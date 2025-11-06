لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده

ایمانقلی تسماگامبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی(آرشیف)
ایمانقلی تسماگامبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی(آرشیف)

سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می‌گوید که افغانستان همچنان یک "تهدید جدی" برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده است.

خبرگزاری اینترفاکس از قول ایمانقلی تسماگامبتوف نوشته که روز چهارشنبه(5 نوامبر) در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است.

روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.

افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگانی حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند، یا خیر.

حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانی‌های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را بی اساس خوانده بود.

جرمنی به افغان هایی منتظر انتقال پول وعده کرده، تا از رفتن به جرمنی دست بر دارند

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی(آرشیف)
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی(آرشیف)

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی گفته، به افغان‌های گیر مانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاش‌های خود برای انتقال به جرمنی دست بردارند، داده است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه(5 نوامبر) گزارش داد که این اقدام بخشی از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه کار صدراعظم فدریش مرتس است.

حدود دو هزار افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند، سالهاست که در پاکستان گیر مانده اند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند.

تاکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغان‌ها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانه‌های جرمنی از مبلغ «چند هزار یورو» خبر داده‌اند.

وزیر داخله جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان دستگیر شده اند

آرشیف
آرشیف

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان می‌گویند که از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده‌اند.

داکتر صبغت‌الله صافی، محصل پوهنتون طبی قائد اعظم در بهاولپور پنجاب به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که از چهارم نوامبر تاکنون، حدود بیست داکتر افغان به شمول او در توقیف پولیس به سر می‌برند.

صبغت‌الله می‌گوید که یک‌ونیم سال قبل برای تمدید اسناد اقامت‌ در پاکستان به اداره‌ی ملی دیتابیس و ثبت‌نام آن کشور و دیگر نهادهای مرتبط مراجعه کرده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

او میگوید که پولیس و مقامات اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 4 نومبر گفتند که اسناد اقامت او فاقد اعتبار شده است.

صبغت‌الله می‌گوید که هنوز هم در مهمان‌خانۀ شفاخانه ملکی بهاولپور در توقیف پولیس به سر می‌برند و به آن‌ها لباس و غذای مناسب داده نمی‌شود.

به گفتۀ صبغت الله این داکتران که در شفاخانه ویکتوریا در بهاولپور نیز کار می کنند، پنج محصل طب و 15 داکتر دیگر را شامل می شوند که برای کسب تخصص به پاکستان آمده اند.

صبغت‌الله و سایر داکتران افغان در صحبت با رادیو مشعل، از حکومت پاکستان خواسته‌اند که اسناد اقامت‌شان را تمدید کنند.

تاکنون حکومت های پاکستان و طالبان در افغانستان در این مورد چیزی نگفته اند.

حکومت طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجۀ پاکستان را رد کرد

اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان
اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان

حکومت طالبان اظهارات اخیر اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان را که گفته، امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان در یک روز شش بار با او تماس گرفته است را نادرست خوانده، آن را رد کرد.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که نخستین تماس بین دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی صورت گرفت که طی آن اسحق دار بی‌خبری خود را از وضعیت ابراز کرده، گفت که پس از دریافت اطلاعات کامل، تماس خواهد گرفت.

وزارت خارجه طالبان افزوده که در ادامۀ این سلسله، تماس دوم صورت گرفت، اما یک روز بعد، اسحق دار برای بار سوم تلاش کرد تا با متقی بگیرد، اما به دلایل مختلف بی نتیجه ماند.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که روابط بین کشورها باید مبتنی بر اصل احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که قرار است فردا بار دیگر نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول با حضور میانجی‌گران ترکی و قطری، برای ادامۀ گفت‌وگوها در زمینۀ آتش‌بس دیدار کنند.

پس از درگیری های اخیر بین پاکستان و نیروهای طالبان، به میانجی گری ترکیه و قطر در ۱۱ اکتوبر در شهر دوحه روی آتش بس توافق شد.

پس از آن، به تاریخ ۲۵ عقرب، در نتیجه مذاکرات شش روزه در استانبول، در زمینۀ تمدید آتش‌بس توافق صورت گرفت و دو طرف فردا ششم نوامبر، دوباره برای گفت‌وگو با هم دیدار خواهند کرد.

