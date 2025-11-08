خبر ها
گفتگوهای پاکستان با طالبان افغانستان بدون نتیجه پایان یافت
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، شب گذشته گفت که مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در استانبول ترکیه بدون هیچ دستاوردی پایان یافته است.
پاکستان از نقش دیپلماتیک ترکیه و قطر در زمینهٔ میانجیگری و تسهیل این گفتگوها قدردانی کرده و تلاشهای آنان را ستوده است.
وزیر اطلاعات پاکستان همچنان گفت که کشورش بر موضع اصولی خود محکم ایستاده است و مسئولیت جلوگیری از تروریزم را بر عهدهٔ مقامهای افغانستان میداند.
او افزود که پاکستان چندین بار نگرانی خود را ابراز کرده است که گروههای مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده میکنند.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچکس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
عطا تارر ادعا کرد که طالبان افغانستان تا کنون تعهدات بینالمللی، منطقهای و دوجانبهای را که در توافق صلح دوحه در سال ۲۰۲۱ کرده بودند، بهویژه در زمینهٔ مبارزه با تروریزم، عملی نکردهاند.
وزیر دفاع پاکستان نیز گفته است که گفتگوهای استانبول ناکام شده است.
خواجه آصف گفت که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود، آتشبس پایان خواهد یافت.
حکومت طالبان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده است.
تیم ملی کریکت افغانستان سال سه دیدار بیستآوره آینده با تیم ویستاندیز برگزار خواهد کرد
بورد کریکت روز جمعه ۱۶ عقرب در صفحهٔ فیسبوک خود نوشت که این بورد در ماه جنوری سال ۲۰۲۶ میلادی میزبان سه مسابقهٔ بینالمللی بیستآوره میان تیمهای ملی افغانستان و ویستاندیز خواهد بود.
این مسابقات از تاریخ ۱۹ جنوری در امارات متحدهٔ عربی آغاز و تا ۲۲ همان ماه ادامه خواهد داشت.
در همین حال در یک خبر دیگر از ورزش کریکت تیم زیر ۱۹ سال کریکت افغانستان در رقابتهای چهار دیدار یکروزه، تیم زیر ۱۹ سال بنگله دیش را شکست داد.
بازیکنان افغان روز جمعه در آخرین دیدار پنجاهاوره، حریفان بنگله دیشی خود را با تفاوت ۴۸ دوش مغلوب کردند.
در این مجموعۀ مسابقات، بازی نخست را بنگله دیش برنده شد، بازی دوم به دلیل باران لغو شد، اما در دو مسابقهٔ دیگر افغانستان پیروز شد.
امروز شنبه ۱۷ عقرب تیم ملی فوتسال افغانستان به مصاف مراکش میرود
قرار است امروز شنبه ۱۷ عقرب تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف مراکش برود.
تیم افغانستان در گروه (B) با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است.
این تیم تاجیکستان را با نتیجهٔ ۹ بر ۵ شکست داده و در دیدار روز پنجشنبه با ایران ۲ بر ۲ مساوی کرده است.
اگر تیم افغانستان امروز مراکش را شکست دهد، به مرحلهٔ بعدی این رقابتها راه خواهد یافت.
این بازیها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی جریان دارد.
در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، بیش از سه هزار ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی در ۱۹ رشتهٔ ورزشی با هم رقابت میکنند.
مقام های امریکایی و اسرائیلی: طرح قتل سفیر اسرائیل در مکسیکو را خنثی کردیم
مقام های امریکایی و اسرائیلی گفتهاند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکسیکو را خنثی کرده اند.
وبسایت اکسیوس روز جمعه ۱۶ عقرب در گزارشی نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام تولی ۱۱۰۰۰ طرح ریزی شده بود.
این تولی در ماههای گذشته حملاتی را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه ریزی کرده بود.
به گفته مقامات امریکایی، این عملیات از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا نیمهٔ اول ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
هدف اصلی این طرح عینات کرانتس نایِگر سفیر اسرائیل در مسکسیکو بوده است.
اکسیوس به نقل از منابع اش گفته است که مسئول اجرای این طرح، یک مامور تولی ۱۱۰۰۰بوده که سالها در سفارت ایران در ونزویلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است.
مقامات امریکایی به خبرگزاریهای فرانسپرس و رویترز گفتهاند این طرح خنثی شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد.
نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
ترکمنستان: برای زلزلهزدگان افغانستان کمک فرستاده ایم
به اساس گزارش مرکز بینالمللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمکهای بشردوستانه این کشور روز جمعه ۱۶ عقرب از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است.
این کاروان که از چهار کامیون تشکیل شده بود، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی میباشد.
این کمکهای بشردوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربانقلی بردیمحمدوف ارسال شده است.
زلزله اخیر با شدت ۶.۳ درجه ریشتر در شمال افغانستان دستکم ۲۶ نفر را کشت، ۱۱۷۲ نفر را زخمی کرد و بیش از ۱۳۰۰ خانه را ویران کرد.
ولایتهای سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدهاند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیادی نیز متوجه مردم شده است.
تنها در ولایت سمنگان، در ولسوالی ایبک ۵۹۵ خانه، در فیروز نخچیر ۳۰۶ خانه و در خُلم ۲۸۴ خانه تخریب شدهاند.
