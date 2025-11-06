لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۱۵ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۵۷

خبر ها

راننده‌ای که موتر خود را بر یک جمعیت در فرانسه کوبید، مظنون به «افراط‌گرایی فردی» است

لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه
لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه

لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه امروز گفت راننده‌ای که موتر خود را بر یک جمعیت در غرب فرانسه کوبید، مظنون به «افراط‌گرایی فردی» است.

او گفته است که با توجه به برخی عوامل و این‌که مهاجم هنگام حمله شعار «الله‌اکبر» سر داده، نشانه‌های آشکار مذهبی در پروندهٔ او دیده می‌شود.

اما وزیر داخله فرانسه تاکید کرد، که هنوز مشخص نیست آیا حملهٔ روز چهارشنبه انگیزهٔ مذهبی داشته یا نه.

در این حمله پنج تن در جزیرهٔ اُلرون زخمی شدند و وضعیت دو تن از آن‌ها وخیم خوانده شده است.

مظنون ۳۵ ساله، باشندهٔ فرانسه‌ای تبار جزیرهٔ اُلرون است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

همزمان با آغاز گفت‌وگوها در استانبول، بر اساس گزارش‌ها نیروهای پاکستان امروز بر ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار حمله کردند

یک نظامی طالبان در گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت کندهار
یک نظامی طالبان در گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت کندهار

 شبکۀ خصوصی طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده است که نیروهای پاکستان حوالی ساعت ۵ امروز با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپین‌بولدک حمله کردند.

به گفتۀ منابع، در نتیجۀ حملات هاوان یک مارکیت تجارتی در اسپین‌بولدک هدف قرار گرفته است.

این در حالیست که دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه‌ریزی شده است.

برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول که در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود، سی‌ام آکتوبر با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

ادامه خبر ...

دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

دور سوم گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

در این گفت‌وگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول سی‌ام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

این گفت‌وگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.

در اعلامیه آمده است که هدف گفت‌وگوهای استانبول تحکیم آتش‌بسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجی‌گری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.

در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامۀ آتش‌بس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار می‌شود.

ادامه خبر ...

پایان بازی‌ تیم‌های ملی فوتسال؛ افغانستان ۲ -۲ ایران

اعضای تیم فوتسال افغانستان
اعضای تیم فوتسال افغانستان

بازی تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجۀ ۲-۲ پایان یافت.

افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسلۀ رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.

این بازی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.

افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.

افغانستان به روز سه‌شنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.

افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.

ادامه خبر ...

پایان نیمۀ نخست بازی فوتسال؛ افغانستان ۱ -۲ ایران

اعضای تیم فوتسال افغانستان
اعضای تیم فوتسال افغانستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسلۀ رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.

نیمۀ نخست بازی میان دو تیم با نتیجۀ ۲-۱ به نفع ایران در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به پایان رسید.

افغانستان به روز سه‌شنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.

افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.

ادامه خبر ...

ملل متحد: کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته، اما تولید متامفتامین زیاد شده

یک دهقان افغان در حال برداشت تریاک از مزرعه‌ی خشخاش در حومه‌ ولسوالی فیض‌آباد در ولایت بدخشان دیده می‌شود.
یک دهقان افغان در حال برداشت تریاک از مزرعه‌ی خشخاش در حومه‌ ولسوالی فیض‌آباد در ولایت بدخشان دیده می‌شود.

دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درامد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین خبر داده است.

این اداره به روز پنج‌شنبه، ۱۵ ماه عقرب، با پخش خبرنامه‌ای گفت، یافته‌های سروی تازه‌اش نشان می‌دهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیست درصد کاهش یافته است.

در ادامه آمده است که سال گذشته میلادی در حدود ده هزار و دو صد هکتار زمین خشخاش کشت شده است. بر اساس بیانیه، در سال ۲۰۲۴، دوازده هزار و هشت صد هکتار زمین خشخاش کشت شده بود.

در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال ۲۰۲۵ دوصد و نود و شش تن برآورد شده که نشان دهندۀ کاهش ۳۲ درصدی در مقایسه به سال ۲۰۲۴ است.

در بیانیه آمده است که پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی ، بویژه متامفتامین در حال افزایش است.

در ادامه آمده است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳، موارد ضبط این مواد در افغانستان و کشور های اطرافش تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ در صد می رسید.

تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است.

در بخش دیگر اعلامیه آمده است که درامد دهقانان از درک فروش تریاک ۴۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس بیانیه، عواید دهقانان در سال ۲۰۲۵ از این درک به ۱۳۴ میلیون کاهش یافته است، در حالی که آن‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶۰ میلیون دالر عاید به دست آورده بودند.

ادامه خبر ...

تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده

ایمانقلی تسماگامبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی(آرشیف)
ایمانقلی تسماگامبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی(آرشیف)

سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می‌گوید که افغانستان همچنان یک "تهدید جدی" برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده است.

خبرگزاری اینترفاکس از قول ایمانقلی تسماگامبتوف نوشته که روز چهارشنبه(5 نوامبر) در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است.

روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.

افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگانی حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند، یا خیر.

حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانی‌های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را بی اساس خوانده بود.

ادامه خبر ...

جرمنی به افغان هایی منتظر انتقال پول وعده کرده، تا از رفتن به جرمنی دست بر دارند

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی(آرشیف)
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی(آرشیف)

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله جرمنی گفته، به افغان‌های گیر مانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاش‌های خود برای انتقال به جرمنی دست بردارند، داده است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه(5 نوامبر) گزارش داد که این اقدام بخشی از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه کار صدراعظم فدریش مرتس است.

حدود دو هزار افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند، سالهاست که در پاکستان گیر مانده اند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند.

تاکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغان‌ها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانه‌های جرمنی از مبلغ «چند هزار یورو» خبر داده‌اند.

وزیر داخله جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.

ادامه خبر ...

احتمال دارد که تا 10 درصد پروازها، در 40 میدان بزرگ امریکا، سر از جمعه قطع شود

میدان هوایی رونالد ریگن در واشنگتن دی سی(آرشیف)
میدان هوایی رونالد ریگن در واشنگتن دی سی(آرشیف)

شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(5 نوامبر) گفت که دستور خواهد داد تا 10 درصد پروازها در 40 میدان بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود.

براساس خبرگزاری رویترز، این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ امریکا است، ۱۳ هزار کنترول کنندۀ ترافیک هوایی و ۵۰ هزار مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده است. این کمبود باعث تاخیر های گستردۀ پرواز ها و اخلال در میدان های هوایی شده است.

حکومت امریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترول کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است.

ادامه خبر ...

تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در کنتاکی به ۱۱ تن افزایش یافت

سقوط طیاره باعث آتش سوزی شد(آرشیف)
سقوط طیاره باعث آتش سوزی شد(آرشیف)

تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در ایالت کنتاکی در جنوب امریکا، روز چهارشنبه به ۱۱ تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان می گویندکه این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن از بدنۀ طیاره، هنگام پرواز بوده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، طیارۀ مک دونیل دوگلاس MD-11، که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هاوایی میرفت، روز سه شنبه اندکی بعد از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویس وایل، سقوط کرد.

هیئت ملی ایمنی ادارۀ ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لویس وایل فرستاده شده، به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان میدهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا می شود.

در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن، چندین تن در زمین و سه خدمۀ پرواز آن کشته شدند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG