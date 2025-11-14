لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۲۳ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۱۲

خبر ها

افزایش پرچاوی برق در کابل

آرشیف
آرشیف

با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسو‌ءلین باید این مشکل را حل کنند.

در بعضی مناطق شهر کابل در ۲۴ ساعت صرف دو ساعت و در بعضی ساحات پنج ساعت برق است.

مقامات شرکت بریشنا می گویند نیازمندی برق شهر کابل بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میگاوات برق است و آنها بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میگاوات برق دارند.

هرچند محمد صادق حق پرست سخنگوی شرکت بریشنا در صحبت با رسانه های داخلی از باشنده گان کابل خواسته که حوصله داشته باشند ، اما باشنده گان شهر می گویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی ها بیشتر میشود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تیم کریکت سریلانکا پاکستان را ترک نمی کند

بازی کریکت پاکستان و سریلانکا آرشیف
بازی کریکت پاکستان و سریلانکا آرشیف

کریکت بورد سریلانکا روز پنجشنبه گفت تیم کریکت آن در پاکستان می ماند تا در هفته آینده در بازی های سه جانبه با تیم میزبان و کشور زمبابوی اشتراک نماید.

کریکت بورد سریلانکا بعد از آن این تصمیم را گرفت که حکومت پاکستان دیروز به آنها اطمینان داد که این بازی ها برعوض لاهور در راولپندی برگذار خواهد شد.

در سال ۲۰۰۹ بر تیم کریکت سریلانکا در لاهور حمله شده بود که در آن شش بازی کن این تیم زخمی شدند.

روز سه شنبه بعد از حمله انتحاری در اسلام آباد که در آن ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند ، حد اقل هشت بازی کن تیم سریلانکا از ترس تهدید امنیتی گفتند که دوباره به وطن بر می گردند.

محسن نقوی وزیر داخله پاکستان دیروز گفت که لوی درستیز قوای پاکستان به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داد که حفظ امنیت تیم کریکت‌آنها بدوش اردو میباشد.

ادامه خبر ...

موافقه طالبان با ازبکستان در رابطه با صادرات

حیرتان آرشیف
حیرتان آرشیف

حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدان های هوای ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می گردد.

حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوائی ازبکستان به بازار های دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپائی صادر میشود.

از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه های مواصلاتی خودرا با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گردهمائی در کابل از تجار افغان خواست که راه های بدیل تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو نمایند.

یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفته اند، این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را بر عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان میباشد.

ادامه خبر ...

متقی: اختلافات با پاکستان باید از طریق مذاکره حل شود

متقی و بخیت
متقی و بخیت

وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود.

امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخیت صلاح در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت .

از سوی دیگر طارق بخیت از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود.

روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از‌ آن متشنج شد که ماه گذشته طیاره ها پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیورند بر پوسته های نظامی پاکستان هجوم بردند.

بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگذار شد که راه را برای آتش بس باز نمود ، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه های رفت آمد بین آنها مسدود میباشد.

ادامه خبر ...

وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که کشورش آمادۀ جنگ در دو جبهه با افغانستان و هند است

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان

خواجه آصف این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد بیان کرد.

پیش از این محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان به پارلمان این کشور گفت که دو حمله انتحاری در این کشور در این هفته توسط افغان‌ها انجام شده است.

در یکی از این حملات روز سه‌شنبه در اسلام آباد ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند. به گفتۀ مقامات پاکستانی، انفجار دیگری روز دوشنبه در نزدیکی دروازۀ یک مکتب نظامی در وزیرستان جنوبی رخ داد که منجر به کشته شدن سه نفر شد.

وزیر دفاع پاکستان همچنین کابل را به تأمین مالی تروریسم و هند را به حمایت از آن برای جلوگیری از صلح در پاکستان متهم کرد.

پاکستان پیش از این ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود که کابل و دهلی نو آن را رد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

یک نمونۀ ویروس پولیو در فاضلابی در جرمنی شناسایی شد

نمایی از شهر هامبورگ جرمنی
نمایی از شهر هامبورگ جرمنی

ادارۀ صحت جرمنی گفته است به دلیل میزان بالای تطبیق واکسین و نظارت جدی از فاضلابها، تهدید سرایت این بیماری به انسانها در این کشور پایین است.

اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که هیچ کشوری از شیوع بیماری پولیو که منتج به فلج کودکان میشود در امان نیست.

این یافته‌ها بیش از ۳۰ سال پس از آخرین موارد عفونت ویروس پولیو در افراد ثبت شده در جرمنی است.

این نمونۀ ویروس پولیو در شهر هامبورگ جرمنی شناسایی و ثبت شده است و مقام‌های صحت این کشور گفته اند که نمونه‌برداری‌های بیشتری انجام خواهد شد.

پولیو یک عفونت ویروسی است که می‌تواند باعث مرگ یا فلج شود، اما می‌توان با واکسین از آن پیشگیری کرد.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که بیماری پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است.

ادامه خبر ...

پاکستان مسابقات کریکت با تیم‌های سریلانکا و زیمبابوی را از شهر لاهور به راولپندی منتقل کرد

تیم کریکت پاکستان
تیم کریکت پاکستان

پاکستان مسابقات کریکت با تیم‌های سریلانکا و زیمبابوی را از شهر لاهور به راولپندی منتقل کرده است.

