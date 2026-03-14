وزارت صحت لبنان:۱۲ کارمند صحی در حمله هوایی اسرائیل به مرکز صحی در جنوب لبنان کشته شدند

وزارت صحت لبنان روز شنبه ۲۳ حوت اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز صحی در جنوب لبنان نزدیک مرز اسرائیل، ۱۲ کارمند صحی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

این وزارت گفته است که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

این مرکز مربوط به «جمعیت صحی اسلامی» وابسته به حزب الله است.

وزارت صحت لبنان این حمله را محکوم کرده و گفته است چنین اقداماتی با قوانین بشردوستانه بین‌المللی در تضاد است.

اردوی اسرائیل اعلام کرده که در حال بررسی این رویداد است.

به گفته مقام‌ها، از زمان تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله در ماه مارچ، دست‌کم ۷۷۳ نفر در لبنان کشته و نزدیک به دو هزار نفر زخمی شده‌اند که در میان آنان حدود ۱۰۰ کودک نیز شامل هستند.

حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی و همچنان یک حزب سیاسی است.

ایالات متحده، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.