گروه از افغان‌ها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد

مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند
مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند

سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.

این افراد با یک پرواز تجاری از اسلام‌آباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.

براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.

وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می‌کنند.

در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماه‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیب‌پذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری‌های حقوقی توانسته‌اند ویزا دریافت کنند.

طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند.

پیش‌تر، هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرده بودند.

این حالی است که هیچ نتیجهٔ رسمی اعلام نشده است.

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که این گفت‌وگوها به درخواست و تشویق کشور میزبان مذاکرات، ترکیه تمدید شده است.

منابع در حکومت طالبان می‌گویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته است.

برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاه‌اند به رادیو آزادی گفته‌اند که هیئت مذاکره‌کننده پاکستان که عازم پاکستان شده بود، دوباره به گفت‌وگوها بازگردانده شده و امروز، پنج‌شنبه، بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان و مذاکره‌کنندگان پاکستانی با همکاری کشورهای میانجی قطر و ترکیه، به تبادل دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان دوباره از سر گرفته می‌شود.

ادامه خبر ...

یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد

لندن
لندن

پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه‌های آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمال‌غرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.

گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت افغانستان زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه در نخستین بازی بیست‌آوره، زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد..

این بازی به میزبانی زیمبابوی در شهر هراره برگزار شد.

افغانستان ۱۸۰ دوش انجام داد، در حالی که تیم زیمبابوی تنها توانست ۱۲۷ دوش انجام دهد

قرار است دو تیم دو بازی دیگر نیز انجام دهند، یکی فردا جمعه و دیگر روز یکشنبه.

هر دو تیم برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره که قرار است در ماه‌های فبروری و مارچ آینده در هند و سریلانکا برگزار شود، آمادگی می‌گیرند.

ادامه خبر ...

تیم‌های فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ روبه‌رو می‌شوند

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان
تیم‌های ملی فوتسال افغانستان

دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز پنج‌شنبه میان تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان در جریان این رقابت‌ها، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، بحرین، ازبیکستان، چین، ایران، تایلند،‌ عربستان سعودی و قرغیزستان در رقابت‌های فوتسال آسیایی ۲۰۲۵ حضور یافتند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: قطع اینترنت در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان تا چه اندازه مهم است

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماس‌های تلفونی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود، امید نیز از میان می‌رود و جای آن را انزوا می‌گیرد.

این نهاد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود و به مناسبت روز جهانی اینترنت (۲۹ اکتوبر) این موضوع را مطرح کرد.

در گزارشی که این اداره در ۱۶ اکتوبر در وب‌سایت خود منتشر کرد، آمده است: «وقتی طالبان اینترنت را قطع کردند، زنان فرصت آموزش و یاری‌رسانی به یکدیگر را که برای بقا لازم بود از دست دادند.»

در این گزارش آمده است که با قطع شدن اینترنت و تماس‌های تلفونی، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند.

همچنین گفته شده است که برای کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، این قطع شدن، آخرین ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون را برید، همان ارتباط حساسی که آموزش، کار و امید آن‌ها را زنده نگه می‌داشت.

در آغاز ماه جاری، با قطع دو شبانه روز خدمات اینترنت و تلفون همراه از سوی طالبان در سراسر افغانستان، زنان و دختران فرصت آموزش آنلاین را نیز از دست دادند.

ادامه خبر ...

ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوهای صلح طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد

سازمان ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوها برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.

طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بی‌نتیجه ماندن این گفت‌وگوها مقصر می‌دانند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفت‌وگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»

او افزود که با وجود بروز مانع در این گفت‌وگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشود.

پس از شکست این گفت‌وگوها، مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتش‌بس برقرار میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد.

ادامه خبر ...

فاینل بازی‌های فوتسال آسیایی جوانان ۲۰۲۵؛ افغانستان پنج‌شنبه به مصاف ایران می‌رود

تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و تایلند
تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و تایلند

تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ پنج‌شنبه در بحرین به مصاف ایران می‌رود.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

ادامه خبر ...

تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان: گفت‌وگوهای استانبول به دلیل خواست‌های «غیرمنطقی» پاکستان پیشرفت نکرد

ترکیه - استانبول محل برگزاری مذاکرات صلح میان طالبان و پاکستان
ترکیه - استانبول محل برگزاری مذاکرات صلح میان طالبان و پاکستان

هرچند مقام‌های حکومت طالبان تاکنون در مورد مذاکرات شان با پاکستان در استانبول و سخنان مقام‌های پاکستان چیزی نگفته‌اند، تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان که بازتاب‌دهندۀ سیاست‌هایش است، گفته که این گفت‌وگوها به دلیل خواست‌های «غیرمنطقی» جانب پاکستانی پیش‌رفت نکرده است.

این رسانه امروز در شبکۀ ایکس یا توییتر سابق نوشت که پاکستان از افغانستان خواسته است که ضمانت دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله‌ای بر پاکستان نمی‌شود.

تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان در ادامه گفته است، هرچند حکومت طالبان تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان می‌داند، هیئت طالبان گفته که آنان متعهد استند تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

پاکستان ادعا می‌کند که طالبان افغان به تی تی پی پناه داده‌اند، گروهی که به گفتۀ مقامات پاکستان، حملات را از افغانستان در پاکستان انجام می‌دهند، اتهامی که حکومت طالبان رد می‌کند.

مقام‌های پاکستان ناوقت دیروز اعلام کردند که گفت‌وگوهای میان هیأت‌های پاکستان و طالبان در استانبول ناکام شده است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در پیامی گفت که در گفت‌وگوهای استانبول هیچ پیشرفتی حاصل نشد و در صفحۀ اکس خود نوشت که این نشست به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ادعا کرد که نمایندگان طالبان در این نشست اختیار لازم را نداشتند.

تا کنون هیچ‌یک از طرف‌ها، از جمله ترکیه که میزبان این گفت‌وگوها بود، نگفته‌اند که آیا هیئت‌های دو طرف به کشورهای خود بازگشته‌اند یا برای ادامۀ مذاکرات هنوز در استانبول حضور دارند.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان طالبان و پاکستان را ارائه کرد

مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران
مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران

مسعود پزشک‌یان در حاشیۀ نشست سازمان همکاری اقتصادی (ECO) با وزیر داخلۀ پاکستان، محسن نقوی، دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد اعلام نمود.

پزشک‌یان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک «یکپارچگی خود را حفظ کنند»

او تأکید کرد که باید تلاش‌هایی برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد.
این پیشنهاد در حالی صورت گرفت که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن بست مواجه شد.

محسن نقوی در دیدار با رئیس‌جمهور ایران گفت که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان «سازنده» بوده، اما تأکید کرد اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند.
نقوی خاطرنشان ساخت که نباید تنش‌های منطقه‌ای بیشتر شود، زیرا دو کشور یکدیگر را به شکست مذاکرات متهم می‌کنند.

او به رئیس‌جمهور ایران گفت که «تروریزم» و «مهاجرت» از نگرانی‌های مشترک ایران و پاکستان است و افزود که همکاری فعلی میان همسایگان نتایج مؤثری به دنبال خواهد داشت.

ادامه خبر ...

