راشد خان:همسرم در نشست بنیاد خیریه با من بود
راشد خان، کپتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که همسرش در نشست یک بنیاد خیریه همراه او بوده است. خان شب گذشته در صفحهٔ اینستاگرام خود در این مورد بیانیهای منتشر کرده است.
او نوشته است که "من اخیراً همسرم را به نشست یک مؤسسهٔ خیریه بردم، اما متأسفانه میبینم که از این موضوع ساده شایعات زیادی ساخته شده است. حقیقت روشن است — او همسر من است و ما با هم ایستادهایم، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد."
راشد خان افزوده است که در دوم ماه اگست سال روان زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرده است.
او گفته است:
"در دوم اگست سال ۲۰۲۵ من مرحلهٔ تازه و زیبایی از زندگیام را آغاز کردم. من ازدواج کردم و با زنی پیمان بستم که به من همان عشق، رفاقت و آرامشی را میدهد که همیشه آرزویش را داشتم."
این اظهارات پس از آن مطرح شد که چند روز پیش در شبکههای اجتماعی عکسی از راشد خان و زنی که در کنار او نشسته بود منتشر شد و توجه و واکنشهای گوناگون کاربران را برانگیخت.
انفجار در نزدیکی یک محکمه در اسلامآباد؛ ۵ تن کشته و ۱۲ تن زخمی شدند
رسانههای پاکستان گزارش دادهاند که در نتیجه حمله انتحاری امروز سهشنبه ۲۰ عقرب در اسلامآباد پنج نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.
مقامهای پولیس اسلامآباد به رسانهها گفتهاند که این انفجار در نزدیکی محکمه در یکی از شهرکها رخ داده است.
به گفتهٔ پولیس، زخمیها برای درمان به شفاخانهٔ منتقل شدهاند.
شاهدان عینی میگویند که پس از رویداد، پولیس قیودات شدید امنیتی وضع کرد.
تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
یک گروه یازده نفری مهاجران افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند
پنجمین گروه از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند.
خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل یازده نفر اند که با یک پرواز تجاری از طریق استانبول راهی شهر هانوفر جرمنی شدند.
براساس اعلام مقامهای دولت فدرال جرمنی، شمار افغانهای که پذیرش سفر به چرمنی را دریافت کردند حدود یک هزار و نه صد افغان میرسد.
پیش از این نیز در چهار پرواز مشابه، افغانهای در معرض خطر به شمول فعالان، کارمندان سابق دولتی، خبرنگاران و افراد که با دولت جرمنی کار کردند به شهر هانوفر منتقل شدند.
با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز برخی افغانها پس از پیروزی در محمکمه توانستهاند ویزهٔ ورود به جرمنی دریافت کنند.
این درحالی است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغانها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت داده که با واکنش تند روبهرو شده است.
مهاجران افغان این پشنهاد جرمنی را« شرم آور» خواهد است.
اما وزیر داخله جرمنی هفته گذشته گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود.
ترمپ از بی بی سی خواستار غرامت شد
دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا، به شبکهی خبری بیبیسی هشدار داده است که برای اعادهی حیثیت خود، خواستار یک میلیارد دالر غرامت از این شبکه است.
بیبیسی متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کانگرس در جنوری سال ۲۰۲۱، بهگونهی نادرست ایدت کرده است.
وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بیبیسی مهلت دادهاند تا مستند منتشرشده، از جمله کلیپ ویرایششده را حذف کند، پوزش بخواهد و بهخاطر زیان حیثیتی واردشده به رئیسجمهور، غرامت مناسبی بپردازد.
در پی این جنجال، رئیس عمومی بیبیسی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا دادهاند.
در اثر انفجار ده تن در هند کشته شدند
در انفجار یک موتر در دهلی نو، ده تن کشته و بیش از سی تن دیگر بهگونهی مرگبار زخمی شدند.
این رویداد شام دوشنبه در منطقهای پرجمعیت نزدیک به «قلعه سرخ» یا «رد فورت» رخ داده است.
بر اساس گزارشها، یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است.
مقامهای هندی گفتهاند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کردهاند.