کریکت بورد پاکستان امروز پنجشنبه این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که در اوایل همین هفته انفجاری در پایتخت، اسلام‌آباد، رخ داد و شماری از بازیکنان سریلانکا اعلام کردند می‌خواهند به کشورشان بازگردند.

در سال ۲۰۰۹، بر بازیکنان تیم کریکت سریلانکا در شهر لاهور حمله شد که در نتیجهٔ آن شش بازیکن زخمی شدند.

وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی گفت که رییس اردوی این کشور به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داده است که اردوی پاکستان امنیت تیم کریکت سریلانکا را شخصاً تأمین خواهد کرد.

ادامه خبر ...

برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد: ۸۸ درصد خانواده‌های برگشتۀ افغان برای بهبود زندگی خود بدهکار شدند

کمپ مهاجرین برگشته از پاکستان در تورخم
کمپ مهاجرین برگشته از پاکستان در تورخم

این ادارۀ ملل متحد امروز در صفحۀ ایکس خود نوشته که حمایت از خدمات و بهبود اقتصادی در محلات سکونت خانواده‌های بازگشته ضروری است.

بر اساس اطلاعات ادارۀ توسعه‌ای ملل متحد، بیش از ۲.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به افغانستان برگشتند که بسیاری از آنها بدون پس‌انداز، مدرک یا مسکن بودند.

به گفتۀ این سازمان، ورود آنها فشار زیادی را بر جوامع میزبان وارد کرده است، جوامعی که از قبل با فقر، مشاغل محدود و خدمات اولیأ محدود دست و پنجه نرم می‌کردند.

این ادارۀ ملل متحد می‌گوید که در این میان زنان و دختران با بزرگترین چالش‌ها از جمله محدودیت‌های گشت و گذار، دسترسی محدود به خدمات و افزایش خطرات حفاظتی روبه‌رو هستند.

این سازمان می‌افزاید، با وجود این، بازگشت‌کنندگان مهارت‌ها، تجربه و عزم راسخ برای بازسازی را به ارمغان می‌آورند و با حمایت مناسب، معیشت، سرپناه، دسترسی به خدمات و فضایی برای مشارکت زنان، بازگشت می‌تواند به فرصتی برای جوامع قوی‌تر و مقاوم‌تر تبدیل شود.

ادامه خبر ...

معاون سازمان همکاری‌ اسلامی و متقی بر حل تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان از طریق مذاکره تأکید کردند

طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان
طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان

وزارت خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید، طارق علی بخیت که نمایندۀ ویژۀ این سازمان برای افغانستان هم است، در دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجۀ طالبان در کنار دیگر موضوعات روی تنش‌های اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان گفت‌وگو کردند.

این وزارت امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ نوامبر) در صفحۀ ایکس خود به نقل از متقی نوشته که آنان به حل این تنش‌ها از طریق گفت‌وگو باور دارند.

بر اساس اعلامیه، طارق علی بخیت هم از برقراری آتش‌بس موجود میان دو طرف استقبال کرده و بر حل مشکلات از طریق مذاکره تأکید کرده است.

به گفتۀ وزارت خارجۀ طالبان، در این دیدار در پیوند به وضعیت سیاسی، امنیتی و مهاجرین برگشتی، مبارزه با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر، وضعیت منطقه و روابط حکومت طالبان با سازمان همکاری اسلامی هم گفت‌وگو شده است.

نزدیک به یک ماه است که تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان ادامه دارد.

سه دور گفت‌وگو میان هیئت‌های هر دو طرف در دوحه و استانبول بی‌نتیجه پایان یافت، اما هر دو طرف بر ادامۀ آتش‌بس تأکید کرده اند.

ادامه خبر ...

دیدبان حقوق بشر: طالبان ممکن است با تحریم‌های جدید استرالیا مواجه شوند

پرچم طالبان در تپۀ وزیراکبرخان کابل
پرچم طالبان در تپۀ وزیراکبرخان کابل

دید‌بان حقوق بشر دیروز (چهارشنبه، ۱۲ نوامبر) با نشر اعلامیه‌ای گفته که اصلاحات پیشنهادی دولت استرالیا در مقررات تحریم‌هایش گامی مهم در جهت پاسخگویی مقامات طالبان و سایر مسئولان نقض‌های جدی در افغانستان است.

به گفتۀ این سازمان، مقررات اصلاح‌شدۀ دولت استرالیا را قادر می‌سازد تا تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت‌های سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان که در سرکوب زنان، دختران و گروه‌های اقلیت یا به گونۀ کلی خشونت مشارکت دارند، اعمال کند.

همچنین این مقررات، امکان اعمال تحریم علیۀ هر کسی را که حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف می‌کند، فراهم می‌کند.

دانیلا گاوشون، مسئول بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر می‌گوید: "برای دولت استرالیا بسیار مهم است که علیۀ رهبران طالبان که مسئول حمله به حقوق زنان و دختران و سایر نقض‌های فاحش در افغانستان هستند، اقدام کند."

او افزود که دولت استرالیا باید از تحریم‌های هدفمند به عنوان یک ابزار مهم سیاست خارجی علیه طالبان استفاده کند تا آنها را برای پاسخگویی در مورد سوءاستفاده‌های جدی تحت فشار قرار دهد.

حکومت طالبان با وجود وضع محدودیت‌های شدید به ویژه بر زنان و دختران، بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG