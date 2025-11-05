دَورسوم مذکرات بین طالبان و پاکستان فردا پنجشنبه در استانبول برگزار می شود

طلوع نیوز به نقل از منابع از سفر این هیئت به شهر استانبول ترکیه خبر داده است.

پیش از این رادیو- تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکۀ ایکس به‌ نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه نوشته بود که هیئت طالبان روز چهارشنبه برای اشتراک در دَور جدید مذاکرات با پاکستان به استانبول می ‌رود.

در ادامه آمده است که هیئت طالبان را عبدالحق وثیق و هیئت پاکستان را عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات آن کشور، رهبری خواهد کرد.

پاکستان در این باره تا تهیه این گزارش چیزی نگفته بود.

دَور قبلی گفتگو ها بین طالبان و پاکستان ماه گذشتۀ میلادی بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند.

رادیو- تلویزیون ملی تحت حکومت طالبان چهارشنبه هفتۀ گذشته در ایکس نوشته بود که گفتگوهایی استانبول به‌ دلیل آنچه این رسانه«خواسته‌های غیرمنطقی پاکستان» خوانده بود پیشرفت نکرد.

طالبان گفته اند که اسلام‌آباد از این گروه خواسته بود تا ضمانت دهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان هیچ‌گونه حمله‌ای صورت نمیگیرد.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان هفته گذشته گفته بود که حضور پاکستان در گفتگوهای صلح فرصتی برای دستیابی به توافق صلح است؛ اما به گفتۀ او ، مقام‌های طالبان به جای همکاری ، با اظهارات «زهرآلود» پاسخ دادند.

به دنبال حملات منسوب به پاکستان در کابل و بخش های از جنوب و شرق افغانستان در هفته های اخیر ، تنش میان طالبان و پاکستان افزایش یافت.

پس از این حملات ، درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی نیز صورت گرفت.

اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام می دهند.

اما حکومت طالبان در افغانستان می گوید که تی تی پی «مسئلهٔ داخلی پاکستان» است و به این گروه ربطی ندارد.

طالبان به تکرار گفته اند که اجازه نمی دهند ، خاک افغانستان علیه پاکستان و کشور های دیگراستفاده شود.

در آستانۀ دَور جدید گفتگو های استانبول ، محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجۀ پاکستان گفته است که نوشیدن یک پیاله چای توسط فیض حمید، رئيس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان یا «آی‌اس‌آی»، پس از به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان در هوتل سرینا در کابل، برای اسلام آباد گران تمام شده است.

او در نشستی در پارلمان کشورش گفت ، این‌که پس از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، پاکستان «بیش از حد» پیش قدم شد ، به گفتۀ دار «یک اشتباه» بود.

این مقام بلند پایۀ پاکستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات برنامه ‌ریزی‌ شده برای ششم نوامبر به‌ پیش برود.