حکومت طالبان از تسهیل در انتقال اموال تجارتی از طریق هوا، خبر می دهد

در اعلامیه معاونیت امور اقتصادی ریاست الوزرای این گروه گفته شده که در نشست روز گذشته(4 نوامبر) به شرکت هوایی افغان آریانا هدایت داده شد تا هر کیلو اموال صادراتی را به قیمت یک دالر و اموال وارداتی را به قیمت هشتاد سنت فی کیلو، انتقال دهد.

به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی نیز هدایت داده شده که برای شرکت آریانا، ۹۰ درصد تخفیف در فیس‌شان قایل شود.

به شرکت آریانا همچنین هدایت داده شده تا یک طیارۀ باربری را خریداری کند.

حکومت طالبان در حالی این گام را بر داشته که تجارت از طریق پاکستان که از مدت‌ها به این‌سو دشوار بود، پس از درگیری‌های اخیر بین دو طرف با بن‌بست مواجه شده است.

تجار افغان در جستجوی راه های بدیل به آسیای میانه و بندر چابهار در ایران، روی آورده اند.

آر اس اف، طالبان را به سرکوب خبرنگاران افغان از طریق اعترافات اجباری، متهم کرد

در گزارشی که در ویب سایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده از قول سیلیا مرسیه، نماینده این نهاد، گفته شد که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری اعترافات، مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقیف آنهاست

آر اس اف افزوده که اکثر خبر‌نگاران مجبور به ضبط اعترافاتی شده‌اند که بعداً در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده،‌ تا دیگران را بترسانند و مانع از گزارش‌دهی مستقل آنها شوند.

به گفته این نهاد، شماری از خبرنگاران‌ از جمله حمید فرهادی، مهدی انصاری، ابوذر صارم سرپلی، محمد بشیر هاتف و شکیب نظری به اتهام تبلیغ بر ضد حکومت طالبان زندانی ‌اند. این نهاد افزوده که سه خبر‌نگار دیگر نیز به طور خودسرانه در زندان هستند، اما نام های آنها افشا نشده است.

به گفتۀ آر اس اف، از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، حداقل ۱۶۵ روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند و افغانستان اکنون در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ میلادی از بین ۱۸۰ کشور جهان، در ردیف ۱۷۵ قرار دارد.

آر اس اف، خواستار آزادی فوری همه خبر‌نگارانی شده که در حال حاضر توسط طالبان زندانی شده اند.

محاکمه نه مظنون قاچاقچی در پاریس آغاز شد

آرشیف
آرشیف

در پی غرق‌شدن یک قایق مهاجران در کانال انگلستان که هفت نفر در آن جان باختند، محاکمه نه مظنون قاچاقچی، از جمله افغان‌ها، روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد.

سارونوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان اند، رسماً به اتهام قتل غیرعمد، به‌خطرانداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کرده‌اند.

این قایق که حامل ۶۵ مهاجر بود، آگست ۲۰۲۳ از بندر کوچک کاله در فرانسه به قصد رسیدن به بریتانیا راهی شد اما به‌خاطر نقص فنی ماشین غرق شد. نجات‌دهندگان اجساد شش نفر را از آب بیرون کشیدند و جسد یک نفر دیگر بعداً در سواحل هلند پیدا شد.

بررسی‌های چند کشور اروپایی نشان می‌دهد یک شبکه منظم قاچاق در فرانسه و جرمنی کسانی را که مدارک قانونی اقامت نداشتند، به بریتانیا منتقل می‌کرد؛ گفته می‌شود این شبکه توسط کردهای عراقی اداره می‌شد. یک شاخه از این شبکه در جرمنی امور لجستیکی مهاجران را سازمان‌دهی می‌کرد و ظاهراً گروه‌هایی در افغانستان نیز افراد برای فرستادن به انگلستان فراهم می‌کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است قاچاقچیان برای هر نفر حدود ۱۵۰۰ دالر دریافت می‌کرده‌اند.

سال‌هاست که مهاجران به‌صورت غیرقانونی تلاش می‌کنند با قایق‌های بادی کوچک به بریتانیا برسند؛ مسیر خطرناکی که بارها به وقوع حوادث مرگبار و از دست‌دادن جان‌ها منجر شده است. مرگبارترین حادثه مشابه چهار سال پیش رخ داد که در آن ۲۷ مهاجر جان باختند.

