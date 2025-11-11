جهان
صدرعظم هند میگوید که عاملان انفجار در دهلی به محکمه کشیده خواهند شد
نارندرا مودی صدراعظم هند میگوید عاملان انفجار موتر بم در دهلی نو را به عدالت خواهند کشاند.
به گزارش خبرگزاری «پرس ترست» هند، شمار قربانیان این انفجار شام دوشنبه ۱۹ عقرب در دهلی نو به ۱۲ تن رسیده، اما این آمار تاکنون بهطور رسمی تأیید نشده است. در این رویداد دستکم ۱۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این انفجار در یک منطقهٔ پر رفتوآمد نزدیک لال قلعهٔ (رید فورت) رخ داده و به گفتهٔ مقامها، بمب در یک موتر هیوندای جاسازی شده بود که به موترها و افراد اطراف نیز آسیب رسانده است.
پولیس هند اعلام کرده که تحقیقات این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریزم آغاز کرده است.
انفجار در نزدیکی یک محکمه در اسلامآباد؛ ۵ تن کشته و ۱۲ تن زخمی شدند
رسانههای پاکستان گزارش دادهاند که در نتیجه حمله انتحاری امروز سهشنبه ۲۰ عقرب در اسلامآباد پنج نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.
مقامهای پولیس اسلامآباد به رسانهها گفتهاند که این انفجار در نزدیکی محکمه در یکی از شهرکها رخ داده است.
به گفتهٔ پولیس، زخمیها برای درمان به شفاخانهٔ منتقل شدهاند.
شاهدان عینی میگویند که پس از رویداد، پولیس قیودات شدید امنیتی وضع کرد.
تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
ترمپ از بی بی سی خواستار غرامت شد
دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا، به شبکهی خبری بیبیسی هشدار داده است که برای اعادهی حیثیت خود، خواستار یک میلیارد دالر غرامت از این شبکه است.
بیبیسی متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کانگرس در جنوری سال ۲۰۲۱، بهگونهی نادرست ایدت کرده است.
وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بیبیسی مهلت دادهاند تا مستند منتشرشده، از جمله کلیپ ویرایششده را حذف کند، پوزش بخواهد و بهخاطر زیان حیثیتی واردشده به رئیسجمهور، غرامت مناسبی بپردازد.
در پی این جنجال، رئیس عمومی بیبیسی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا دادهاند.
در اثر انفجار ده تن در هند کشته شدند
در انفجار یک موتر در دهلی نو، ده تن کشته و بیش از سی تن دیگر بهگونهی مرگبار زخمی شدند.
این رویداد شام دوشنبه در منطقهای پرجمعیت نزدیک به «قلعه سرخ» یا «رد فورت» رخ داده است.
بر اساس گزارشها، یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است.
مقامهای هندی گفتهاند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کردهاند.
عراقیها امروز برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوقهای رأی میروند
عراقیها امروز سهشنبه ۱۱ نومبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوقهای رأی میروند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ به دست ائتلاف بهرهبری امریکا است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از هفت هزار و ۷۴۰ نامزد، که تقریباً یکسوم آنان را زنان تشکیل میدهند، برای بهدست آوردن ۳۲۹ کرسی پارلمان با هم رقابت میکنند.
بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن میرود که میزان مشارکت از رقم ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ – که پایینترین میزان تاکنون بوده – کمتر شود.
در این انتخابات، قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا درمیآید؛ قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ میدانند.
پارلمان عراق در سال ۲۰۲۳ این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ بهوجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل میکرد، لغو کرد.
در حالی که حدود ۷۰ نامزد مستقل در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به کسب کرسی شدند، تنها ۷۵ نامزد مستقل در انتخابات روز سهشنبه رقابت میکنند.
ناظران پیشبینی میکنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدراعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدراعظم فعلی عراق باشد.
مسکو میگوید خواهان پایان جنگ است اما روند صلح «متوقف» شده است
به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه ۱۹ عقرب اعلام کرد که میخواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاشها برای حل آن متوقف شده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی میتواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد، و این کشور ترجیح میدهد این کار را از راههای سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد.
اوکراین و متحدان اروپاییاش ادعای مسکو مبنی بر اینکه کییف روند صلح را مسدود کرده، رد میکنند.
هیچ گفتوگوی رو در رویی بین روسیه و اوکراین از ۲۳ جولای تاکنون انجام نشده است.
دونالد ترامپ ریئس جمهور امریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چنین نشستی تنها میتواند در مسکو برگزار شود – شرطی که زلنسکی آن را رد میکند.
ریس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعاً به دنبال صلح باشد.
پسکوف گفت که این کییف است که نمیخواهد گفتوگوها را ادامه دهد.
با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و بهشدت در تلاش است تا شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.
دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد
قرار است دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند.
این دیدار شش ماه پس از نخستین ملاقات ترمپ و شرع در عربستان سعودی انجام میشود.
این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آنست که واشنگتن اعلام کرد شرع، عضو پیشین القاعده، دیگر در فهرست مخصوص «تروریستهای جهان» جا ندارد.
شرع، ۴۲ ساله، سال گذشته قدرت را در دست گرفت.
نیروهای اسلامگرای تحت فرمانش از پناهگاهشان در شمالغرب سوریه حملهای برقآسا آغاز کردند و در هشتم دسمبر، رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند.
ملل متحد: میلیونها پناهجو در چرخهای جنگ و بحرانهای اقلیمی گرفتار شدهاند
ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیونها پناهجو در چرخهای جنگ و بحرانهای اقلیمی گرفتار شدهاند.
این سازمان از نشست «کوپ ۳۰» خواست تا برای آسیبپذیرترین افراد، منابع مالی فراهم کند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یواناچسیآر، امروز با پخش گزارشی گفت که در ۱۵ سال آینده، مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناهجویان جهان را در خود جای دادهاند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوکهای مرتبط با تغییرات اقلیمی روبهرو شوند.
بر بنیاد آمار یواناچسیآر ، تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵، شمار افراد بیجا شده در نتیجهٔ جنگ، خشونت و آزار و اذیت به ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است.
از میان این افراد، سه نفر از هر چهار تن در کشورهایی زندگی میکنند که در معرض خطرهای شدید تا بسیار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند.
یواناچسیآر گفته است که تا سال ۲۰۵۰، پانزده گرمترین کمپ پناهندگان در جهان، در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سنیگال و مالی، احتمالاً در هر سال نزدیک به ۲۰۰ روز با گرمای خطرناک و طاقتفرسا روبهرو خواهند بود.
سناتورهای امریکا به توافقی رسیدند که سبب پایان طولانیترین تعطیلی دولت خواهد شد
سناتورهای امریکا به یک توافق دوحزبی دست یافتند که بر اساس آن، تامین بودجۀ فدرال از سر گرفته میشود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد.
این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه روز یکشنبه حاصل شد.
تعطیلی دولت ایالات متحده ۴۰ روز پیش آغاز شد و بیسابقهترین تعطیلی در تاریخ این کشور بهشمار میرود.
در نتیجۀ تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیتهایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندهاند.
مقامها هشدار دادهاند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی «تقریباً فلج شود»، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تاخیر روبهرو شده است.
قرار است این توافق امروز به رایگیری گذاشته شود.
پس از تصویب، این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است، فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا، برای امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ آماده میشود.
طالبان: فعالیت قنسولگری افغانستان در بن امروز از سر گرفته میشود
وزارت خارجۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته میشود.
این وزارت به روز یکشنبه با انتشار بیانیهای گفت که مراجعین میتوانند سر از دهم ماه نومبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند.
در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.
پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونۀ دستهجمعی استعفا کردند.