زلزلۀ ۶.۳ ریشتری در شمال افغانستان

خبرگزاری رویترز ، به نقل از سیستم هشدار این اداره گزارش داده است که احتمال تلفات قابل توجه وجود دارد.

در گزارش آمده که این زلزله در عمق ۲۸ کیلومتری زمین در نزدیک شهر مزار شریف رخ داده است.

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در کنترل طالبان گفته است که گزارش‌ها از تلفات و خسارات وارده بعداً ارائه خواهد شد.

ویدیوهایی از تلاش ها برای نجات افراد گیر مانده در زیر آوار و تصاویر تخریب ساختمان ها در اثر این زلزله در شبکه های اجتماعی منتشر شده ؛ اما رویترز گفته است که نمی تواند در حال حاضر صحت این ویدیو ها و تصاویر را تایید کند.

تکان های این زلزله در کابل و همچنان در ولایت های تخار، قندوز ، فاریاب و سرپل احساس شده است.

برخی از رسانه های داخلی افغانستان گزارش داده اند که بر اثر این زلزله دستکم هشت تن در ولایت سمنگان جان باخته و حدود ۲۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

قاری لطف‌الله حبیبی، رئیس صحت عامهٔ طالبان در سمنگان گفته است که در شهر ایبک مرکز این ولایت یک تن جان باخته و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شده‌اند.

به گفتۀ او ، در ولسوالی خُلم ۶ تن جان باخته و بیش از ۷۰ تن دیگر زخمی شده اند و در ولسوالی حضرت سلطان یک تن جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته ‌اند.

بیش از دو ماه قبل شرق افغانستان گواه یک زلزلۀ مرگبار و ویرانگر بود.

بر اساس ارقام رسمی حکومت طالبان در زلزلۀ ۳۱ آگست دستکم ۲۲۰۰ نفر عمدتاً در ولایت کنر جان باختند و حدود چهار هزار تن دیگر زخمی شدند.