۳۱ مهاجر افغان به جرمنی رسیدند

آرشیف
آرشیف

۳۱ شهروند افغان که از قبل برای اقامت درجرمنی پذیرفته شده بودند، روز سه‌شنبه با پرواز از اسلام‌آباد وارد شهر هانوفر جرمنی شدند.

به گفته سخنگوی وزارت داخله جرمنی، این افراد در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده خواهند شد. بیشتر آن‌ها کسانی هستند که برای گرفتن اجازه اقامت، پرونده‌هایشان را در محکمه پیگیری کرده بودند.

این انتقال بخشی از برنامه‌های ویژه جرمنی برای کمک به افغان‌های در خطر به شمول کارمندان سابق دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب‌پذیر است.

بسیاری از خانواده‌های افغان ماه‌ها و حتی سال‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر سفر به جرمنی هستند. دولت جرمنی اعلام کرده هنوز حدود یک هزار و نه صد افغان که تاییدی ویزه جرمنی را دارند، در پاکستان باقی مانده‌اند.

فعالیت سازمان ملل در گذرگاه اسلام‌قلعه به‌دلیل محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان به حالت تعلیق درآمد

کمپ مهاجرین اسلام قلعه
کمپ مهاجرین اسلام قلعه

سازمان ملل متحد امروز فعالیت‌های خود را در گذرگاه اسلام قلعه به دلیل محدودیت‌های تازهٔ حکومت طالبان بر کارمندان زن افغان، به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فرانس پرس ایندریکا راتواته هماهنگ‌کنندهٔ امور بشردوستانهٔ سازمان ملل در افغانستان گفت:
«امروز سازمان ملل و نهادهای امدادرسان عملیات در گذرگاه اسلام‌قلعه، در مرز افغانستان و ایران را به دنبال وضع محدودیت‌های تازه که مانع فعالیت کارمندان زن افغان سازمان ملل و نهادهای همکار می‌شود، متوقف کرده‌اند.»

او نوع دقیق این محدودیت‌ها را توضیح نداد، اما هشدار داد که این اقدام باعث «چالش‌های فوری عملیاتی» شده و «خطرهای بیشتری را برای افراد بر گشت کننده، به ویژه زنان و دختران» ایجاد می‌کند.

اسلام‌قلعه اصلی‌ترین گذرگاه بازگشت افغان‌های اخراج‌شده از ایران است که به گفتهٔ این مقام سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

این مقام سازمان ملل متحد گفته که بدون کارمندان زن نیم توانند برای دختران و زنان برگشت کننده از ایران خدمات ارایه کنند.

مقام های طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند.

طالبان در سال ۲۰۲۲ کار زنان در سازمان‌های غیردولتی را ممنوع کرد و در سال ۲۰۲۳ این محدودیت را به دفاتر سازمان ملل نیز گسترش داد

گزارشگر ویژه سازمان ملل: کمک‌های زلزله‌زده‌گان شمال افغانستان باید با برابری جنسیتی به آنان برسد

ریچارد بنیت
ریچارد بنیت

ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از حقوق بشر در افغانستان، خواستار رسانیدن کمک‌های بشردوستانه بر اساس برابری جنسیتی و اصول حقوق بشری، به زلزله زده ها در شمال افغانستان شد.

آقای بینیت دیروز دوشنبه در پیامی در صفحه ایکس (توییتر سابق) این موضوع را مطرح کرده.

با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کرده‌اند — از جمله منع کار آنان در نهادهای سازمان ملل و مؤسسات بین‌المللی امدادرسان — این نگرانی‌ها افزایش یافته است که زنان و دختران آسیب‌دیده در چنین رویدادهای طبیعی به‌گونهٔ لازم مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

آقای بینیت پیش از این، در ۳۰ اکتوبر، در بیانیه‌ای در صفحه ایکس گفته بود که گزارش تازه‌اش را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده و هشدار داده است که افغانستان هم‌اکنون با یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی روبه‌رو است.

او از دولت‌ها خواسته است که طالبان را عادی نپندارند و در برابر نقض حقوق بشر قاطعانه بایستند.