عراقیها امروز برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوقهای رأی میروند
عراقیها امروز سهشنبه ۱۱ نومبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوقهای رأی میروند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ به دست ائتلاف بهرهبری امریکا است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از هفت هزار و ۷۴۰ نامزد، که تقریباً یکسوم آنان را زنان تشکیل میدهند، برای بهدست آوردن ۳۲۹ کرسی پارلمان با هم رقابت میکنند.
بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن میرود که میزان مشارکت از رقم ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ – که پایینترین میزان تاکنون بوده – کمتر شود.
در این انتخابات، قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا درمیآید؛ قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ میدانند.
پارلمان عراق در سال ۲۰۲۳ این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ بهوجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل میکرد، لغو کرد.
در حالی که حدود ۷۰ نامزد مستقل در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به کسب کرسی شدند، تنها ۷۵ نامزد مستقل در انتخابات روز سهشنبه رقابت میکنند.
ناظران پیشبینی میکنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدراعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدراعظم فعلی عراق باشد.
وزارت خارجه طالبان:حلقات خاص در اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفتوگوهای استانبول پاکستان خواست هایی را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند.
حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه ۲۰ عقرب در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که اینرا داکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقام های سفارت های مقیم در کابل بیان داشته است.
معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمیخواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود.
به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیرمسؤولانه و عدم همکاری هیأت پاکستانی باعث شد که همه تلاشهای میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسد.
او تاکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و در خواستهای خود معقولیت و واقعبینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم، مسئله را حل کند.
دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان که به تاریخ های ۶ و ۷ نوامبر در ترکیه برگزار شد بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.
پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاههای امن دارد و از آنجا حملاتی را در پاکستان سازماندهی میکند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید که تی تی پی "مسئلهٔ داخلی پاکستان" است و به آنان ربطی ندارد.
مسکو میگوید خواهان پایان جنگ است اما روند صلح «متوقف» شده است
به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه ۱۹ عقرب اعلام کرد که میخواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاشها برای حل آن متوقف شده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی میتواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد، و این کشور ترجیح میدهد این کار را از راههای سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد.
اوکراین و متحدان اروپاییاش ادعای مسکو مبنی بر اینکه کییف روند صلح را مسدود کرده، رد میکنند.
هیچ گفتوگوی رو در رویی بین روسیه و اوکراین از ۲۳ جولای تاکنون انجام نشده است.
دونالد ترامپ ریئس جمهور امریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چنین نشستی تنها میتواند در مسکو برگزار شود – شرطی که زلنسکی آن را رد میکند.
ریس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعاً به دنبال صلح باشد.
پسکوف گفت که این کییف است که نمیخواهد گفتوگوها را ادامه دهد.
با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و بهشدت در تلاش است تا شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.
طالبان در هرات:زنان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانهها را ندارند
سازمان «داکتران بدون سرحد» میگوید که در هرات، زنان مریض و همراهانشان بدون پوشیدن برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانهها را ندارند.
بخش افغانستان این سازمان گفته است که این محدودیتهای تازه از تاریخ ۵ نوامبر در مراکز صحی، از جمله شفاخانه حوزهای هرات، آغاز شده است.
به گفته «اماساف»، به دلیل این محدودیت تازه از سوی مقامهای طالبان، مراجعه بیماران ۲۸ درصد کاهش یافته است.
برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتهاند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردهاند.
اما مقامهای طالبان پوشیدن اجباری برقع را رد کردهاند، در حالیکه تأکید میکنند زنان در سراسر افغانستان – نه تنها در هرات – باید حجاب را رعایت کنند.
دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد
قرار است دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند.
این دیدار شش ماه پس از نخستین ملاقات ترمپ و شرع در عربستان سعودی انجام میشود.
این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آنست که واشنگتن اعلام کرد شرع، عضو پیشین القاعده، دیگر در فهرست مخصوص «تروریستهای جهان» جا ندارد.
شرع، ۴۲ ساله، سال گذشته قدرت را در دست گرفت.
نیروهای اسلامگرای تحت فرمانش از پناهگاهشان در شمالغرب سوریه حملهای برقآسا آغاز کردند و در هشتم دسمبر، رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند.