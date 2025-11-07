علی‌محمد حقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولسوالی سپین‌بولدک حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله، که از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده، چهار تن کشته و دست‌کم پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

آنان دوباره حمله کردند و از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده نمودند.

او پنجشنبه (۶ نوامبر) در ادامه افزود: «جانب پاکستانی بار دیگر آتش‌بس را نقض کرد و به گفت‌وگوهایی که در ترکیه انجام شده بود هیچ احترام و ارزشی قایل نشد. آنان دوباره حمله کردند و از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده نمودند. در این حملات، نیروهای پاکستانی به‌گونهٔ بی‌رحمانه بر غیرنظامیان هاوان و مرمی‌های سنگین شلیک کردند که در نتیجه، چهار تن شهید و چهار تا پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز در همین روز در صفحهٔ ایکس خود با اظهار تأسف در این مورد نوشته است که نیروهای حکومت طالبان تا کنون به احترام هیأت مذاکره‌کننده و برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، واکنشی نشان نداده‌اند.

شلیک‌ها از سوی طالبان آغاز شده.

مجاهد تأکید کرده است که در دور قبلی مذاکرات، دو طرف بر تمدید آتش‌بس و خودداری از هرگونه اقدام تهاجمی توافق کرده بودند.

اما وزارت اطلاعات پاکستان در صفحهٔ اکس خود ادعا کرده است که شلیک ها از سوی طالبان آغاز شده و نیروهای آنان در واکنشی سنجیده و مسئولانه پاسخ داده‌اند.

یک منبع محلی در منطقه‌ لقمان سپین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه ۶ نومبر به رادیو آزادی گفت: «شلیک‌ها حوالی ساعت چهار عصر آغاز شد، در ابتدا سلاح‌های سبک به‌کار گرفته شد، اما پس از آن دو تا سه راکت شلیک گردید. یکی از راکت‌ها در یک مارکیت تجارتی که لوازم چینایی در آن فروخته می‌شود، اصابت کرد، راکت دیگر در نزدیکی پلازای زعفرانی خورد و چند راکت دیگر نیز در بخش‌های مختلف بازار اصابت کرد که همگی از سوی نیروهای پاکستانی شلیک شده بودن، اکنون مردم خیلی ترسیده اند.»

این منبع محلی ادعا می‌کند که شلیک نیروهای پاکستانی بر منطقهٔ لقمان سپین‌بولدک، که در نزدیکی خط دیورند موقعیت دارد، پس از آن آغاز شد که طالبان در یک محفل عروسی در همان منطقه تیراندازی هوایی انجام داده بودند که به گفتهٔ منبع، ممکن نیروهای پاکستانی گمان کرده‌اند که بر آنان شلیک صورت گرفته و به‌دلیل همین سوءتفاهم، تیراندازی را آغاز کرده‌اند.

اما رادیو ازادی به طور مستقل این موضوع را تایید کرده نمی‌تواند.

این در حالی است که حکومت طالبان و پاکستان به تاریخ ۱۸ اکتوبر با میانجی‌گری قطر در دوحه بر آتش‌بس توافق کرده بودند.

گزارش‌ها در مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای پاکستانی در حالی منتشر می‌شود که قرار است امروز جمعه ۷ نومبر گفت‌وگوهای دور سوم میان هیأت‌های طالبان و پاکستان ادامه یابد.

برخی منابع می‌گویند در صورت نیاز، احتمال تمدید زمان مذاکرات نیز وجود دارد.

سومین دور این گفت‌وگوها روز گذشته (۶ نوامبر) آغاز شد و ریاست هیأت طالبان را عبدالحق وثیق، رئیس ادارهٔ استخبارات این گروه، برعهده دارد.

بر اساس معلومات منابع آگاه در حکومت طالبان، در ترکیب هیأت طالبان رحمت‌الله نجیب، معاون امور اداری وزارت داخله، سهیل شاهین، سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر، انس حقانی، از مقام‌های ارشد طالبان، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه، و ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی این وزارت نیز شامل‌اند.

رهبری هیأت پاکستانی را عاصم ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) برعهده دارد.

دور دوم گفت‌وگوها میان هیأت‌های طالبان و پاکستان از ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از سه روز بی‌نتیجه پایان یافت و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشبرد مذاکرات متهم کردند، اما این گفت‌وگوها دو روز دیگر ادامه یافت و با توافق بر ادامهٔ آتش‌بس و برگزاری دور سوم مذاکرات پایان یافت.

این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در نهم اکتبر حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد؛ حملاتی که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان افغان انجامید.

حکومت طالبان آن حملات را «نقض حریم هوایی افغانستان» خواند و در واکنش، حملات گستردهٔ تلافی‌جویانه را بر مواضع امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد، درگیری‌هایی که تلفات سنگینی از هر دو طرف برجا گذاشت.