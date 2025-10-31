شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که به دلیل این موضوع، قیمت دوا، برخی از مواد خوراکی و مواد ساختمانی در بازارها افزایش یافته است.

قیمت نخود، لوبیا، برنج و دال افزایش یافته است و تفاوت آن از ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی رسیده

خالده، باشنده منطقه کارته نو شهر کابل، روز جمعه (۳۱ اکتوبر) به رادیو آزادی گفت: "قیمت نخود، لوبیا، برنج و دال افزایش یافته است و تفاوت آن از ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی رسیده، وقتی از دکانداران می‌پرسیم که چرا قیمت‌ها بالا رفته، می‌گویند که راه‌ها بسته شده و این مواد از پاکستان وارد می‌شوند."

صمیم، مالک یک دواخانه در منطقهٔ کارته پروان شهر کابل می‌گوید که قیمت دواها نیز افزایش یافته است: "از آن‌جا که راه‌ها بسته شده و دواهای پاکستانی وارد نمی‌شوند، قیمت‌ها بالا رفته و حتی بعضی از دواها پیدا نمی‌شوند."

در مورد مواد ساختمانی، به‌ویژه سمنت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

مصور زمری، مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل به رادیو آزادی گفت: "سمنـتی که در ساختمان‌ها بسیار زیاد استفاده می‌شود، در داخل افغانستان نیز تولید دارد و از ایران هم وارد می‌شود، اما این تولیدات و واردات نیاز مردم را برآورده نمی‌کند، به همین دلیل از پاکستان نیز وارد می‌شد، اما حالا که راه‌ها بسته شده، قیمت آن حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، قبلاً هر تُن سمنـت ۴۰۰ دالر بود، اما اکنون به ۵۰۰ دالر رسیده است."

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز این موضوع را تأیید کرده و می‌گوید که بالای راه‌های بدیل کار می‌کنند.

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه (۳۱ اکتوبر) به رادیو آزادی گفت: "راه‌ها بسته است و تجارت و ترانزیت ما با پاکستان به‌کلی متوقف شده‌است، این موضوع تأثیر منفی بر بازار گذاشته و شکی در آن نیست، زیرا از پاکستان مواد ساختمانی مانند سمنـت، دوا، برنج، حبوبات مانند نخود و لوبیا وارد می‌شد، قیمت همهٔ این مواد افزایش یافته، اما به‌ تدریج به حالت عادی برمی‌گردد، چون ما ناچاریم از جاهای دیگر مواد وارد کنیم و اکنون تلاش‌هایی در جریان است تا با آسیای مرکزی صحبت نماییم."

آقای الکوزی می‌گوید بازگشایی راه‌ها از صلاحیت آنان بیرون است و این موضوع به گفت‌وگوها میان حکومت‌های دو کشور مربوط می‌شود.

قابل ذکر است که تمام گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان در یازدهم اکتوبر، پس از درگیری‌های ناوقت شب دهم اکتوبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، به‌روی تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت‌وآمد بسته شد.

حکومت طالبان این درگیری‌ها را «اقدام انتقام‌جویانه» خوانده و گفته بود که پاکستان در نهم اکتوبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده‌است.

هرچند در ۱۸ و ۱۹ اکتوبر در دوحه میان دو طرف بر سر آتش‌بس توافق شد، اما گذرگاه‌ها همچنان بسته مانده است.

وزارت خارجهٔ پاکستان اعلام کرده که تمامی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمانی‌که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی انجام نشود، بسته خواهند ماند.

طاهر حسین اندرابی، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری به تاریخ ۲۴ اکتوبر گفته بود: "جان شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت با ارزش‌تر است."

گفتنی است که تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان در بسیاری موارد سبب بسته شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور شده، امری‌که هم تاجران و هم مردم عادی را متضرر ساخته است.

اکنون دیده شود که پس از توافق دو طرف بر ادامهٔ آتش‌بس در استانبول، این گذرگاه‌ها چه زمانی دوباره بازگشایی خواهند شد.