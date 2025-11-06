تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده

شماری از داکتران و محصلین طب افغان در پاکستان می‌گویند که از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده‌اند.

داکتر صبغت‌الله صافی، محصل پوهنتون طبی قائد اعظم در بهاولپور پنجاب به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که از چهارم نوامبر تاکنون، حدود بیست داکتر افغان به شمول او در توقیف پولیس به سر می‌برند.

صبغت‌الله می‌گوید که یک‌ونیم سال قبل برای تمدید اسناد اقامت‌ در پاکستان به اداره‌ی ملی دیتابیس و ثبت‌نام آن کشور و دیگر نهادهای مرتبط مراجعه کرده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

او میگوید که پولیس و مقامات اداره تحقیقات فدرال پاکستان در 4 نومبر گفتند که اسناد اقامت او فاقد اعتبار شده است.

صبغت‌الله می‌گوید که هنوز هم در مهمان‌خانۀ شفاخانه ملکی بهاولپور در توقیف پولیس به سر می‌برند و به آن‌ها لباس و غذای مناسب داده نمی‌شود.

به گفتۀ صبغت الله این داکتران که در شفاخانه ویکتوریا در بهاولپور نیز کار می کنند، پنج محصل طب و 15 داکتر دیگر را شامل می شوند که برای کسب تخصص به پاکستان آمده اند.

صبغت‌الله و سایر داکتران افغان در صحبت با رادیو مشعل، از حکومت پاکستان خواسته‌اند که اسناد اقامت‌شان را تمدید کنند.

تاکنون حکومت های پاکستان و طالبان در افغانستان در این مورد چیزی نگفته اند.