هرچند ترمپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده میشوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند.
در عین حال، برنامهٔ دیدار سهجانبهٔ احتمالی اوربان با ترمپ و ولادیمیر پوتین در بوداپست فعلاً به تعویق افتاده است.
یکی از خواستههای اصلی اوربان از واشنگتن، گرفتن معافیت از محدودیتهای امریکا بر تجارت نفت روسیه است.
سرویس هنگری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده که منابع حکومتی هنگری گفتهاند احتمال دستیابی به چنین توافقی وجود دارد، نمونهای مشابه در اروپا نیز دیده میشود؛ جایی که ماه گذشته شرکت فرعی آلمانی «روسنفت» بهطور موقت از تحریمها مستثنا شد.
قصر سفید و وزارت خارجهٔ امریکا در این مورد به پرسشهای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پاسخ ندادهاند.
ترمپ در ۳۱ اکتوبر به خبرنگاران در «ایرفورس ون» طیارۀ مخصوص ریاست جمهوری گفت: «او (اوربان) درخواست معافیت داده است. ما هنوز آن را نپذیرفتهایم... ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده.»
تحریم نفت روسیه
واشنگتن ماه گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه – «روسنفت» دولتی و «لوکاویل» خصوصی – را تحریم کرد تا پوتین را به گفتوگو دربارهٔ پایان دادن به تهاجم سهسالهاش بر اوکراین مجبور کند.
این تصمیم میتواند کشورهایی را که با این شرکتها معامله دارند، در معرض تحریمهای ثانوی قرار دهد.
پیش از آن، ترمپ تهدید کرده بود کشورهایی که نفت خام روسیه وارد میکنند، با تعرفههای اضافی روبهرو خواهند شد و از تمامی کشورهای عضو ناتو خواست واردات نفت روسیه را متوقف کنند.
او از هنگری نام نبرد، اما یکی از مقامهای ارشد حکومتش ماه گذشته از این کشور نام برد.
مت ویتکر، سفیر ایالات متحده در ناتو، در گفتوگو با شبکۀ فاکسنیوز در ۲۷ اکتوبر گفت: « هنگری برخلاف بسیاری از همسایگانش، هیچ برنامه یا اقدام جدی برای کاهش وابستگیاش به انرژی روسیه انجام نداده است.»
او افزود: «دوستان ما در هنگری باید برنامهریزی زیادی انجام دهند» و وعده کرد که امریکا برای این کار کمک خواهد کرد.
اوربان از این موضوع ناراضی است.
او در پاسخ به اینکه آیا تحریمهای امریکا زیادهروی است، گفت: «از دیدگاه هنگری، بلی.»
ویکتور اوربان افزود توقف خرید نفت روسیه برای اقتصاد کشورش «فاجعهبار» خواهد بود و آن را «به زانو درخواهد آورد.»
پیتر سیارتو، وزیر خارجهٔ هنگری، در بیانیهای در ۵ نومبر، هیچ اشارهای به این موضوع نکرد تا شاید انتظارات از دیدار واشنگتن را پایین بیاورد.
«چیز زیادی برای ارائه به یکدیگر نداریم»
سیارتو گفت روابط دو کشور در «دوران طلایی» قرار دارد و تمرکز گفتوگوها بر همکاریهای اقتصادی و انرژی خواهد بود.
او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.
هنگری شریک عمدهٔ تجاری امریکا نیست.
بر اساس آمار ادارهٔ سرشماری ایالات متحده، این کشور در سال ۲۰۲۴ با هنگری تراز منفی ۹.۴ میلیارد دالری داشت و تنها ۳.۲ میلیارد دالر به آن کشور صادرات انجام داده بود.
یک منبع حکومتی هنگری به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «ما واقعاً چیز زیادی برای ارائه به هم نداریم»، اما او افزود که اوربان شاید با خرید گاز طبیعی مایع امریکا موافقت کند، هرچند پیشتر آن را نسبت به گاز روسیه غیراقتصادی میدانست.
این اقدام، همراه با خرید اندک سلاح و همکاری در انرژی هستهای غیرنظامی، ممکن است بخشی از توافقی باشد که در آن هنگری معافیت نفتی دریافت کند.
هیئت ۱۸۰ نفری اوربان شامل چند وزیر کابینه، تاجران و دیگران خواهد بود. این هئیت با طیارهٔ کرایهای شرکت «ویز ایر» سفر میکند.
سیارتو در بیانیهاش همچنین «صلح در اوکراین» را از محورهای اصلی گفتوگو خواند و بار دیگر پیشنهاد بوداپست برای میزبانی نشست صلح را تکرار کرد.
اما امیدهای اوربان برای میزبانی دیدار ترمپ و پوتین فعلاً کنار گذاشته شده است.
موضع اوربان در قبال اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه در فبروری ۲۰۲۲ تغییر چندانی نکرده: مخالفت با کمک نظامی به کیف و تلاش برای جلوگیری از تحریمهای روسیه.
این موضع در گذشته با دیدگاه ترمپ همسو بود، اما به نظر میرسد رئیسجمهور امریکا از سرسختی پوتین در گفتوگوهای صلح خسته شده است.
ترمپ در ۲۲ اکتوبر گفت: «هر بار که با ولادیمیر (پوتین) صحبت میکنم، گفتوگوها خوب پیش میرود، اما در نهایت به جایی نمیرسد.»
پس از این اظهارات، او تحریمهای تازهٔ نفتی را اعلام کرد؛ اقدامی که پوتین آن را «غیردوستانه» خواند.
مخالفت اوربان با عضویت اوکراین در اتحادیهٔ اروپا نیز ممکن است در این دیدار مطرح شود.
بلومبرگ در آگست گزارش داد که ترمپ از اوربان خواسته بود مانع گفتوگوها در مورد عضویت اوکراین نشود.
اما سیارتو این گزارش را رد کرد و گفت: «میخواهم واضح بگویم که هیچ تماس تیلفونی در این باره صورت نگرفته است. چنین چیزی اتفاق نیفتاده، تمام.»
با نزدیک شدن دیدار واشنگتن، این موضوع دوباره مطرح شده است.
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در ۴ نومبر گفت: «دونالد ترمپ از عضویت آیندهٔ اوکراین در اتحادیهٔ اروپا حمایت میکند.»
او افزود که از ترمپ خواسته در برابر کارشکنی رهبر هنگری کمک کند و ترمپ نیز گفته «هر کاری از دستش برآید انجام خواهد داد.»
در همان روز، اوربان در شبکههای اجتماعی پاسخ داد: «هنگری از عضویت اوکراین در اتحادیهٔ اروپا حمایت نکرده و نخواهد کرد، زیرا این کار جنگ را به اروپا میآورد و پول مردم هنگری را به اوکراین میبرد.»
در تحول جداگانهای، درست پیش از دیدار ترمپ و اوربان، کری لیک، سرپرست آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده، در ۵ نومبر به کانگرس اطلاع داد که بودجهٔ سرویس هنگری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی قطع خواهد شد، زیرا «با منافع ملی ایالات متحده همسو نیست.»
این بخش در سال ۲۰۲۰ به دستور کانگرس امریکا دوباره آغاز به کار کرده بود.
مدیریت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.