دبیرخانۀ مجلس خبرگان ایران در ساعات اولیۀ بامداد دوشنبه، ۱۸ حوت، مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جهوری اسلامی معرفی کرد.

در بیانیه این دبیرخانه آمده است که مجلس خبرگان "بلافاصله" پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جلسهٔ فوق‌العاده و با رأی اکثریت نمایندگان، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب و معرفی کرد.

این مجلس اعلام کرد با وجود شرایط جنگی و حملات به ساختمان‌های آن، روند انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی را "بدون وقفه" انجام داده "تا کشور دچار خلأ رهبری نشود" و از شهروندان نیز خواست با رهبر جدید "بیعت" کنند.

این درحالیست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز یک‌شنبه گفت که اگر مقام‌های ایرانی ابتدا تأیید او را نگیرند، رهبر جدید جمهوری اسلامی "مدت زیادی دوام نخواهد آورد."