ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت طالبان را عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و از هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان برعهده دارند.

رادیو- تلویزیون ملی در کنترل طالبان این خبر را روز چهار شنبه در شبکۀ ایکس خود به نشر رسانیده است.

طلوع نیوز گزارش داده که هیئت طالبان به ریاست عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان یک روز قبل به استانبول رفته است.

این رسانه که در داخل افغانستان فعالیت می کند به نقل از منابع گزارش داده که برعلاوه رئیس استخبارات طالبان، رحمت‌ الله نجیب، معین اداری وزارت داخله آنان، سهیل شاهین، سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در قطر، انس حقانی، از اعضای ارشد طالبان، قهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ذاکر جلالی، رییس دوم سیاسی این وزارت اعضای دیگر این هیئت هستند.

پاکستان در این باره تا کنون چیزی نگفته است.

شماری از آگاهان امور سیاسی با آن‌که نسبت به دستاورد فوری این گفت‌وگوها محتاطانه نظر می‌دهند، اما آن را مرحله‌ای مهم و تأثیرگذار در روابط میان حکومت طالبان و پاکستان می‌دانند.

سمیع یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که هرچند ممکن است دو طرف مواضع پیشین خود را تغییر نداده باشند، اما به گفتهٔ او هدف از برگزاری این مذاکرات رسیدن به راه‌حل قابل قبول است:

« اگر چه مذاکرات در یک جای بسیار حساس به بن بست مواجه شده ؛اما به هرحال مذاکرات به همین معنی است که باید یک راه حل بدست بیاید، من فکر می کنم که بعد از درگیری های نظامی ،هر دو طرف هنوز هم قهر هستند و هنوز هم زیر تاثیر همان های جنگ روز اول و دوم قرار دارند در ذهن و فکر مردم هر دو طرف هم دغدغه های وجود دارد اما هر دو جانب به این باورند که جنگ ،تنش و بحران به کدام نتیجه نمی رسد .»

دور دوم گفتگو ها میان هیئت های طالبان و پاکستان به تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از سه روز گفتگو ها بی نتیجه ماند و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند، اما بلافاصله این مذاکرات دو روز دیگر ادامه یافت و با توافق بر ادامهٔ آتش‌بس پایان یافت و بر برگزاری دور سوم مذاکرات توافق شد.

در بیانیهٔ مشترک که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شد، آمده بود که تمام طرف‌ ها بر ادامهٔ آتش‌بس توافق کردند و جزییات اجرایی آن در نشست سطح عالی بتاریخ ۶ نوامبر در استانبول نهایی می شود.

این گفتگو ها ادامه نشست دوحه است که به تاریخ ۱۹ اکتوبر برگزار شد.

طالبان گفته اند که اسلام‌آباد از هیئت آنان خواسته بود تا تضمین دهد که از خاک افغانستان هیچگونه حمله‌ای علیه پاکستان انجام نخواهد شد.

اما حکومت طالبان بار ها تاکید کرده که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشور ها استفاده شود.

اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام می دهند.

اما حکومت طالبان در افغانستان می گوید که تی تی پی «مسئلهٔ داخلی پاکستان» است و به آنان ربطی ندارد.

این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیه‌ ای گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیرنظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است.

پس از آن، در امتداد خط دیورند درگیری‌ های شدیدی میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را «حملات انتقام‌جویانه» خواند.

در این درگیری‌ ها، دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش‌ های نیز از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی منتشر شد.

از آغاز درگیری ها میان دو طرف تا کنون تمامی گذرگاه ها بین دو کشور به استثنی گذرگاه تورخم و سپین بولدک که روز شنبه فقط بروی مهاجران بازگشت کننده افغان باز شده تمام راه ها بروی هر نوع رفت و آمد بسته است.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در آغاز این هفته گفت ه گذرگاه تورخم به هدف «اخراج اتباع غیرقانونی افغان» باز شده است و در آن هیچ‌گونه فعالیت تجاری انجام نخواهد شد و افزود که تا زمانی‌که گفت‌وگوها با حکومت طالبان نهایی نشود، تمام امور مربوط به افغانستان، از جمله روند صدور ویزه، متوقف شده است، اما روند اخراج مهاجران افغان ادامه خواهد یافت.

قبل از آغاز دور سوم گفتگو های استانبول ، محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجۀ پاکستان در نشستی در پارلمان کشورش ابراز امیدواری کرده که مذاکرات برنامه ‌ریزی‌ شده برای ششم نوامبر نتیجه بدهد.