بی بی سی از رئیس جمهور امریکا عذرخواهی کرد

بی بی سی اعلام کرده است که برنامه پانوراما را که در آن سخنان رئیس جمهور پخش شده بود، دیگر پخش نخواهد کرد.
وکلای رئیس جمهور ترامپ قبلاً تهدید کرده بودند که خواستار عذرخواهی و پرداخت یک میلیارد دالر خسارت به او خواهد شد.
وکلای ترامپ به بیبیسی گفته اند که باید تا ساعت ۱۰ شام جمعه به وقت لندن به این خواسته پاسخ دهند.
تیم دیوی، مدیر کل بیبیسی و دیبورا ترنس، رییس خبری این شبکه به خاطر این قضیه استعفا دادهاند.
سخنگوی بیبیسی گفت که وکلای این شبکه به نامه وکلای ترامپ که روز یکشنبه دریافت کرده اند، پاسخ رسمی فرستاده اند. در همین حال، سمیرشاه، مدیر بیبیسی گفته است که او روز پنجشنبه در نامهای به کاخ سفید از تحریف سخنرانی ترامپ در ۶ جنوری ۲۰۲۱ که از شبکه پانوراما پخش شده بود، عذرخواهی کرده است.
بیبیسی گفته است که نمیخواهد این مستند را دوباره پخش کند. مدیر بیبیسی افزود که از تحریف سخنرانی رییسجمهور ترامپ پشیمان است اما این را رد کرد که هدف آن بدنامسازی او بوده است.
در سخنرانی ترامپ در 6 جنوری 2021، او گفت، "ما به کاپیتول (کانگرس) میرویم و ما میخواهیم سناتورهای شجاع و اعضای کانگرس خود را تشویق کنیم. "
مگر فقط 50 دقیقه بعد، او گفت، "ما جنگ میکنیم، ما سخت جنگ میکنیم. "
در پخش پانوراما در سال 2024، این دو جمله طوری با هم یکجا شده اند که ترامپ میگوید، "ما به کاپیتول خواهیم رفت... من با شما خواهم بود. ما خواهیم جنگید، ما سخت خواهیم جنگید." در آن زمان، کاپیتول مورد هجوم معترضان قرار گرفت و سخنان رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ توسط بیبیسی پخش شد. به این ترتیب، معلوم میشد که این پخش نشان میدهد که گویا ترامپ حامیان خود را به خشونت تحریک میکند.