حکومت طالبان، با آغاز روند توزیع زغال سنگ به باشندهگان ولایات سردسیر افغانستان، قیمت هر تُن آن را برای باشندهگان کابل ۶،۸۰۰ افغانی تعیین کردهاست.
شماری از باشندهگان کابل این نرخ را بلند میدانند و میگویند توان پرداخت آن را ندارند.
آنان میگویند باید با درنظرداشت بیکاری و فقر مردم، در بهای زغال سنگ بازنگری شود.
توان خرید یک تُن زغال سنگ به قیمت ۶،۸۰۰ افغانی را ندارم."سید مصطفی، باشندۀ تایمنی کابل
سید مصطفی، باشندۀ تایمنی کابل که در یک کورس آموزشی کار میکند و به گفتهاش ماهانه هفت هزار افغانی معاش میگیرد، به رادیو آزادی گفت: "زغال سنگ دولتی هر تُناش ۶،۸۰۰ افغانی است. اگر حکومت بتواند قیمتش را کمی پایین بیاورد و کیفیتش هم بهتر باشد، خیلی خوب میشود، چون شخصاً من توان مالی خرید آن را ندارم."
یکی از باشندهگان کارته نو شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت: "هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسبتر است، اما بیکاریست، کار و بار نیست. من قبلاً وظیفه داشتم، حالا در خانهام و سرپرست خانواده هستم و خیاطی میکنم. با مشکلات زیاد مصارف خانه را تهیه میکنم، بنابرین توان خرید یک تُن زغال سنگ به قیمت ۶،۸۰۰ افغانی را ندارم."
به تازهگی، ادارهی حکومت طالبان به نام «شرکتهای امارتی» اعلام کرده که امسال شرکت زغال سنگ شمال در مرحلهٔ نخست، ۱۳۰ هزار تُن زغال سنگ را در میان باشندهگان ولایتهای سردسیر افغانستان توزیع خواهد کرد و در صورت نیاز، این مقدار افزایش خواهد یافت.
این شرکت در صفحۀ اکس خود نوشته که روند انتقال و توزیع زغال سنگ شفاف خواهد بود و توسط یک کمیته ویژه نظارت میشود.
با آنکه طالبان برای باشندهگان کابل بهای هر تُن زغال سنگ را ۶،۸۰۰ افغانی تعیین کرده و گفته اند تلاش میشود این نرخ باز هم کاهش یابد، اما برای ولایتهای دیگر مانند پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و پروان، قیمت هر تُن زغال سنگ را ۷،۲۰۰ افغانی اعلام کردهاند و در مورد کاهش آن چیزی نگفته اند.
سال گذشته، بهای زغال سنگ دولتی در کابل برای هر تُن ۶،۵۰۰ افغانی بود.
قابل یادآوریست که اخیراً شماری از باشندهگان پایتخت در گفتوگو با رادیو آزادی از افزایش بهای زغال سنگ و چوب انتقاد کرده و گفتند به دلیل نبود برق دایمی، ناگزیرند برای فصل زمستان زغال سنگ و چوب بخرند، اما به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت، توان خرید آن را ندارند.
آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از ۱۲ هزار افغانی فراتر رفته و بهای هر تُن زغال سنگ در بازار به ۱۳ هزار افغانی میرسد.
برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) گفته است که بیش از ۸۰ درصد شهروندان افغانستان هنوز به برق مطمئن دسترسی ندارند، چالشیکه سلامت، امنیت و محیط زیست آنان را با خطر روبهرو کردهاست.
این برنامه به تاریخ ۹ نوامبر در صفحۀ اکس خود نوشته است که بسیاری از خانوادهها برای رفع نیازهای روزمرۀشان بهجای چوب از خاشاک استفاده میکنند که سبب تخریب محیط زیست میشود.