یک خبرنگار افغان ساکن ایالت خیبرپختونخوا که به‌ دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:«هر روز پولیس برای تلاشی می‌آید، ویزه می‌خواهد، در حالی که دولت خودش تمدید ویزه را بسته است. خبرنگاران را در وضعیت بسیار بدی قرار داده‌اند. امید ما این است که جامعهٔ جهانی هرچه زودتر برای ما راه‌ حلی بیابد.»

خبرنگاران افغان ساکن پاکستان مدعی اند که فشارها بر آنان پس از درگیری‌ های یازدهم اکتوبر میان نیروهای طالبان و پاکستانی افزایش یافته است.



یک خبرنگار زن افغان ساکن اسلام‌آباد که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

پولیس هر روز خانه به خانه می‌گردد، ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم

«پولیس هر روز خانه به خانه می‌گردد، ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم، حتی نمی‌توانیم مواد خوراکی بخریم. این وضعیت برای خبرنگاران بسیار ناگوار است، چون در افغانستان هم جان ما در خطر است. »

یک خبرنگار دیگر افغان در اسلام‌آباد که نخواست نام اش گرفته شود می گوید: «نمی‌توانیم از خانه بیرون شویم چون می‌گویند شما غیرقانونی هستید. در این روزها کاملاً در خانه زندانی هستیم. تنش میان دو کشور فشار سنگینی بر ما پناهجویان وارد کرده است.»

پاکستان در نهم اکتوبر در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد که در آن شماری از غیر نظامیان افغان کشته و زخمی شدند.

حکومت طالبان که این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان دانست، در یازدهم اکتوبر در واکنش به آن، بر مواضع نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کرد. در نتیجه این درگیری‌ ها، از هر دو طرف ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

دو طرف سپس در نوزدهم اکتوبر در دوحه بر آتش‌بس فوری توافق کردند و در ۲۶ همان ماه در استانبول بر ادامهٔ گفت‌وگوها توافق شد.

قرار است سومین دور مذاکرات در سطح عالی میان هیئت‌ های حکومت طالبان و پاکستان در ششم نوامبر در استانبول برگزار شود.

خبرنگاران افغان ساکن پاکستان در حالی از وضعیت دشوار زندگی خود شکایت دارند که پیش‌تر سازمان حمایت از رسانه ‌های افغانستان (AMSO) در نامه‌ای سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی پناهندگان (UNHCR)، شورای حقوق بشر، و چند نهاد دیگر حامی حقوق بشر و رسانه‌ ها، نسبت به افزایش فشارها و تهدیدها علیه خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از جامعهٔ جهانی خواستار اقدام فوری شده است.

در این نامه که در ۲۹ اکتوبر منتشر شده، هشدار داده شده که ده‌ها خبرنگار افغان که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ به پاکستان پناه برده‌اند، اکنون همراه با خانواده‌ های خود با خطر بازداشت، شکنجه، اخاذی و اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

پیش‌تر نیز نهادهای بین‌المللی مانند سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) و کمیتهٔ حفاظت از خبرنگاران (CPJ) در بارهٔ وضعیت خبرنگاران افغان ساکن پاکستان ابراز نگرانی کرده اند.

بر بنیاد آمار کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از ماه اپریل تا اوایل سپتمبر، پاکستان بیش از ۵۵۴ هزار پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده است.