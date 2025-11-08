لینک‌های قابل دسترسی

جهان

ترکیه برای نتانیاهو و ۳۶ مقام اسرائیلی به‌اتهام «نسل‌کشی» حکم بازداشت صادر کرد

بیرق ترکیه و اسراییل
بیرق ترکیه و اسراییل

ترکیه به‌اتهام نسل‌کشی، برای صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیلی حکم بازداشت صادر کرده است.
دفتر سارنوالی استانبول روز جمعه ۱۶ عقرب در بیانیه‌ای اعلام کرد که نام مجموعاً ۳۷ مقام اسرائیلی، از جمله صدراعظم وزیر دفاع، وزیر امنیت ملی و لوی درستیز در این پرونده ذکر شده است.
در این بیانیه آمده که این افراد به‌خاطر «جنایت‌های سیستماتیک اسرائیل علیه مردم غزه» تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
گیـدعون سار وزیر خارجهٔ اسرائیل این اتهامات را به‌شدت رد کرده و آن را «اقدامی تبلیغاتی از سوی دیکتاتور ترکیه، رجب طیب اردوغان» خوانده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بارها اقدامات اسرائیل را «نسل‌کشی» نامیده و صدراعظم اسرائیل را با هیتلر مقایسه کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اروپا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، محدودیت تازه بر ویزای شهروندان روسیه وضع کرد

محدودیت صدور ویزه برای شهروندان روسیه
محدودیت صدور ویزه برای شهروندان روسیه

اتحادیه اروپا اعلام کرد به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با جنگ اوکراین و گزارش‌های مکرر از خرابکاری در کشورهای عضو، صدور ویزای چندبار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف می‌کند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که سفر به اروپا «امتیاز است نه حق بدیهی» و از این پس شهروندان روسیه باید برای هر سفر، ویزای جدید بگیرند تا بررسی امنیتی دقیق‌تر انجام شود.

کمیسیون اروپا می گوید که برای روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر استثناهایی در نظر گرفته خواهد شد .

این تصمیم بخشی از اقدامات گسترده‌تر اتحادیه اروپا در برابر تهدیدهای «جنگ ترکیبی» روسیه اعلام شده است.

در ماه‌های اخیر، کشورهای متعددی در اتحادیه اروپا از ورود طیاره های بی سرنشین ناشناس به حریم هوایی خود، فعالیت‌های سایبری مشکوک و اقدامات خرابکارانه در زیرساخت‌های حیاتی خبر داده‌اند.

مقام های امریکایی و اسرائیلی: طرح قتل سفیر اسرائیل در مکسیکو را خنثی کردیم

آرشیف، بیرقهای ملی امریکا و اسرائیل
آرشیف، بیرقهای ملی امریکا و اسرائیل

مقام های امریکایی و اسرائیلی گفته‌اند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکسیکو را خنثی کرده اند.

وب‌سایت اکسیوس روز جمعه ۱۶ عقرب در گزارشی نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام تولی ۱۱۰۰۰ طرح ریزی شده بود.

این تولی در ماه‌های گذشته حملاتی را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه ریزی کرده بود.

به گفته مقامات امریکایی، این عملیات از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا نیمهٔ اول ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

هدف اصلی این طرح عینات کرانتس نایِگر سفیر اسرائیل در مسکسیکو بوده است.
اکسیوس به نقل از منابع اش گفته است که مسئول اجرای این طرح، یک مامور تولی ۱۱۰۰۰بوده که سال‌ها در سفارت ایران در ونزویلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است.

مقامات امریکایی به خبرگزاری‌های فرانس‌پرس و رویترز گفته‌اند این طرح خنثی شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد.

نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

اختلال تخنیکی باعث تأخیر گسترده پرواز‌ها در میدان هوایی دهلی شد

میدان هوایی دهلی
میدان هوایی دهلی

در میدان هوایی دهلی هند، بیش از ۲۰۰ پرواز به دلیل مشکل تخنیکی در سیستم پیام‌رسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

این اختلال باعث شد پرواز ها بیش از ۳۰ دقیقه تاخیر داشته باشند..

ادارهٔ میدان‌های هوایی هند می‌گوید سیستم خودکار تهیهٔ طرح پرواز از کار افتاده و کنترل‌کنندگان مجبور شده‌اند این کار را دستی انجام دهند. این مشکل از پنج‌شنبه شب آغاز شده و تیم‌های تخنیکی در تلاش برای رفع آن هستند.

میانگین تأخیر پروازهای خروجی حدود ۵۵ دقیقه گزارش شده و چند پرواز بین‌المللی نیز با تأخیر طولانی مواجه شده‌اند؛ از جمله پرواز شرکت «آی‌تی‌ای» به رم و «ورجین آتلانتیک» به لندن.

میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحام‌ترین میدان‌های‌ هوایی‌ جهان است و در سال گذشته حدود ۷۸ میلیون مسافر را جابه‌جا کرده است.

سهام‌داران تسلا با طرح یک تریلیون دالری امتیازات ماسک موافقت کردند

ایلان ماسک
ایلان ماسک

ایلان ماسک مدیر اجرایی شرکت تولید موترهای برقی «تسلا» با تأیید سهام‌داران، بزرگ‌ترین معاش و امتیاز تاریخ را دریافت کرد که ارزش آن یک تریلیون دالر است.

این طرح مشروط، توسط سرمایه‌گذارانی تأیید شد که به اساس برنامهٔ ماسک می‌خواهند شرکت تسلا را به یک قدرت بزرگ در عرصهٔ روباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کنند. بیش از ۷۵ درصد سهام‌داران از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند.

