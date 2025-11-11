دونالد ترمپ احمد شرع را رهبر نیرومند و توانا خواند

ترامپ، احمد شرع را «رهبر نیرومند و توانا» خوانده و گفته است که در کاخ سفید با او گفتگوهای سازنده‌ای انجام داده است.

او افزود:

"من با او به توافق رسیده‌ام. او یک رهبر بسیار قدرتمند است. او از منطقه‌ای بسیار سخت آمده و مردی سرسخت است. من او را دوست دارم. من با او موافقم. رئیس‌جمهور — رئیس‌جمهور جدید سوریه. و ما برای موفقیت سوریه هر کاری را که بتوانیم انجام خواهیم داد، زیرا سوریه بخشی از خاورمیانه است. اکنون ما در خاورمیانه صلح داریم. این نخستین بار است، اگر کسی به یاد داشته باشد، که چنین چیزی رخ داده است."

رسانه‌ها برای دیدار ترامپ و شرع به کاخ سفید دعوت نشده بودند، اما پس از این دیدار، آقای ترامپ به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

احمد شرع ریئس جمهور حکومت انتقالی سوریه، که نیروهای مسلحش در اواخر سال گذشته بشار اسد، حاکم دیرینه‌ی سوریه را از قدرت برکنار کردند، نخستین رهبر سوری است که به کاخ سفید رفت.

اما سفر تاریخی احمد شرع، ۴۳ ساله، به کاخ سفید تنها چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد.

گروه شرع، هیئت تحریر الشام "HTS" در گذشته با القاعده ارتباط داشت.