افغانستان
سازمان جهانی صحت: زلزله اخیر در شمال افغانستان بیش از ۱۳۰۰ خانه را ویران کرده
سازمان جهانی صحت در گزارشی تازه اعلام کرده است که زلزلهٔ ۶.۳ ریشتری این هفته در شمال افغانستان، بیش از ۱۳۰۰ خانه را ویران کرده، دستکم ۲۶ نفر را کشته و ۱۱۷۲ تن دیگر را زخمی کرده است.
در گزارش آمده که ولایتهای سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدهاند. تنها در سمنگان، ۵۹۵ خانه در ولسوالی ایبک، ۳۰۶ خانه در فیروز نخچیر و ۲۸۴ خانه در خُلم بهطور کامل تخریب شدهاند.
سازمان جهانی صحت همچنان گفته که ۲۱ مرکز صحی از جمله شفاخانهٔ ولایتی سمنگان، شفاخانهٔ ولسوالی بازار سوخته و کلینیک صحی اولیهٔ بلغالی آسیب دیدهاند..
بر اساس گزارش، تیمهای واکنش اضطراری با کمک سازمان جهانی صحت و دیگر نهادهای بشردوستانه به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
افغانستان هر دو مسابقه شش اووره در هانگ کانگ را برد
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در مسابقات ششاووره ۲۰۲۵ هانگکانگ نیز برنده شد.
تیم افغانستان امروز در برابر تیم آفریقای جنوبی با تفاوت ۴۹ دوش پیروز شد.
کاپیتان تیم ششاورهٔ افغانستان در این بازی ۵۰ دوش بهدست آورد.
پیش از این، افغانستان در بازی نخست امروز، نیپال را با اختلاف ۱۷ دوش شکست داده بود.
افغانستان تصمیم به توپزنی گرفت و در شش اوور تعیینشده، با از دست دادن پنج بازیکن، ۱۱۲ دوش ثبت کرد.
سازمان جهانی صحت: خانوادهها واکسین سرخکان را فراموش نکنند
برنامۀ جهانی صحت هشدار داده است که در این فصل خطر بیماری سرخکان در افغانستان زیاد است.
این اداره در شبکه ایکس از خانوادهها خواسته است که برای واکسین کودکان شان به مراکز صحی بروند.
برنامۀ جهانی صحت افزوده است که واکسین سرخکان برای کودکان زیر ۵ سال به صورت رایگان تطبیق میشود.
داکتران نیز میگویند که واکسین میتواند از دچار شدن کودکان به سرخکان جلوگیری کند.
تیم ملی فوتسال افغانستان فردا با مراکش به میدان میرود
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان فردا شنبه در چارچوب رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» با مراکش به میدان برود.
این بازیها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی جریان دارد.
تیم افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است.
افغانستان در بازی نخستش در این رقابتها سهشنبه تاجیکستان را با نتیجهٔ ۹ - ۵ شکست داد و بازی روز گذشتهاش با ایران ۲ بر ۲ مساوی تمام شد.
در رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» بیش از ۳ هزار ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی در ۱۹ رشتهٔ مختلف با هم رقابت میکنند.
فیلیپو گراندی: برای نخستینبار در یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان کم شده
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یواناچسیآر، میگوید برای نخستینبار در نزدیک به یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان امسال کاهش یافته است.
گراندی روز پنجشنبه در نشست عمومی سازمان ملل گفت در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان بهدلیل جنگ، درگیری و خشونت بیجا شده بودند، اما اکنون این رقم به ۱۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.
او افزوده است یکی از دلایل کاهش این آمار، بازگشت شمار زیادی از سوریها و افغانها به کشورهایشان است.
فیلیپو گراندی همچنین گفت که در سال جاری، تعداد زیادی از افغانها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند، کشوری که به گفتۀ گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، همچنان ادامه دارد.
دورهٔ کاری فیلیپو گراندی پس از ده سال، در چند هفتهٔ آینده پایان خواهد یافت.
استانبول امروز نیز محل برگزاری دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان است
شهر استانبول امروز نیز محل برگزاری دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان است.
این دور گفتوگوها روز گذشته با میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شد.
در روز نخست گفتوگوها طالبان افغان پاکستان را متهم کردند که بر ولسوالی اسپینبولدک ولایت قندهار شلیک کرده است.
وزارت اطلاعات پاکستان این اتهام را رد کرده و گفته طالبان نخست بر نیروهای پاکستان حمله کردند و آنان هم پاسخ دادهاند.
اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مذاکرات در ترکیه روان بود که پاکستان شلیک کرد. او افزوده است که دلیل این حملۀ پاکستان را نمیدانند.
در عین حال، برخی منابع گفتهاند که در جریان گفتوگوهای دیروز در استانبول، طرف پاکستانی طرحی به طالبان ارائه کرده است. جزئیات این طرح هنوز رسانهای نشده است.
دومین دور گفتوگوهای هیئتهای طالبان و پاکستان از ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول برگزار شده بود، که در آن توافق شد آتشبس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در ۶ نومبر آغاز شود.
همزمان با آغاز گفتوگوها در استانبول، بر اساس گزارشها نیروهای پاکستان امروز بر ولسوالی اسپینبولدک ولایت قندهار حمله کردند
شبکۀ خصوصی طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده است که نیروهای پاکستان حوالی ساعت ۵ امروز با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپینبولدک حمله کردند.
به گفتۀ منابع، در نتیجۀ حملات هاوان یک مارکیت تجارتی در اسپینبولدک هدف قرار گرفته است.
این در حالیست که دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد.
این گفتوگوها برای دو روز برنامهریزی شده است.
برخی منابع گفتهاند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفتوگوها تمدید شود.
عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری میکند.
عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.
گفتوگوهای استانبول که در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود، سیام آکتوبر با انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد
دور سوم گفتوگوهای هیئتهای طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.
این گفتوگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفتهاند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفتوگوها تمدید شود.
در این گفتوگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری میکند.
عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.
گفتوگوهای استانبول سیام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
این گفتوگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.
در اعلامیه آمده است که هدف گفتوگوهای استانبول تحکیم آتشبسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.
در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرفها بر ادامۀ آتشبس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار میشود.
پایان بازی تیمهای ملی فوتسال؛ افغانستان ۲ -۲ ایران
بازی تیمهای ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجۀ ۲-۲ پایان یافت.
افغانستان در دومین مسابقهاش در سلسلۀ رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.
این بازی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.
افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.
افغانستان به روز سهشنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.
افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است.
تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.
پایان نیمۀ نخست بازی فوتسال؛ افغانستان ۱ -۲ ایران
تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین مسابقهاش در سلسلۀ رقابتهای «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.
نیمۀ نخست بازی میان دو تیم با نتیجۀ ۲-۱ به نفع ایران در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به پایان رسید.
افغانستان به روز سهشنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.
افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است.
تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.