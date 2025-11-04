آمار تلفات زلزله در شمال افغانستان چقدر است؟

آمار تلفات زلزله در شمال افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های بلخ و سمنگان، که ساعت یک بامداد دوشنبه، سوم نوامبر رخ داد، همچنان در حال تغییر است.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید که شمار کشته شدگان این رویداد به ۲۷ نفر و شمار زخمی های آن به بیش از ۹۰۰ نفر رسیده است.

شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه، ۴ نوامبر، در صفحه‌ ایکس «توییترسابق» خود با انتشار پیام ویدیویی گفته است که بیشترین تلفات را بلخ و سمنگان داشته است.

او افزوده: «آخرین ارقامی که در عملیات دو روزه نجات با ما شریک شده نشان می‌دهد که متأسفانه ۹۵۶ تن از هموطنان ما زخمی و ۲۷ تن دیگر شهید شده‌اند که از این میان حدود ۴۱۸ تن در سمنگان و حدود ۴۳۵ تن در بلخ زخمی شده‌اند.»

او همچنین گفته که در اثر این زلزله یک نفر درولایت بغلان و یک نفر در ولایت سرپل جان باخته‌اند، ۳۵ نفر دیگر در این ولایت ها زخمی شده ‌اند و درکندز و جوزجان نیز ۶۸ نفر زخمی شده‌اند.

پیش از این یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده بود، وضعیت صحی ۲۵ زخمی را وخیم خوانده است.

پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز دوشنبه سوم نوامبر اعلام کرد که ۲۰ تن در زلزله در ولایت‌ های بلخ و سمنگان جان باخته‌اند و ۹۴۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اوچا گفته است که ۹ تن در ولایت بلخ و ۱۱ تن در سمنگان جان باخته‌ اند و همچنان ۶۱۶ تن در بلخ و ۳۲۹ تن در سمنگان زخمی شده‌ اند.

در این اعلامیه همچنین آمده است که ممکن است در ادامه‌ی بررسی‌ها آمار تلفات افزایش یابد.

هرچند در مورد خسارات ناشی از زلزله در ولایت شمالی بدخشان تازه چیزی گفته نشده است، اما روز دوشنبه (۳ نوامبر) مولوی عبدالرشید رشاد، ولسوال شهربزرگ ولایت بدخشان، به رادیو حریت، یک رسانه‌ی نزدیک به حکومت طالبان، گفته که ۸۰۰ خانه در منطقه‌ی چوگانی این ولسوالی در اثر زلزله‌ی شب گذشته به‌ طور کامل یا قسمی آسیب دیده است، اما او در مورد تلفات جانی در آن‌ جا چیزی نگفته است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی ملل متحد نیز به نقل از مسئولان محلی اداره‌ی ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته بود که چندین خانه در مرکز ولسوالی تیشکان این ولایت تخریب و آسیب‌پذیر شده است.

در همین حال شماری از آسیب‌دیدگان از زلزله در ولایت‌ های بلخ و سمنگان می‌گویند که خانه‌ های‌ شان فروریخته است و به کمک‌ های فوری بشردوستانه نیاز دارند.

خانه‌ های ما در زلزله تخریب شد، هیچ چیزی باقی نمانده است، یک ماما و دیگر پسر مامایم شهید شده‌ اند.

محمد یوسف، یکی از آنان از ولسوالی شولگره ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت:

«خانه‌ های ما در زلزله تخریب شد، هیچ چیزی باقی نمانده است، یک ماما و دیگر پسر مامایم شهید شده‌ اند، حالا ما در روی میدان مانده‌ ایم، شب گذشته را با کودکان ما در هوای سرد گذراندیم، با ما باید کمک‌های عاجل صورت گیرد، ما به سرپناه، مواد خوراکه، آب و همه چیز ضرورت داریم.»

مولوی سیدالرحمن، باشنده‌ی ولسوالی خلم ولایت سمنگان، در صحبت با رادیو آزادی برای آسیب‌دیدگان درخواست کمک کرد:

«هفتاد یا هشتاد خانه در این‌جا کاملاً تخریب شده است، قربانیان بسیار بیچاره هستند، فقط به امید حاصلات باغ‌ های انار نشسته‌اند و متأسفانه امسال سیزن انار هم خوب نبود و حالا که این فاجعه به آنان رسیده است، خواهش ما از حکومت این است که باید هرچه عاجل داخل اقدام شود تا به مردم کمک برسد.»

یوسف حماد، سخنگوی اداره‌ی ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، می‌گوید که کمک‌ ها برای خانواده‌ های آسیب‌دیده آغاز شده است.

این زلزله صبح وقت روز دوشنبه، سوم نوامبر رخ داد.

اداره‌ی زمین‌ شناسی ایالات متحده این زلزله را با درجه‌ی ۶.۳ ریشتر اندازه‌گیری کرده و مرکز آن را در عمق ۲۸ کیلومتر در نزدیکی شهر مزارشریف اعلام کرده است.

این دومین زلزله‌ی مرگبار و شدید امسال است که صدها خانواده را متاثر ساخته است.

پیش از این، به تاریخ ۳۱ اگست، زلزله‌ی مرگ‌باری در ولایت‌ های شرقی افغانستان به‌ ویژه کنر را لرزاند که براساس آمار رسمی، بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باختند، هزاران نفر دیگر زخمی شدند و صدها نفر بی‌ سرپناه شدند که بسیاری از قربانیان هنوز هم بدون سرپناه در خیمه‌ها به سر می‌برند.