در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی میوند ولایت قندهار، هفت تن کشته شدند
صبح امروز (جمعه 7 نوامبر) در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی میوند ولایت قندهار، هفت تن کشته شدند.
ملا اسدالله جمشید، سخنگوی پولیس طالبان در قندهار، امروز به رسانهها گفت که این حادثه در منطقه توری ولسوالی میوند زمانی رخ داد که یک موتر نوع "فیلدر" با یک تریلر باربری تصادم کرد.
به گفته او، در این حادثه هفت تن به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند.
ملا جمشید دلیل این رویداد را بیاحتیاطی رانندگان عنوان کرده است.
با وصف تیراندازی در سپین بولدک، مذاکرات میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان ادامه دارد
با وجود تیراندازی دیروز در سپین بولدک، مذاکرات میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول امروز نیز برای دومین روز ادامه دارد.
بر اساس گزارشها این گفتوگوها در هوتل کونراد در استانبول آغاز شده و به خبرنگاران اجازه ورود به محل برگزاری آن داده نشده.
طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان امروز در اسلامآباد به خبرنگاران گفت که هیئت پاکستانی خواستهای خود را به میانجیگران ارائه کرده تا با جانب افغانستان بحث کنند.
او جزئیات زیاد در مورد خواسته های پاکستان ارائه نکرد، اما گفته که این کشور شواهد ملموس را با میانجی ها در میان گذاشته است.
پس از درگیریهای خونین میان دو طرف، این سومین دور مذاکرات است که به میانجیگری ترکیه و قطر صورت میگیرد.
در نخستین روز مذاکرات، طالبان افغان پاکستان را متهم به تیراندازی بر ولسوالی اسپین بولدک قندهار کردند. وزارت اطلاعات پاکستان بعداً این اتهام را رد کرده، گفته که طالبان بالای نیروهای پاکستانی حمله کرده اند و آنها پاسخ داده اند.
از سویی هم، شماری از رسانههای پاکستانی امروز از قول منابع دیپلماتیک و امنیتی آن کشور گفته اند که تا کنون پیشرفتهایی در مذاکرات صورت گرفته و احتمال دارد که فردا نیز این مذاکرات ادامه یابد.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
دور دوم گفتوگوهای طالبان و هیئتهای حکومت پاکستان از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول برگزار شد و در جریان آن مذاکرات توافق شد که آتشبس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در ششم نوامبر آغاز شود.
افغانستان هر دو مسابقه شش اووره در هانگ کانگ را برد
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در مسابقات ششاووره ۲۰۲۵ هانگکانگ نیز برنده شد.
تیم افغانستان امروز در برابر تیم آفریقای جنوبی با تفاوت ۴۹ دوش پیروز شد.
کاپیتان تیم ششاورهٔ افغانستان در این بازی ۵۰ دوش بهدست آورد.
پیش از این، افغانستان در بازی نخست امروز، نیپال را با اختلاف ۱۷ دوش شکست داده بود.
افغانستان تصمیم به توپزنی گرفت و در شش اوور تعیینشده، با از دست دادن پنج بازیکن، ۱۱۲ دوش ثبت کرد.
سازمان جهانی صحت: زلزله اخیر در شمال افغانستان بیش از ۱۳۰۰ خانه را ویران کرده
سازمان جهانی صحت در گزارشی تازه اعلام کرده است که زلزلهٔ ۶.۳ ریشتری این هفته در شمال افغانستان، بیش از ۱۳۰۰ خانه را ویران کرده، دستکم ۲۶ نفر را کشته و ۱۱۷۲ تن دیگر را زخمی کرده است.
در گزارش آمده که ولایتهای سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدهاند. تنها در سمنگان، ۵۹۵ خانه در ولسوالی ایبک، ۳۰۶ خانه در فیروز نخچیر و ۲۸۴ خانه در خُلم بهطور کامل تخریب شدهاند.
سازمان جهانی صحت همچنان گفته که ۲۱ مرکز صحی از جمله شفاخانهٔ ولایتی سمنگان، شفاخانهٔ ولسوالی بازار سوخته و کلینیک صحی اولیهٔ بلغالی آسیب دیدهاند..
بر اساس گزارش، تیمهای واکنش اضطراری با کمک سازمان جهانی صحت و دیگر نهادهای بشردوستانه به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند.
اختلال تخنیکی باعث تأخیر گسترده پروازها در میدان هوایی دهلی شد
در میدان هوایی دهلی هند، بیش از ۲۰۰ پرواز به دلیل مشکل تخنیکی در سیستم پیامرسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبهرو شدهاند.
این اختلال باعث شد پرواز ها بیش از ۳۰ دقیقه تاخیر داشته باشند..
ادارهٔ میدانهای هوایی هند میگوید سیستم خودکار تهیهٔ طرح پرواز از کار افتاده و کنترلکنندگان مجبور شدهاند این کار را دستی انجام دهند. این مشکل از پنجشنبه شب آغاز شده و تیمهای تخنیکی در تلاش برای رفع آن هستند.
میانگین تأخیر پروازهای خروجی حدود ۵۵ دقیقه گزارش شده و چند پرواز بینالمللی نیز با تأخیر طولانی مواجه شدهاند؛ از جمله پرواز شرکت «آیتیای» به رم و «ورجین آتلانتیک» به لندن.
میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحامترین میدانهای هوایی جهان است و در سال گذشته حدود ۷۸ میلیون مسافر را جابهجا کرده است.