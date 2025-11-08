حکومت طالبان در افغانستان در توضیحات خود دربارهٔ بینتیجه پایان یافتن گفتگوهای هیئتهای طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه ناکامی این مذاکرات را ناشی از رفتار غیرمسئولانه و عدم همکاری حکومت پاکستان دانسته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه ۸ نوامبر در یک نشست خبری آنلاین گفت که هیئت طالبان به این امید در این گفتوگوها شرکت کرد که جانب پاکستان برای یافتن راهحل اساسی برای مشکلات پیشآمده جدی باشد و با مطالبات عملی مذاکره کند، اما به گفتهٔ او، جانب پاکستانی در جریان گفتوگوها تمام مسؤولیتهای تأمین امنیت داخلی خود را به حکومت آنان راجع کرد.
«دلیل که این بار جریان مذاکرات موفق نشد، این بود که جانب پاکستان خواستار راجع کردن مسؤولیت امنیت داخلی پاکستان به افغانستان بود که افغانستان باید این امنیت را تأمین کند، در حالی که این کار از توان افغانستان بالاست، پاکستان خود متعهد به پذیرفتن هیچ مسؤولیت امنیتی نبود، به همین خاطر این مذاکرات نتیجه نداشت.»
با این حال، او گفت که آنان متعهد به ادامهٔ مذاکرات با کشورهای همسایه در منطقه هستند.
سخنگوی حکومت طالبان همچنین گفت که تحریک طالبان پاکستان یا ناامنی در آن کشور قبل از سال ۲۰۰۲ آغاز شده و این به سیاست داخلی و اقدامات نظامی پاکستان ارتباط دارد.
او با اشاره به عملیات نظامیان پاکستان علیه تحریک طالبان پاکستان در نقاط مختلف آن کشور بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ گفت که در این عملیات صدها هزار باشندهٔ محل در آنسوی خط دیورند متأثر شده و این عملیات نشان میدهد که تحریک طالبان پاکستان سالهاست در آن کشور جابجا شده است.
با این حال، پاکستان بارها ادعا کرده است که تحریک طالبان پاکستانی (TTP) در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاههای امن دارد و طالبان با آنها کمک و همکاری میکند.
خواجه آصف در صحبت با شبکهٔ تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفت که فعلاً آتشبس بین افغانستان و پاکستان برجای خود باقی خواهد ماند، تا زمانی که به گفتهٔ او هیچ حملهای از جانب افغانستان صورت نگیرد.
او مدعی شد که در جریان مذاکرات استانبول، هیئت طالبان با آنها توافق داشته، اما آنها آمادهٔ امضای توافقنامهٔ کتبی نبودند.
خواجه آصف تأکید کرد که پاکستان هنوز بر موقف خود تأکید میکند که نباید از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده شود، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک نشست خبری بار دیگر اطمینان داده گفت که حکومت آنان خود را مسؤول میداند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشود.
پیش از این، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات مرکزی پاکستان، ناوقت جمعهٔ ۷ نوامبر در صفحهٔ ایکس خود نوشت که افغانستان مسؤول است تا تعهدات درازمدت، بینالمللی و منطقهای خود را برای کنترل تروریسم عملی کند.
با این حال، سخنگوی حکومت طالبان پاکستان را متهم کرد که پروژههای ناامنسازی منطقه را روی دست گرفته و تأکید کرد که کشورهای منطقه باید به این مسئله توجه کنند.
گفتوگوهای استانبول به تاریخ ۶ و ۷ نوامبر برگزار شد که رهبری آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان و عاصم ملک، رئیس استخبارات پاکستان (آیاسآی) برعهده داشتند.
هرچند انتظار میرفت که این بار این گفتوگوها به نتیجه برسد، اما پس از آن که بینتیجه به پایان رسید، شماری از افغانها از این مسئله نگران هستند.
یک باشندهٔ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که ایجاد هر نوع ناامنی در دو سوی خط دیورند، خسارات سنگینی به مردم ملکی دو طرف وارد خواهد کرد.
«شکست گفتگوها برای مردم دو طرف خط خبر بدی است و از آنجایی که جنگ به ما آسیب بزرگی میرساند، هیچ کسی از جنگ سود نمیبرد؛ در نهایت باز هم برای گفتگو خواهند نشست، پس باید باز هم دو طرف گفتگو کنند و تمام مشکلات را از طریق گفتگو حل کنند.»
او تقاضا کرد که راهحل هرگونه مشکلات و جنگ بعداً گفتگو است و باید انجام شود.
این در حالی است که پس از درگیریهای سنگین وقفهای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، در ۱۹ اکتبر بر آتشبس در دوحه و دور دوم مذاکرات در استانبول توافق شد.
در این درگیری دستکم ۵۰ غیرنظامی افغان کشته و نزدیک به ۴۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
پاکستان نیز کشته شدن حداقل ۲۳ سرباز و زخمی شدن ۲۹ تن دیگر را تأیید کرده است.
به دلیل این تنش، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیورند به تاریخ ۱۱ اکتبر از سوی پاکستان به روی هر نوع رفتوآمد مسدود شد که تا کنون نیز مسدود باقی مانده است.