بر اساس این تصمیم، ماسک که پیش از این ثروتمندترین فرد جهان شناخته می‌شد، می‌تواند طی ده سال آینده تا یک تریلیون دالر سهام تسلا به‌ دست آورد و به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود.

اما این طرح زمانی عملی می‌شود که ارزش بازار تسلا به ۸.۵ تریلیون دالر برسد؛ یعنی حدود هشت برابر ارزش فعلی شرکت. علاوه بر این، ماسک باید یک میلیون «ربوتکسی» (تکسی‌های بدون راننده) تولید کند، همراه با آن ۱۲ میلیون موتر دیگر بفروشد، برای سیستم رانندگی خودکار ۱۰ میلیون مشترک جذب کند، و یک میلیون روبات شبیه انسان بسازد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز با صدراعظم هنگری در قصر سفید می‌بیند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری (چپ) عکس آرشیف
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری (چپ) عکس آرشیف

قرار است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز جمعه هفتم نومبر، از ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری، در قصر سفید استقبال کند.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، انتظار ‌می‌رود فضای گرم در جریان ملاقات حاکم باشد؛ اما در کنار روابط شخصی نزدیک این دو رهبر، فهرستی طولانی از موضوعات مورد اختلاف نیز روی میز گفت‌وگوها قرار دارد.

هرچند ترمپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده می‌شوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند.

یکی از خواسته‌های اصلی اوربان از واشنگتن، گرفتن معافیت از محدودیت‌های امریکا بر تجارت نفت روسیه است.

ترمپ در ۳۱ اکتوبر به خبرنگاران گفت: « او {اوربان} درخواست معافیت داده است. ما هنوز آن را نپذیرفته‌ایم... ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده.»

فیلیپو گراندی: برای نخستین‌بار در یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان کم شده

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یو‌ان‌اچ‌سی‌آر، می‌گوید برای نخستین‌بار در نزدیک به یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان امسال کاهش یافته است.

گراندی روز پنج‌شنبه در نشست عمومی سازمان ملل گفت در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان به‌دلیل جنگ، درگیری و خشونت بی‌جا شده بودند، اما اکنون این رقم به ۱۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.

او افزوده است یکی از دلایل کاهش این آمار، بازگشت شمار زیادی از سوری‌ها و افغان‌ها به کشورهایشان است.

فیلیپو گراندی همچنین گفت که در سال جاری، تعداد زیادی از افغان‌ها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند، کشوری که به گفتۀ گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، همچنان ادامه دارد.

دورهٔ کاری فیلیپو گراندی پس از ده سال، در چند هفتهٔ آینده پایان خواهد یافت.

راننده‌ای که موتر خود را بر یک جمعیت در فرانسه کوبید، مظنون به «افراط‌گرایی فردی» است

لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه
لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه

لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه امروز گفت راننده‌ای که موتر خود را بر یک جمعیت در غرب فرانسه کوبید، مظنون به «افراط‌گرایی فردی» است.

او گفته است که با توجه به برخی عوامل و این‌که مهاجم هنگام حمله شعار «الله‌اکبر» سر داده، نشانه‌های آشکار مذهبی در پروندهٔ او دیده می‌شود.

اما وزیر داخله فرانسه تاکید کرد، که هنوز مشخص نیست آیا حملهٔ روز چهارشنبه انگیزهٔ مذهبی داشته یا نه.

در این حمله پنج تن در جزیرهٔ اُلرون زخمی شدند و وضعیت دو تن از آن‌ها وخیم خوانده شده است.

مظنون ۳۵ ساله، باشندهٔ فرانسه‌ای تبار جزیرهٔ اُلرون است.

دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

دور سوم گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

در این گفت‌وگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول سی‌ام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

این گفت‌وگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.

در اعلامیه آمده است که هدف گفت‌وگوهای استانبول تحکیم آتش‌بسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجی‌گری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.

در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامۀ آتش‌بس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار می‌شود.

ملل متحد: کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته، اما تولید متامفتامین زیاد شده

یک دهقان افغان در حال برداشت تریاک از مزرعه‌ی خشخاش در حومه‌ ولسوالی فیض‌آباد در ولایت بدخشان دیده می‌شود.
یک دهقان افغان در حال برداشت تریاک از مزرعه‌ی خشخاش در حومه‌ ولسوالی فیض‌آباد در ولایت بدخشان دیده می‌شود.

دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درامد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین خبر داده است.

این اداره به روز پنج‌شنبه، ۱۵ ماه عقرب، با پخش خبرنامه‌ای گفت، یافته‌های سروی تازه‌اش نشان می‌دهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیست درصد کاهش یافته است.

در ادامه آمده است که سال گذشته میلادی در حدود ده هزار و دو صد هکتار زمین خشخاش کشت شده است. بر اساس بیانیه، در سال ۲۰۲۴، دوازده هزار و هشت صد هکتار زمین خشخاش کشت شده بود.

در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال ۲۰۲۵ دوصد و نود و شش تن برآورد شده که نشان دهندۀ کاهش ۳۲ درصدی در مقایسه به سال ۲۰۲۴ است.

در بیانیه آمده است که پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی ، بویژه متامفتامین در حال افزایش است.

در ادامه آمده است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳، موارد ضبط این مواد در افغانستان و کشور های اطرافش تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ در صد می رسید.

تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است.

در بخش دیگر اعلامیه آمده است که درامد دهقانان از درک فروش تریاک ۴۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس بیانیه، عواید دهقانان در سال ۲۰۲۵ از این درک به ۱۳۴ میلیون کاهش یافته است، در حالی که آن‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶۰ میلیون دالر عاید به دست آورده بودند.

