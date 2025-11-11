راشد خان:همسرم در نشست بنیاد خیریه با من بود

راشد خان، کپتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که همسرش در نشست یک بنیاد خیریه همراه او بوده است. خان شب گذشته در صفحهٔ اینستاگرام خود در این مورد بیانیه‌ای منتشر کرده است.

او نوشته است که "من اخیراً همسرم را به نشست یک مؤسسهٔ خیریه بردم، اما متأسفانه می‌بینم که از این موضوع ساده شایعات زیادی ساخته شده است. حقیقت روشن است — او همسر من است و ما با هم ایستاده‌ایم، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد."

راشد خان افزوده است که در دوم ماه اگست سال روان زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرده است.

او گفته است:

"در دوم اگست سال ۲۰۲۵ من مرحلهٔ تازه و زیبایی از زندگی‌ام را آغاز کردم. من ازدواج کردم و با زنی پیمان بستم که به من همان عشق، رفاقت و آرامشی را می‌دهد که همیشه آرزویش را داشتم."

این اظهارات پس از آن مطرح شد که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی عکسی از راشد خان و زنی که در کنار او نشسته بود منتشر شد و توجه و واکنش‌های گوناگون کاربران را برانگیخت.